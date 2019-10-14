Москва, 14 октября. Топ - менеджеры ГК "КОРТРОС" стали лауреатами премии "RепутациЯ" - первой в России федеральной премии в области недвижимости, оценивающей рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующей рейтинг лидеров отрасли. По итогам голосования президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий победил в номинации "Генеральный директор". Руководитель департамента по связям с общественностью и СМИ Ирина Опимах стала первой в номинации "Директор по внешним коммуникациям". Премия призвана оценить заслуги первых лиц и руководителей компаний, которые приводят свои команды к успеху, делают продукт максимально востребованным и развивают рынок недвижимости.

Вениамин Голубицкий с 2005 года занимает пост руководителя ГК "КОРТРОС", которая занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов. Руководитель компании – не только человек, ответственный за все решения, принятые организацией, но и своеобразный голос рынка и законодатель трендов.

Так, с подачи президента ГК "КОРТРОС" компания в настоящее время идет по пути развития брендов. В качестве примера можно привести Headliner и ILOVE. Бренд Headliner появился в Москве и является гарантией жилья наивысшего качества. Его началом стало строительство квартала жилых небоскребов в столице, в настоящее время бренд перешагнул границы этого региона – в Перми строится дом Headliner в рамках ЖК "Гулливер". ILOVE - бренд жилья, предназначенного для семей с детьми. Оба бренда предполагают комфортное соседство людей с близкой идеологией в рамках жилья.

Под управлением Вениамина Голубицкого ГК "КОРТРОС" зарекомендовала себя как новатор в сфере комплексного освоения территорий, а также первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в строительной отрасли. Так, 14 февраля между Минстроем РФ, Центром компетенций "Умный город" и ГК "КОРТРОС" было подписано Соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта "Умный город". А ранее, в январе 2019 года, соглашение об использовании разработок "КОРТРОС" было подписано с властями Перми. Возведенный компанией ЭЖК "Астра" и строящийся ЖК "Гулливер" показали, как передовые системы управления жильем позволяют улучшить жилую и инфраструктурную среду мегаполиса. Президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий уже не в первый раз удостаивается такой высокой персональной награды. В 2018 году он получил престижную национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации "Репутация и доверие", а в 2019 году стал "Персоной №1" премии "Рекорды рынка недвижимости".

Ирина Опимах - руководитель департамента по связям с общественностью и СМИ ГК "КОРТРОС" - специалист-практик в сфере продвижения брендов, их позиционирования на рынке, вывода компаний на ведущие позиции в информационном поле путем грамотно выстроенной коммуникационной стратегии. Имеет богатый опыт работы в сфере корпоративных коммуникаций, маркетинга и журналистики. В сфере девелопмента и недвижимости начала работу в 2003 году. Занимала пост директора департамента информации, аналитики и общественных связей в Ассоциации строителей России. В ГК "КОРТРОС" Ирина Опимах выстраивает отношения со СМИ на принципах информационной открытости, прозрачности и доступности. Таким образом, компания делится экспертными мнениями и прогнозами, оценками состояния отрасли, собственными аналитическими исследованиями региональных рынков недвижимости, гарантируя достоверность и оперативность предоставленных данных. Департамент по связям с общественностью и СМИ ГК "КОРТРОС"​ всегда открыт для общественности и всех, кто интересуется компанией, ее объектами и планами на будущее. Как один из ведущих профессионалов PR-индустрии, Ирина Опимах регулярно присутствует в рейтинге ИД "Коммерсантъ" на лидирующих позициях среди топ-менеджеров других компаний.

По заявлению организаторов, премия поощряет созидательное предпринимательство, неформальный подход к делу, желание совершенствоваться и ежедневно улучшать бизнес-процессы. Выдвижение на премию – знак особого признания профессионального сообщества.

ГК "КОРТРОС" реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов.

В своей деятельности "КОРТРОС" ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства, создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах Российской Федерации и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках реализации государственных инициатив.