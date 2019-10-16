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На Форуме северных муниципалитетов подписан первый инвестиционный договор

До сентября 2021 года в рамках нацпроекта "Демография" в поселке Федоровский Сургутского района ХМАО будет построен бассейн стоимостью 145 млн рублей
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Алексей Трубецкой Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района
Описание
Глава Сургутского района ХМАО-Югры Алексей Трубецкой
© Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района

ТАСС, 16 октября. В городском поселении Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет построен бассейн стоимостью 145 млн рублей. Инвестиционный договор подписал сегодня глава района Андрей Трубецкой на Форуме северных муниципалитетов.

"Информация для жителей городского поселка Федоровский - подписал договор на строительство плавательного бассейна. Объект должен быть готов к сентябрю 2021 года. Стоимость не должна превысить 145 млн рублей. Строить будем на условиях инвестиционного договора - выкупаем готовый и введенный объект. (…) Подписывали без помпы, в рабочей обстановке во время выступления замечательного спикера – Натальи Васильевны Зубаревич на площадке сегодняшнего форума", - сообщил он в своем аккаунте в Фейсбуке.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе районной администрации, это стало первым договором, заключенным в рамках открывшегося в среду Форума северных муниципалитетов. Инвестором строительства выступает ООО "Сибинком". Объект, который строится в рамках нацпроекта "Демография" по региональному пакету проектов "Развитие спорта", будет представлять собой 25-метровый бассейн с пятью дорожками. В городском поселке, что в 60 км от Сургута, проживает чуть более 23 тыс. жителей.

Бассейн стал первым объектом такого рода в поселке.

О форуме

Форум северных муниципалитетов - площадка для обмена лучшими практиками, обсуждения и поиска новых идей и решений устойчивого развития северных территорий и регионов РФ, формирования диалога между обществом, бизнесом и властью. Проходит 16-17 октября в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный круг).

Среди ключевых тем форума организаторы заявляют создание благоприятного инвестклимата в условиях Севера, выращивание новых предпринимателей, кооперацию МСБ и крупных корпораций, развитие несырьевой и "зеленой" экономики, обсуждение эффективных моделей взаимодействия бизнеса и местной власти, а также тему комфортной городской среды и Севера.

Форум организован администрацией Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в УрФО и Общественной палаты РФ.

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