Спикер Воронежской облдумы принял участие в высадке леса на месте горельников

ТАСС, 18 октября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов приняли участие в высадке леса на месте горельников в Левобережном лесничестве. Они осмотрели технику, поступившую в Воронежский лесопожарный центр в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщили в четверг пресс-службе регионального парламента.

"В Воронежской области с 2019 года реализуется проект "Сохранение лесов", являющийся составной частью национального проекта "Экология". Главная задача проекта – к 2024 году увеличить воспроизводство леса до 100% по сравнению с площадями вырубленных или погибших лесных насаждений. Помимо этого, в регионе планируется модернизация материально-технической базы Воронежского лесопожарного центра, который выполняет по государственному заданию комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров, лесовосстановлению и лесоразведению. На выполнение мероприятий проекта в этом году из федерального бюджета в область перечислено почти 100 млн рублей. На 44,8 млн из этих средств приобретена лесопожарная и лесохозяйственная техника, которая поступила в Воронежский лесопожарный центр", – приводят в пресс-службе слова Нетесова.

Вместе с членами молодежного парламента Воронежской области и активистами воронежского реготделения "Единой России" Нетесов высадил сеянцы сосны на территории Кожевенного кордона на участках, пострадавших от лесных пожаров. Всего в этот день было высажено 49 тыс. саженцев на площади 10 га. В целом в Воронежской области в рамках общероссийской акции посадят 17,5 га леса.

"Воронежская область – активный участник акции "Живи, лес!", которая проходит с 2011 года. И это объяснимо: наш регион стал одним из наиболее пострадавших субъектов РФ во время лесных пожаров 2010 года – тогда выгорело около 16 тыс. га лесов. С тех пор на территории области в рамках проекта "Живи, лес!", который активно поддерживают органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации, волонтеры, проводятся массовые высадки деревьев, уборка лесов от мусора. Важно, что к проекту ежегодно присоединяется все больше неравнодушных людей", – сказал Владимир Нетесов.

Об акции

В рамках акции "Живи, лес!" с 14 сентября по 31 октября проходит общероссийская лесовосстановительная кампания "Сохраним лес", миссия которой – восполнение лесных ресурсов после пожаров. Акция проходит в 70 регионах России и предполагает посадку более 44 млн деревьев в лесном фонде Российской Федерации. В настоящее время посажено уже более 12 млн деревьев. В Воронежской области акция проводится во всех лесничествах региона. В рамках акции запланирована посадка 17,5 га леса, уборка 30 га леса от мусора.