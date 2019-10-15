Приморский край стал лидером медиарейтинга по теме импортозамещения за сентябрь 2019 года

Москва, 15 октября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представила итоги рейтинга за сентябрь 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения. Так, в сентябре новостная повестка по теме импортозамещения была наиболее активна в Приморском крае, Тюменской области, а также в Удмуртии.

В пятерку лидеров медиарейтинга по теме импортозамещения попали также Крым и Санкт-Петербург.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1. Приморский край 1 921,0

2. Тюменская область 1 758,6

3. Удмуртия 1 320,6

4. Крым 1 195,4

5. Санкт-Петербург 1 015,1

6. Московская область 975,0

7. Свердловская область 886,0

8. Краснодарский край 826,1

9. Татарстан 817,9

10. Нижегородская область 763,0

В Приморском крае состоялось анонсирование запуска в 2020 году первого в России завода по производству кормовых витаминов. Планируемый объем производства составит 12 тыс. т в год. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев после посещения стройплощадки на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская". Алексей Гордеев отметил, что реализовать проект удалось за счет хороших инвестиционных условий в Приморском крае. Помимо этого, СМИ сообщали, что во Владивостоке прошел V Восточный экономический форум.

В Тюменской области было запущено производство пакеров для нефтепромыслового оборудования в рамках программы по импортозамещению. Также СМИ сообщали, что в открытии нового производства принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, который высоко оценил вклад предприятия в создание импортозамещающей продукции. Помимо этого, журналисты рассказывали, что объем закупок нефтегазового оборудования у машиностроительных предприятий Тюменской области превысил 57 млрд рублей за первое полугодие текущего года.

Республику Удмуртия посетил президент Владимир Путин, где принял участие в заседании военно-промышленной комиссии (ВПК). Это событие широко освещалось в СМИ. Президент РФ сообщил о том, что Россия в соответствии с графиком импортозамещения обеспечила технологическую независимость от зарубежных поставщиков по 350 образцам вооружений и техники.

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