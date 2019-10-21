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Глава Сургутского района: надеюсь, твердости у меня хватит

Андрей Трубецкой Рамиль Нуриев/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры
Описание
Андрей Трубецкой
© Рамиль Нуриев/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

Форум северных муниципалитетов, проведенный по инициативе администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, собрал в Сургуте около 700 экспертов и гостей федерального и международного уровня. Такое внимание неспроста – на территории Сургутского района добывается около 20% всей российской нефти. Глава района Андрей Трубецкой в ходе форума в интервью ТАСС рассказал, как сам говорит, "без помпы", о том, зачем этот форум, чего ожидает и чего не приемлет.

— Андрей Александрович, форумы, независимо от итогов, - это для принимающей стороны, в первую очередь, приоритеты на перспективу. Зачем вы собираете достаточно затратный форум, причем во второй раз, и какие результаты хотели бы видеть, например, через год?

— Нет никакого шапкозакидательства, а есть абсолютно четкое понимание, зачем мы его собираем. Есть ли перспективы у малых северных территорий на самостоятельное успешное развитие? Или, исходя из бессмысленности оспаривать мировой опыт, у нас единственный выход –– агломерация, воронка мегаполиса? Мне по результатам обсуждений хотелось бы получить на этот счет развернутое экспертное мнение.

 Изначально форум заявлен как мероприятие для муниципалитетов, даже название такое. Но сразу, с первой пленарной сессии, была взята едва ли даже не глобальная планка обсуждения. Форум только второй, а численность, география и статус экспертов и уровень полемики высоки. Нет ли ощущения, что тема переросла муниципальные рамки и следующий форум должен иметь более высокий статус?

— Один из слайдов в своей презентации района на главной стратегической сессии я прокомментировал так. Прежде чем просить ресурсы, осмотрись поблизости, и только если твердо уверен, что все средства внутри исчерпал, проси и требуй. И это не просто ремарка на полях слайда, а принципиальная позиция, относящаяся не только к финансовым ресурсам, но и к вашему вопросу. Прежде чем "замахнуться на Уильяма на нашего Шекспира", на федеральную повестку, надо, чтобы в твоем хозяйстве комар носа не подточил. Готов ли я, как глава района, разверстывать форум ввысь-вширь-вглубь? Нет. У нас много нерешенных проблем. На федеральном уровне много компетентных людей, которые это сделают качественней и глубже.

Нередко сами муниципалитеты и эксперты придерживаются следующей тактики. Что, дескать, может муниципалитет? Мы сирые, убогие, бедные, ничего не можем, денег не дают, полномочий тьма, мы с ними не справляемся. Такое самобичевание. Ко мне подходят некоторые коллеги и говорят – конечно, твой Сургутский район богатый, деньги есть, что-то даже строишь, а мы бедные и ничего не строим. А я говорю им так. Ребята, вы разберитесь со своим бюджетом, насколько вы эффективно тратите деньги. Себе, в первую очередь, ответьте честно – у вас в бюджете какой объем неконкурентных закупок от общего объема торгов в процентах и рублях? Многие коллеги удивляются – а что это вообще такое, неконкурентные закупки?

Мы за три года сократили объем неконкурентных закупок в 2,7 раза. Ежегодно сокращали от 400 до 460 млн рублей. Вовлечение 400 млн в процедуру торгов дает экономию в 80 млн. Столько стоит построить и хорошо оборудовать большой спортивный зал.

Но, тем не менее, говорят – денег нет. Что делать? А ты постой где-нибудь на переправе, посмотри, машины чьих организаций у тебя ездят, а потом возьми выписку из налоговой и посмотри, платят ли они у тебя НДФЛ, пригласи руководителя, поговори. Они же работают у тебя на территории – почему не платят налоги?

Элементарно – возьми два реестра и посмотри, кто платит за негативное воздействие на окружающую среду, и кто - НДФЛ. Если платят за "негативку" и не платят НДФЛ – почему?

Я говорю сейчас как экономист по образованию и профессии. Возможно, ответил на ваш вопрос слишком опосредованно. Глава района – это прежде всего рудокоп, старатель, по зернышку насыщающий бюджет, а не форумный генерал.

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры
Описание
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой
© Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— И какой результат?

— Каждый год такими незамысловатыми способами мы прирастаем собственными доходами на 300 млн.

— О КПД и власти, и, в частности, форума судят по усилиям и результату. Что в сухом остатке от прошлогоднего форума?

— Если вам нужны совсем громкие итоги для заголовков, то это подписание двух крупных инвестконтрактов – с ПАО "Северсталь" и Югорским логистическим комплексом. Оба проекта большие, они находятся в стадии реализации. Первый – завод металлопереработки, второй – грандиозный объект площадью 36,5 га, 5 тыс. рабочих мест. Эти проекты громкие с медийной точки зрения, для первой полосы, но долгие с точки зрения отдачи. Этап проектирования - от года до двух лет, строительство, и только потом-потом, после ввода в эксплуатацию – отдача.

— О вас говорят как о капитальном экономисте, имеющем свое отношение к концессии, причем далеко не общепринятое. Что в ней не так?

— Все с ней в порядке. Отношусь к ней совершенно нормально. Это прекрасно работающий инструмент снижения нагрузки на бюджет муниципалитета, региона, страны – в зависимости от проекта. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, весь вопрос в условиях. Мне как экономисту это важнее всего. Если концессия выгодна жителям и бюджету муниципалитета, я обеими руками "за". А если концессионер предлагает вкладывать меньше, чем вкладываем мы сейчас сами, хочет поднять плату для жителей и еще требует возмещение из бюджета, то такая концессия мне не нравится.  

— Так что ли и не было серьезного концессионера? Самый нефтедобывающий район страны – и ни одного? Они как-то может меняются, зная вашу позицию, итерации у них идут?

— Они выбрали несколько иную политику – не мытьем, так катанием пытаются склонить к своим условиям. Как говорится, "иными методами". Надеюсь, что твердости у меня хватит.   

— На форуме эксперты не только говорили, но и "прошлись" по нацпроектам. Как они у вас реализуются и как их используете в интересах района?

— Нацпроекты - удачная тема. У нас она возникла даже несколько раньше, чем они были заявлены в национальном масштабе. В 2014 году в районе в благоустройство вкладывалось условно ноль рублей. В 2016 году, когда я приступил к своим обязанностям, была крайне низкая база. Пришлось, хочешь не хочешь, этим заниматься. А тут национальный проект "Городская среда и благоустройство" нам в помощь. С нуля в 2014 году до 135 млн в 2018-м в благоустройство района – разница существенная.

По жилью – в районе сосредоточено 20% ветхого и аварийного жилья всего округа. Если в 2013-2014 годах объем средств, направляемых на переселение, составлял около 400 млн рублей, то в 2017 году – 1,9 млрд.

То, что мы начали делать сами, конечно, при помощи округа, за что большая благодарность губернатору и правительству Югры, получило дополнительное федеральное финансирование.

Поэтому нацпроектам мы только рады.

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры
Описание
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой
© Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— Эксперты на форуме, подняв планку обсуждения, кажется, не заметили, что спрашивали с вас, главы района, чуть ли не как с председателя ОБСЕ. А что вы как глава района готовы и можете делать?

— У меня есть перечень полномочий, определенных 131-м федеральным законом. На вопросы, на которые у меня нет ответа, я не отвечаю. Сверх рамок своих компетенций я не могу и не должен комментировать тот или иной вопрос. А в рамках своих полномочий я должен хорошо работать, отвечать на вопросы, которые задает население. Вот и все. Простой принцип: делай, что должен, и будь, что будет. Девиз древнеримских легионеров.

— Север меняется, в том числе и по климату. Что может стать конкретно для обширной территории района проблемой в обозримой перспективе?

— Основные глобальные опасения в части Севера связаны с вечной мерзлотой. Для нас это островные территории, крайне незначительные площади. Не думаю, что на нас это отразится как-то в течение ближайшего столетия.

— Эксперты, погруженные в тему Севера, предлагают использовать природный холод высоких широт для строительства и работы станций по майнингу криптовалют. Вы бы приветствовали таких инвесторов или гнали подальше?   

— Не могу комментировать перспективы майнинга криптовалют. Но если бы сюда зашел условный Оракл или Гугл и построил свое хранилище, большой дата-центр, мы были бы только рады, поскольку во всем мире для таких объектов строят огромные промышленные холодильники. А здесь холод установлен самой природой. И мощная энергогенерация у нас тоже недалеко. Мы бы такого инвестора только приветствовали. Это дало бы совершенно иной вектор развитию нашей территории.

— Экономист – это, в первую очередь, математик. Что из фундаментальных знаний помогает руководить районом, а чего не достает?

— Нет, пожалуй, никаких таких особенностей. Это просто работа. Просто приходишь и делаешь ее. По большому счету, нет никаких ожиданий, иллюзий, фантазий, потерь. От математики есть четкое понимание того, что должен сделать, и, пожалуй, дивергенция, связанная с нехваткой средств на все фантазии, но от этого еще интереснее работать. Школы, детсады, дороги, объекты спорта – от мыслей, как все это построить, просыпается творчество. Все зависит от личного желания. Можно усыпать голову центнерами пепла, жаловаться на нехватку денег, а можно прийти пораньше на работу, подумать, собрать мозговой штурм и придумать.

Перефразируя знаменитую фразу, можно сказать так: если оказался на той или иной должности, надо отработать ее так, чтобы не было стыдно за бесцельно просиженное время на стуле. Вот и все.

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры
Описание
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой
© Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— Вы применили систему KPI – ключевых показателей эффективности – для работников районной администрации. Говорят, первым в стране. И чиновники здесь бегают намного быстрее…

— Бегают или нет - это вы сами решайте. Первым или не первым – не знаю. Переводя на русский язык, у всех 24 отраслевых органов Сургутского района есть показатели премирования и оплаты труда. Она достаточно простая и дискретная. Выполнил все – получи 100%, не выполнил что-то из перечня – получи оплату труда по нисходящей.

— Есть протестующие?

— Их масса. Они были, есть и будут. Когда мы начали внедрять KPI в 2016 году, был хор голосов, что это может работать на предприятии, но на муниципалитете работать не будет. Все прекрасно работает – было бы желание. Для чего мы это делали? Для того, чтобы зарплату зарабатывали. В словосочетании "заработная плата" ударение, заметьте, ставят на второе слово. А мы поставили ударение на первом. Ее у нас зарабатывают, а не получают. Первое слово ключевое. И все, надеюсь, спустя два года начали понимать, что эти показатели важны для всех, и вся администрация движется в одном направлении.

— А какой главный показатель?

— Степень удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления. Отслеживаем динамику – начали в 2016 году с 56%, в 2018 году - 71,5%. За 2019 год еще не мерили.

— Насколько это достоверно?

— Сомнения остаются всегда, но исследования делает сторонняя экспертная организация, не заинтересованная деформировать объективную картину. Также делаем исследования и сами, свой мониторинг осуществляет и окружная власть. Поэтому возможность что-то приукрасить сведена практически к нулю.

— Первые лица государства говорят о кадровом голоде как о главной проблеме страны. Короткая "скамейка запасных". А как с этим у вас?

— Это самый болезненный для меня вопрос. Как говорится, можно все – было бы с кем.

— Неужели и здесь, в самом богатом районе, в сердце "нефтяной житницы"?

— Органы муниципальной власти не слишком престижны с точки зрения статуса и в целом в общественном мнении, которое сформировано о чиновниках, – хотя мне это слово не нравится. Может, сказывается это. Оплата труда в сравнении с доминирующей отраслью района очень и очень скромная. Очередь из желающих работать у нас вовсе не стоит. Для меня как руководителя существенную часть времени и, главное, усилий занимает решение кадровых вопросов.

Но вот человек найден, взращен и сформирован. Он идет дальше и выше. Нашими услугами как кадрового агентства пользуются все крупные компании на территории Сургутского района - я хотя говорю это в кавычках, но по сути именно так. Как только юрист выиграл суд у крупной компании – жди, что через месяц заберут туда. Кадастровые инженеры, строители, специалисты ЖКХ, мы – кузница кадров.

— А вы?

— Что я?

Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры
Описание
Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой
© Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— Сейчас вы глава района. Числитесь в энергично восходящих и заметных. Если скажете, что нет амбиций – не поверим.

— Я понял ход ваших мыслей. Хочу ли я этого? Нет, не хочу.

Но жизнь приучила не зарекаться. Говорят - ты предполагаешь, а бог располагает. Может, какие-то новые обстоятельства вынудят скорректировать планы. Но на сегодняшний день для меня гораздо ближе другое – где родился, там и сгодился. Вовсе необязательно куда-то уезжать, что-то штурмовать. Кто-то бравирует цитатой "кто не движется вперед, тот движется назад". Но ее автор, Аристотель, жил в Древней Греции, где математика была плоская и знать не знали о более высоких размерностях. Например, вглубь. Там-то и происходит самое главное.   

Для меня самый захватывающий сюжет – давать результат. И когда это получается. Экономист я или глава района – не так важно. Повторю: делай, как надо, и будь, что будет. Дефицит бюджета, год трудно закрывается – но от этого только интереснее работать!

Беседовал Георгий Летов

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