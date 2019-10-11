В "Сколково" состоится VIII форум "Открытые инновации"

Москва, 11 октября. В Технопарке "Сколково" 21-23 октября состоится VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации" — главное событие страны в сфере технологического предпринимательства.

Тема форума в этом году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа строится на пересечении трех элементов — технологий, экономики и человека. Именно человек как основа цифрового общества стоит в центре этой системы, становясь сегодня главным источником и критерием конкурентоспособности стран в настоящем и будущем.

Аркадий Дворкович, председатель Фонда "Сколково": "Победителями в конкурентной гонке станут страны, в которых на первый план выходит человек, а не капитал. Они займут лидирующие позиции на глобальном рынке. Многополярность и масштабность вызовов, стоящих перед государствами, требуют объединения усилий международного сообщества для создания цифрового пространства доверия и безопасности, обмена знаниями, технологиями и экспертизой. Основная задача — создание цифровой экосистемы для человека будущего. И я убежден, что в достижении этой цели Россия сыграет одну из ключевых ролей".

Первый день "Открытых инноваций" (21 октября) посвящен "Цифровому человеку". Участники форума сформулируют запрос к экосистеме, на реализации которого будет строиться развитие цифровой нации (Nation 5.0). Под влиянием стремительно меняющихся технологий человек эволюционирует и сам. Катализатором этого процесса становится connectivity — новое качество горизонтальных связей между людьми и сообществами по всему миру.

Центральной темой мероприятий второго дня форума (22 октября) станет "Интеллектуальная экономика". Эксперты обсудят взаимодействие бизнеса, государства и науки в условиях "четвертой промышленной революции" и интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально-ориентированную модель развития, направленную, прежде всего, на улучшение качества жизни.

Третий день (23 октября) будет посвящен "Технологиям будущего". По прогнозам PwC, к 2030 году глобальный ВВП вырастет на 14% только лишь за счет развития искусственного интеллекта. Максимальный эффект для роста даст цифровизация промышленности, внедрение ИИ и нейросетей в традиционных отраслях. Трансформацию экономики также будут определять большие данные, интернет вещей, облачные технологии.

В "Открытых инновациях" традиционно примут участие ведущие мировые эксперты, бизнесмены, ученые, студенты, представители власти и мировых корпораций. Среди спикеров форума — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор Google Play Пурнима Кочикар, вице-президент Microsoft Стив Краун, председатель правления Bayer Вернер Бауманн, корпоративный директор по открытым инновациям Bouygues Group Венсан Марэ, CEO Lamoda Group Флориан Янсен, вице-президент Cisco Пастора Валеро, председатель совета директоров EY Кармайн Ди Сибио, соучредитель JUUL Labs Джеймс Монзис, генеральный директор Hitachi R&D Group Такеда Кеничи, руководитель Лаборатории совместных инноваций SAP SE Рудольф Хельд, руководитель направления "цифровая трансформация" Bain&Company Пьер-Лоран Бакулар, председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс, председатель правления РВК Александр Повалко, генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина и другие.

В выставочной экспозиции будут представлены высокотехнологичные решения, созданные российскими стартапами при поддержке институтов развития. На полях форума пройдут Российско-корейский форум по информационным и компьютерным технологиям (при участии Минкомсвязи России), четвертый Конгресс организаций инновационной инфраструктуры (при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) и заседание российско-французской рабочей группы по IT. Состоятся финалы Конкурса инноваций в образовании (КИвО) и международного конкурса проектов EAST BOUND, торжественная церемония вручения награды GREEN MOBILITY AWARD 2019 и презентация Инновационного кластера Москвы (при поддержке правительства Москвы).

Возрастная категория 18+.

Соорганизаторы "Открытых инноваций" — Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Подробная информация и регистрация на сайте. Для представителей СМИ на площадке форума будет работать пресс-центр.

Официальные интернет-ресурсы Форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Официальный канал в VK: https://vk.com/forinnovations

Контакты для СМИ:

Тел.: 8 495 226 06 96

Email: press@forinnovations.ru

АНО "Сколково Форум" — дочернее общество Фонда "Сколково", специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио "Сколково Форум" формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур "Открытые инновации" — всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный Форум "Открытые инновации", являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village — самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Форум "Открытые инновации", проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2018 году в рамках форума было проведено более 200 деловых сессий, на которых выступили эксперты из более чем 90 стран мира, общее количество посетителей составило более 20 000 человек, включая представителей науки и образования, инвесторов, технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.