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Приморский край стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения за сентябрь 2019 года

Второе место заняла Тюменская область, на третьем - Удмуртская Республика

Москва, 15 октября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представила итоги рейтинга за сентябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Так, в сентябре новостная повестка по теме импортозамещения была наиболее активна в Приморском крае, Тюменской области, а также в Удмуртии.

В пятерку лидеров медиарейтинга по теме импортозамещения попали также Крым и Санкт-Петербург.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге                Регион                                МедиаИндекс

1.                                Приморский край                            1 921,0

2.                                Тюменская область                        1 758,6

3.                                Удмуртия                                         1 320,6

4.                                Крым                                                1 195,4

5.                               Санкт-Петербург                              1 015,1

6.                               Московская область                        975,0

7.                               Свердловская область                    886,0

8.                               Краснодарский край                         826,1

9.                               Татарстан                                          817,9

10.                             Нижегородская область                   763,0

В Приморском крае состоялось анонсирование запуска в 2020 году первого в России завода по производству кормовых витаминов. Планируемый объем производства составит 12 тыс. т в год. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев после посещения стройплощадки на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Алексей Гордеев отметил, что реализовать проект удалось за счет хороших инвестиционных условий в Приморском крае. Помимо этого, СМИ сообщали, что во Владивостоке прошел V Восточный экономический форум.

В Тюменской области было запущено производство пакеров для нефтепромыслового оборудования в рамках программы по импортозамещению. Также СМИ сообщали, что в открытии нового производства принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, который высоко оценил вклад предприятия в создание импортозамещающей продукции. Помимо этого, журналисты рассказывали, что объем закупок нефтегазового оборудования у машиностроительных предприятий Тюменской области превысил 57 млрд рублей за первое полугодие текущего года.

Республику Удмуртия посетил президент Владимир Путин, где принял участие в заседании военно-промышленной комиссии (ВПК). Это событие широко освещалось в СМИ. Президент РФ сообщил о том, что Россия в соответствии с графиком импортозамещения обеспечила технологическую независимость от зарубежных поставщиков по 350 образцам вооружений и техники.

Возрастная категория 12+. 

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