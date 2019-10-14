До 2025 года по нацпроекту в Воронежской области расселят 15 тыс. кв. м аварийного жилья

ТАСС, 14 октября. В период 2019-2025 годов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Воронежской области будет расселено 25 непригодных для проживания многоквартирных домов. Под снос попадут дома, признанные аварийными к 1 января 2017 года. Об этом говорили на совещании, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов с депутатами, представляющими профильные Комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, тарифам и по строительной политике.

"Депутаты, на которых возложены полномочия по контролю за ходом реализации нацпроектов, отметили, что выполнение первого этапа данной программы осуществляется с опережением графика", - сказано в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"До наступления зимнего периода должно быть обеспечено переселение граждан в благоустроенные квартиры со стопроцентной отделкой, полностью готовые для проживания. На реализацию программы, которая осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", Воронежская область уже получила из федерального бюджета 112 млн рублей, еще 12 млн – это софинансирование региона", - подчеркнул Нетесов.

Председатель Комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Татьяна Головачева сообщила, что под расселение в рамках нацпроекта в ближайшее время попадают два дома по адресу ул. Пирогова, 58 и ул. Машиностроителей, 44, хотя изначально планировали только один.

"В настоящий момент готовится заявка на предоставление финансовой поддержки федерального и областного бюджетов для реализации в 2020 году второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья, – рассказала Головачева. – В планах – расселение еще двух многоквартирных домов общей площадью 1,3 тыс. кв. м".

"Жители двухэтажки с печным отоплением по улице Пирогова уже готовятся к новоселью – пакуют чемоданы и знакомятся с новым жильем. Выяснилось, что большинство соседей так соседями и останутся – практически все переезжают в микрорайон интенсивной жилой застройки Шилово", - рассказали в пресс-службе.

Руководитель управления жилищных отношений администрации городского округа г. Воронеж Олег Зацепин сообщил, что квартиры для бывших жителей аварийных домов были куплены на открытом аукционе.

"Главными критериями стали территориальность, то есть приобретаемое должно обязательно находиться в черте Воронежа, наличие внутренней отделки помещения по принципу "заходи-живи", а также площадь новой квартиры не должна быть меньше прежней", – приводят в пресс-службе слова главы управления.

Одну из типовых квартир, предназначенную для реализации программы по расселению аварийного жилого фонда, осмотрел Владимир Нетесов. Он подчеркнул важность переселения жителей именно в микрорайон с развитой инфраструктурой.

"До 2025 года в рамках нацпроекта в Воронежской области предстоит расселить 15 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы должны сделать все возможное, чтобы люди, наконец, смогли начать новый этап своей жизни в достойных, комфортных условиях. Здесь в микрорайоне Шилово используется принцип квартальной застройки – рядом с жилыми домами, в шаговой доступности поликлиника, школа, детский сад. Особое внимание уделяется современному благоустройству общественных территорий, – рассказал Нетесов. – Главная задача сегодня – повысить качество жизни наших граждан. Тем более, что им предоставляется альтернатива – либо переехать в предлагаемое жилье бесплатно, либо получить денежную компенсацию и самостоятельно решать квартирный вопрос".

Спикер областной думы сообщил, что кроме федеральной программы по расселению аварийного жилья, на территории Воронежской области действует и муниципальная. В пресс-службе отметили, что Воронежская область - один из немногих в РФ регионов, который самостоятельно, без финансового участия федерального центра решает проблему ветхого жилого фонда.

"В рамках собственной муниципальной программы будет расселено еще 24 многоквартирных дома, признанных аварийными. 70% средств для реновации старых кварталов выделяется из областного бюджета. Оставшуюся часть компенсирует муниципалитет. На данный момент общий объем финансирования составляет порядка 600 млн рублей. В аварийном жилье воронежцы жить не должны, и комплексный подход к решению проблемы, который реализуется на территории нашего региона, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и делать все возможное для планомерного и устойчивого сокращения непригодного жилья в Воронежской области", – отметил председатель Воронежской облдумы.