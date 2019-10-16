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Награждение победителей конкурса "СМИротворец-ВОЛГА" пройдет в Ижевске

В шорт-лист конкурса вошла 101 работа из 54 СМИ Приволжского федерального округа

Москва, 16 октября. В Ижевске 16-17 октября пройдут финальные мероприятия окружного этапа XI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений ― "СМИротворец-ВОЛГА".

В двухдневной программе окружного этапа конкурса запланировано проведение круглых столов по вопросам сохранения миноритарных языков и освещению межнациональных вопросов в сельских СМИ. В Доме дружбы народов Удмуртской Республики состоится презентация Школы межэтнической журналистики и практикум от президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге. Удмуртская государственная национальная гимназия им. К. Герда представит проект "Билингва", специально для журналистов специалисты проведут экскурсию по учреждению и встречу с преподавателями и учащимися.

В экскурсионную программу вошли посещение лауреатами конкурса знаменитого села Бураново Малопургинского района и встреча с участницами коллектива "Бабушки из Бураново", знакомство с центром удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга и экспонатами Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Для повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в Доме дружбы народов член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге проведет семинар "Межэтническая журналистика как новая отрасль. Вызовы и перспективы".

Церемония подведения итогов конкурса и награждение победителей состоятся 17 октября в 18:00 в Доме дружбы народов Удмуртской Республики (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33А).

Экспертный совет рассмотрел 948 работ из 258 СМИ Приволжского федерального округа. В шорт-лист конкурса вошла 101 работа из 54 СМИ региона. Лауреатами в пяти номинациях стали 17 средств массовой информации. Заслуженные награды "СМИротворцы" получат из рук членов жюри и почетных гостей церемонии.

На подведение итогов окружного этапа конкурса приглашены:

- министр национальной политики Удмуртской Республики, председатель жюри конкурса Лариса Буранова;

- президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала "Национальный акцент", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита Лянге;

- председатель Ассамблеи народов Удмуртии Владимир Байметов; 

- руководитель удмуртского отделения Гильдии межэтнической журналистики Константин Ижболдин;

- глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Новосибирской области Юрий Слуянов; 

- руководитель краснодарского отделения Гильдии межэтнической журналистики Марина Попович;

- глава отделения Гильдии межэтнической журналистики в Москве Петр Егоршев.

Прием работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019" завершен. Экспертный совет формирует шорт-лист, на этой неделе жюри приступит к голосованию. Итоги окружного этапа на Дальнем Востоке уже подведены. Впереди окружной этап по Южному федеральному округу, он состоится в Ростове-на-Дону (30 октября - 1 ноября). Финальные мероприятия пройдут в Москве (25 ноября).

Конкурс "СМИротворец" в 2019 году проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Ознакомиться с ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса. Результаты подведения итогов в Дальневосточном федеральном округе. 

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