Глава Сургутского района: Север прекрасно подходит для создания крупных дата-центров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 октября. /ТАСС/. Прохладный климат в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре может стать преимуществом для крупных международных компаний при создании крупных дата-центров. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой в ходе Форума северных муниципалитетов.

В среду на пленарном заседании форума обсуждалась тема влияния климата на развитие северных муниципалитетов.

"Если бы сюда зашли Oracle или Google и построили большой дата-центр, мы были бы только рады. Для их строительства обычно нужны большие промышленные холодильники, а здесь сам бог велел (в плане климата - прим. ТАСС). Мы бы только приветствовали такого инвестора. <…> Это дало бы совершенно иной вектор развития нашей территории", - сказал Трубецкой.

Он отметил, что климат является преимуществом для крупных IT-компаний, поскольку можно экономить на системе охлаждения дата-центров.

Трубецкой также напомнил, что по итогам первого Форума северных муниципалитетов было подписано несколько соглашений. В частности, по возведению на территории Сургутского района российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб. "Оба проекта находятся на стадии реализации, они большие. <…> Чем хороши такие крупные проекты? С точки зрения пиара, громкости. Но они долгие по отдаче. Этап проектирования - год-два, затем - строительство, после ввода в эксплуатацию начинается отдача", - сказал он на форуме.

Форум северных муниципалитетов проходит в Сургуте с 16 по 17 октября. В нем участвуют более 700 экспертов в области маркетинга и развития бизнеса, ученых, политологов, представителей власти и бизнеса из регионов России и стран зарубежья. Организатором выступает администрация Сургутского района при поддержке полномочного представительства президента РФ в Уральском федеральном округе и Общественной палаты РФ.