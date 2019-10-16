Участники Форума северных муниципалитетов обсудили идеи развития северных территорий РФ

ТАСС, 16 октября. Мнение экспертов федерального уровня, участвующих в Форуме северных муниципалитетов, ценны и важны для формирования доминант развития Сургутского района. Об этом сказал на открывшемся в среду форуме глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андрей Трубецкой.

"Мнения экспертов форума во многом совпадают с тем, что уже делается в районе. Хотя в нашем районе добывается около 20% всей российской нефти, говорить о главных проблемах, обозначенных на стратегической сессии, – моноэкономике и депопуляции – у нас нет оснований", - отметил он, подводя итоги открытых дебатов "Север скорее жив/Север скорее мертв" в рамках первого дня форума.

По словам другого участника дебатов, замглавы департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Александра Степанова, более обоснованную позицию представила команда "Север жив", которая оперировала конкретными данными, фактами и результатами. "Я считаю, что опасения по поводу будущего Севера недостаточно обоснованные. Все вполне успешно решается в сегодняшней реальной деятельности администрации района и в национальных проектах. Нацпроект "Жилье и городская среда" и другие имеют своей целью обеспечить устойчивое развитие территорий, и они реально воплощаются", - сказал он.

На Севере предпринимательство для развития территории не надо считать экономической единицей, надо считать его социальной единицей. Такое мнение высказал член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Азат Газизов. "Мне как первому вице-президенту структуры, которая на уровне РФ занимается развитием малого бизнеса, приятно, что в докладе главы района прозвучал тезис, что МСБ, может быть, и не даст в экономику больших денег, но развитие предпринимательства снимает возможный потенциал социального напряжения. Появляются новые рабочие места, задействуется молодежь. Я считаю этот тезис основным: не считать предпринимательство для развития территории экономической единицей, а считать его социальной единицей. (…). Зачем душить предпринимателя налогами, когда денег в бюджете хватает. Дайте ему свободу, и пусть он развивает территорию", - констатировал эксперт.

О дебатах

Открытые дебаты прошли в формате мозгового штурма и баттла по пяти темам, где эксперты и жюри ставили вопросы и обсуждали проблемы российского Севера, связанные с монопрофильной экономикой, развитием малого предпринимательства, городской среды в небольшом северном муниципалитете, а также перспективы развития инфраструктуры, брендирования и экспорта северной культуры и туризма.

О форуме

Форум северных муниципалитетов - площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения и поиска новых идей и решений устойчивого развития северных территорий и регионов РФ, формирования диалога между обществом, бизнесом и властью. Проходит 16-17 октября в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный круг).

Среди ключевых тем форума организаторы заявляют создание благоприятного инвестклимата в условиях Севера, выращивание новых предпринимателей, кооперацию МСБ и крупных корпораций, развитие несырьевой и "зеленой" экономики, обсуждение эффективных моделей взаимодействия бизнеса и местной власти, а также тему комфортной городской среды и Севера.

Форум организован администрацией Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в УрФО и Общественной палаты РФ.