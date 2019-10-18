Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спикер Воронежской облдумы принял участие в высадке леса на месте горельников

Центральное мероприятие акции "Живи, лес!" состоялось в регионе 17 октября на территории Кожевенного кордона, было высажено 49 тыс. саженцев на 10 га

ТАСС, 18 октября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов приняли участие в высадке леса на месте горельников в Левобережном лесничестве. Они осмотрели технику, поступившую в Воронежский лесопожарный центр в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщили в четверг пресс-службе регионального парламента.

"В Воронежской области с 2019 года реализуется проект "Сохранение лесов", являющийся составной частью национального проекта "Экология". Главная задача проекта – к 2024 году увеличить воспроизводство леса до 100% по сравнению с площадями вырубленных или погибших лесных насаждений. Помимо этого, в регионе планируется модернизация материально-технической базы Воронежского лесопожарного центра, который выполняет по государственному заданию комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесовосстановлению и лесоразведению. На выполнение мероприятий проекта в этом году из федерального бюджета в область перечислено почти 100 млн рублей. На 44,8 млн из этих средств приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника, которая поступила в Воронежский лесопожарный центр", – приводят в пресс-службе слова Нетесова.

Вместе с членами молодежного парламента Воронежской области и активистами воронежского реготделения "Единой России" Нетесов высадил сеянцы сосны на территории Кожевенного кордона на участках, пострадавших от лесных пожаров. Всего в этот день было высажено 49 тыс. саженцев на площади 10 га. В целом в Воронежской области в рамках общероссийской акции посадят 17,5 га леса.

"Воронежская область – активный участник акции "Живи, лес!", которая проходит с 2011 года. И это объяснимо: наш регион стал одним из наиболее пострадавших субъектов РФ во время лесных пожаров 2010 года – тогда выгорело около 16 тыс. га лесов. С тех пор на территории области в рамках проекта "Живи, лес!", который активно поддерживают органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации, волонтеры, проводятся массовые высадки деревьев, уборка лесов от мусора. Важно, что к проекту ежегодно присоединяется все больше неравнодушных людей", – сказал Владимир Нетесов.

Об акции

В рамках акции "Живи, лес!" с 14 сентября по 31 октября проходит общероссийская лесовосстановительная кампания "Сохраним лес", миссия которой – восполнение лесных ресурсов после пожаров. Акция проходит в 70 регионах России и предполагает посадку более 44 млн деревьев в лесном фонде Российской Федерации. В настоящее время посажено уже более 12 млн деревьев. В Воронежской области акция проводится во всех лесничествах региона. В рамках акции запланирована посадка 17,5 га леса, уборка 30 га леса от мусора.

Реклама на ТАСС
Воронежская облдума усовершенствовала региональный закон о защите прав дольщиков
На различной стадии строительства в регионе находится 132 многоквартирных дома, строящихся в рамках договоров участия в "долевке"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС