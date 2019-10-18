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В Екатеринбурге пройдет праздничное шоу в честь 20-летия УГМК

Главными героями торжества станут спортивные семьи из 11 регионов присутствия Уральской горно-металлургической компании в России

ТАСС, 18 октября. Праздничное шоу, посвященное юбилею Уральской горно-металлургической компании, пройдет в субботу, 19 октября, во Дворце игровых видов спорта (ДИВС "Уралочка") в центре Екатеринбурга.

Как рассказали в пресс-службе компании, главными героями торжества будут спортивные семьи, в которых хотя бы один взрослый работает на предприятии УГМК. "Участники прибудут из Приморского и Алтайского краев, Ленинградской, Кировской, Томской, Тюменской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской областей, республик Башкортостан и Карачаево-Черкесия.

Спортивное шоу "Семь-Я" проводится ежегодно с 2000 года. В историю праздника вписаны фамилии более чем 2 тыс. семей из 15 регионов страны, каждая четвертая команда сумела преодолеть несколько этапов и выйти в финал конкурса. Своим примером участники показывают важность спорта, здорового и активного образа жизни для каждой семьи.

"Юбилейным подарком всему залу станет выступление народной артистки России, певицы Валерии", - рассказали в УГМК.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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