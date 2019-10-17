Форум Smart Nordic Tech 2019 пройдет 24 октября в Москве

Москва, 17 октября. В Москве 24 октября при поддержке Фонда Росконгресс пройдет крупнейшее деловое мероприятие бизнеса северных стран в России – Smart Nordic Tech 2019. Впервые десятки компаний из Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии соберутся на одной площадке, чтобы представить российским партнерам свои лучшие решения.

"Вопросы развития Арктической зоны и укрепления деловых отношений между Россией и северными странами являются актуальными и регулярно обсуждаются на Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме и, конечно, на Международном арктическом форуме, где впервые собрались главы государств четырех стран-членов Арктического совета: Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В настоящее время активно прорабатываются законодательная база для введения преференций для инвесторов, которые предложены в стратегии развития Российской Арктики до 2035 года, а также план развития туризма во всех девяти арктических регионах страны, механизмы замены устаревшей дизель-генерации в Арктике и вопросы изменения структуры среднего профессионального образования в Арктической зоне, что востребовано со стороны работодателей. Мы искренне рады инициативе наших партнеров из Финско-Российской торговой палаты провести Smart Nordic Tech в Москве и готовы оказать всестороннюю поддержку", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В программу Smart Nordic Tech включены семинар и площадка делового общения Meet&Greet, а также презентации успешных компаний из северных стран, зарекомендовавших себя на российском рынке. Пройдут открытые дискуссии по вопросам современного оборудования и технологий для промышленности, тенденций в сфере строительства и энергетике, инвестиций международных компаний в России.

"Ключевой задачей Smart Nordic Tech является установление новых партнерских контактов с бизнес-сообществом северных стран. Российские участники получат уникальную возможность наладить прямые контакты с ведущими производителями, а также назначить отраслевые встречи с предприятиями по индивидуальному запросу", – отметила генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.

Спикерами форума выступят посол Финляндии в Москве Микко Хаутала, посол Швеции в России Малена Мард, посол Дании в России Карстен Сендергорд, посол Исландии Берглинд Асгейрсдоттир, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, председатель правления Финско-Российской торговой палаты, председатель совета директоров East Office of Finnish Industries Илкка Салонен и другие видные представители делового сообщества.

Мероприятие организуется Финско-Российской торговой палатой совместно с компанией Team Finland при поддержке Фонда Росконгресс.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия .

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