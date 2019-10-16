X Международный Славянский литературный форум "Золотой Витязь" проходит в Пятигорске

Москва, 16 октября. В Пятигорске с 14 по 18 октября в рамках юбилейного X Славянского форума искусств "Золотой Витязь" проходит X Международный Славянский литературный форум "Золотой Витязь", посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Форум проводится правительством и Министерством культуры Ставропольского края, АНО по развитию культуры и искусства МКФ "Золотой Витязь", администрацией Пятигорска, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ПАО "Лукойл", администрации Железноводска, при участии Издательского Совета РПЦ, Пятигорской и Черкесской Епархии РПЦ, Союза писателей России, Государственного Литературного института им. А.М. Горького.

Международный Славянский форум искусств "Золотой Витязь" проводится с 2010 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве, в регионах РФ и за рубежом как ежегодная программа, пропагандирующая лучшие произведения культуры России и стран Славянского мира в области кинематографа, театра, литературы, музыки, изобразительного искусства.

Почетными попечителями Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" являются Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Российского фонда культуры, Союза кинематографистов России - народный артист России Никита Михалков.

Президент Международного форума "Золотой Витязь" - член Патриаршего совета по культуре, председатель Славянского творческого союза, Народный артист России Николай Бурляев.

Почетный председатель Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" - сопредседатель правления Союза писателей России Владимир Крупин.

Отбор произведений для участия в конкурсе осуществляется в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов, работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии.

В 2019 году в адрес оргкомитета X Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" поступило 302 произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежных стран. К участию в творческом конкурсе допущено 167 произведений, 90 из которых попали в короткий список. По результатам рассмотрения жюри определит победителей и лауреатов форума. Победители творческого конкурса будут приглашены участвовать в церемонии награждения, которая пройдет в Пятигорске.

Среди участников-лауреатов X МСЛФ "Золотой Витязь" - выдающиеся славянские литераторы из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии и Китая.

В дни проведения X Славянского литературного форума "Золотой Витязь" в Пятигорске будет заложена Литературная аллея "Золотого Витязя", где свои именные деревья посадят участники форума.

Награды литературного форума

- Высшая награда МСЛФ "Золотой Витязь" - Золотая медаль имени А.С. Пушкина "За выдающийся вклад в литературу" в 2019 году присуждена двум выдающемся литераторам современности - писательнице и этнографу Галине Медведевой и секретарю Правления Союза писателей России, писателю, поэту и драматургу Константину Скворцову.

- На закрытии юбилейного X Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" в каждой из семи номинаций (проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов, работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии) будут вручены призы "Золотой", "Серебряный" и "Бронзовый" Витязи и "Золотые дипломы".

Жюри X МСЛФ "Золотой Витязь"

Председатель жюри – писатель, публицист, сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин.

Члены жюри:

- Владислав Бахревский, писатель, поэт, автор исторических романов и книг для детей;

- Елена Гуськова, доктор исторических наук, специалист по истории славянских народов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член Сената Республики Сербской;

- Анна Евтихиева, писатель, старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. Ломоносова;

- Александр Казинцев, публицист, заместитель главного редактора журнала "Наш Современник";

- Алексей Налепин, писатель, главный редактор альманаха "Российский архив", главный редактор студии "Тритэ";

- Владимир Орлов, литературовед, член Пушкинской комиссии ИМЛИ им. А.М. Горького РАН;

- Константин Скворцов, поэт, драматург, сопредседатель Союза писателей России;

- Борис Тарасов, писатель, литературовед, заведующий кафедрой Государственного Литературного института им. А.М. Горького;

- Иерей Николай Балан, ведущий специалист сектора конкурсных и просветительских программ Издательского совета Русской Православной Церкви.

В программе литературного форума

- 15 октября состоялись Торжественная церемония открытия X Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" с участием выдающихся литераторов-лауреатов МСЛФ "Золотой Витязь" и гала-концерт популярных артистов кино и театра;

- 18 октября состоится Торжественная церемония Закрытия и награждение победителей Х Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь" с участием выдающихся литераторов-лауреатов МСЛФ "Золотой Витязь" и популярных артистов кино и театра;

- Творческие встречи писателей-лауреатов X МСЛФ "Золотой Витязь" в концертных залах, библиотеках и ВУЗах Ставропольского края;

- Мастер-классы членов жюри и участников X МСЛФ "Золотой Витязь" - Владимира Крупина, Николая Бурляева, Константина Скворцова, Сергея Шаргунова, Павла Астахова, Владислава Бахревского, Елены Гуськовой, Владимира Орлова, главных редакторов журналов: "Наш Современник" - Александра Казинцева; "Родная Ладога" - Валентины Ефимовской и др.;

- Круглый стол "Духовные традиции литературы Славянского мира";

- Литературно-музыкальная композиция "Рождение музыки к кинофильму "Лермонтов" с участием Народного артиста России Николая Бурляева в сопровождении Академического симфонического оркестра им. В.И. Сафонова под управлением Димитриса Ботиниса;

- Гала-концерты, спектакли и литературно-музыкальные вечера с участием известных актеров театра и кино: Николая Бурляева, Сергея Никоненко, Валерия Баринова, Ивара Калныньша, Леонида Серебренникова, Александра Марчаковского, Татьяны Абрамовой, Юрия Беляева, Анны Большовой, Ольги Будиной, Ларисы Шахворостовой, Инги Шатовой, Сергея Баталова, Марины Яковлевой, Натальи Бочкаревой, Евгения Воскресенского, Сергея Дорогова, музыканта-мультиинструменталиста Антона Жукова, хора Сретенского монастыря, Академического симфонического оркестра им В.И. Сафонова и оркестра Ставропольского государственного театра оперетты (Пятигорск).

Возрастная категория 16+.