Глава Сургутского района: надеюсь, твердости у меня хватит

Форум северных муниципалитетов, проведенный по инициативе администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, собрал в Сургуте около 700 экспертов и гостей федерального и международного уровня. Такое внимание неспроста – на территории Сургутского района добывается около 20% всей российской нефти. Глава района Андрей Трубецкой в ходе форума в интервью ТАСС рассказал, как сам говорит, "без помпы", о том, зачем этот форум, чего ожидает и чего не приемлет. — Андрей Александрович, форумы, независимо от итогов, - это для принимающей стороны, в первую очередь, приоритеты на перспективу. Зачем вы собираете достаточно затратный форум, причем во второй раз, и какие результаты хотели бы видеть, например, через год? — Нет никакого шапкозакидательства, а есть абсолютно четкое понимание, зачем мы его собираем. Есть ли перспективы у малых северных территорий на самостоятельное успешное развитие? Или, исходя из бессмысленности оспаривать мировой опыт, у нас единственный выход –– агломерация, воронка мегаполиса? Мне по результатам обсуждений хотелось бы получить на этот счет развернутое экспертное мнение. — Изначально форум заявлен как мероприятие для муниципалитетов, даже название такое. Но сразу, с первой пленарной сессии, была взята едва ли даже не глобальная планка обсуждения. Форум только второй, а численность, география и статус экспертов и уровень полемики высоки. Нет ли ощущения, что тема переросла муниципальные рамки и следующий форум должен иметь более высокий статус? — Один из слайдов в своей презентации района на главной стратегической сессии я прокомментировал так. Прежде чем просить ресурсы, осмотрись поблизости, и только если твердо уверен, что все средства внутри исчерпал, проси и требуй. И это не просто ремарка на полях слайда, а принципиальная позиция, относящаяся не только к финансовым ресурсам, но и к вашему вопросу. Прежде чем "замахнуться на Уильяма на нашего Шекспира", на федеральную повестку, надо, чтобы в твоем хозяйстве комар носа не подточил. Готов ли я, как глава района, разверстывать форум ввысь-вширь-вглубь? Нет. У нас много нерешенных проблем. На федеральном уровне много компетентных людей, которые это сделают качественней и глубже. Нередко сами муниципалитеты и эксперты придерживаются следующей тактики. Что, дескать, может муниципалитет? Мы сирые, убогие, бедные, ничего не можем, денег не дают, полномочий тьма, мы с ними не справляемся. Такое самобичевание. Ко мне подходят некоторые коллеги и говорят – конечно, твой Сургутский район богатый, деньги есть, что-то даже строишь, а мы бедные и ничего не строим. А я говорю им так. Ребята, вы разберитесь со своим бюджетом, насколько вы эффективно тратите деньги. Себе, в первую очередь, ответьте честно – у вас в бюджете какой объем неконкурентных закупок от общего объема торгов в процентах и рублях? Многие коллеги удивляются – а что это вообще такое, неконкурентные закупки? Мы за три года сократили объем неконкурентных закупок в 2,7 раза. Ежегодно сокращали от 400 до 460 млн рублей. Вовлечение 400 млн в процедуру торгов дает экономию в 80 млн. Столько стоит построить и хорошо оборудовать большой спортивный зал. Но, тем не менее, говорят – денег нет. Что делать? А ты постой где-нибудь на переправе, посмотри, машины чьих организаций у тебя ездят, а потом возьми выписку из налоговой и посмотри, платят ли они у тебя НДФЛ, пригласи руководителя, поговори. Они же работают у тебя на территории – почему не платят налоги? Элементарно – возьми два реестра и посмотри, кто платит за негативное воздействие на окружающую среду, и кто - НДФЛ. Если платят за "негативку" и не платят НДФЛ – почему? Я говорю сейчас как экономист по образованию и профессии. Возможно, ответил на ваш вопрос слишком опосредованно. Глава района – это прежде всего рудокоп, старатель, по зернышку насыщающий бюджет, а не форумный генерал.

Описание Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой © Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— И какой результат? — Каждый год такими незамысловатыми способами мы прирастаем собственными доходами на 300 млн. — О КПД и власти, и, в частности, форума судят по усилиям и результату. Что в сухом остатке от прошлогоднего форума? — Если вам нужны совсем громкие итоги для заголовков, то это подписание двух крупных инвестконтрактов – с ПАО "Северсталь" и Югорским логистическим комплексом. Оба проекта большие, они находятся в стадии реализации. Первый – завод металлопереработки, второй – грандиозный объект площадью 36,5 га, 5 тыс. рабочих мест. Эти проекты громкие с медийной точки зрения, для первой полосы, но долгие с точки зрения отдачи. Этап проектирования - от года до двух лет, строительство, и только потом-потом, после ввода в эксплуатацию – отдача. — О вас говорят как о капитальном экономисте, имеющем свое отношение к концессии, причем далеко не общепринятое. Что в ней не так? — Все с ней в порядке. Отношусь к ней совершенно нормально. Это прекрасно работающий инструмент снижения нагрузки на бюджет муниципалитета, региона, страны – в зависимости от проекта. Но, как известно, дьявол кроется в деталях, весь вопрос в условиях. Мне как экономисту это важнее всего. Если концессия выгодна жителям и бюджету муниципалитета, я обеими руками "за". А если концессионер предлагает вкладывать меньше, чем вкладываем мы сейчас сами, хочет поднять плату для жителей и еще требует возмещение из бюджета, то такая концессия мне не нравится. — Так что ли и не было серьезного концессионера? Самый нефтедобывающий район страны – и ни одного? Они как-то может меняются, зная вашу позицию, итерации у них идут? — Они выбрали несколько иную политику – не мытьем, так катанием пытаются склонить к своим условиям. Как говорится, "иными методами". Надеюсь, что твердости у меня хватит. — На форуме эксперты не только говорили, но и "прошлись" по нацпроектам. Как они у вас реализуются и как их используете в интересах района? — Нацпроекты - удачная тема. У нас она возникла даже несколько раньше, чем они были заявлены в национальном масштабе. В 2014 году в районе в благоустройство вкладывалось условно ноль рублей. В 2016 году, когда я приступил к своим обязанностям, была крайне низкая база. Пришлось, хочешь не хочешь, этим заниматься. А тут национальный проект "Городская среда и благоустройство" нам в помощь. С нуля в 2014 году до 135 млн в 2018-м в благоустройство района – разница существенная. По жилью – в районе сосредоточено 20% ветхого и аварийного жилья всего округа. Если в 2013-2014 годах объем средств, направляемых на переселение, составлял около 400 млн рублей, то в 2017 году – 1,9 млрд. То, что мы начали делать сами, конечно, при помощи округа, за что большая благодарность губернатору и правительству Югры, получило дополнительное федеральное финансирование. Поэтому нацпроектам мы только рады.

Описание Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой © Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— Эксперты на форуме, подняв планку обсуждения, кажется, не заметили, что спрашивали с вас, главы района, чуть ли не как с председателя ОБСЕ. А что вы как глава района готовы и можете делать? — У меня есть перечень полномочий, определенных 131-м федеральным законом. На вопросы, на которые у меня нет ответа, я не отвечаю. Сверх рамок своих компетенций я не могу и не должен комментировать тот или иной вопрос. А в рамках своих полномочий я должен хорошо работать, отвечать на вопросы, которые задает население. Вот и все. Простой принцип: делай, что должен, и будь, что будет. Девиз древнеримских легионеров. — Север меняется, в том числе и по климату. Что может стать конкретно для обширной территории района проблемой в обозримой перспективе? — Основные глобальные опасения в части Севера связаны с вечной мерзлотой. Для нас это островные территории, крайне незначительные площади. Не думаю, что на нас это отразится как-то в течение ближайшего столетия. — Эксперты, погруженные в тему Севера, предлагают использовать природный холод высоких широт для строительства и работы станций по майнингу криптовалют. Вы бы приветствовали таких инвесторов или гнали подальше? — Не могу комментировать перспективы майнинга криптовалют. Но если бы сюда зашел условный Оракл или Гугл и построил свое хранилище, большой дата-центр, мы были бы только рады, поскольку во всем мире для таких объектов строят огромные промышленные холодильники. А здесь холод установлен самой природой. И мощная энергогенерация у нас тоже недалеко. Мы бы такого инвестора только приветствовали. Это дало бы совершенно иной вектор развитию нашей территории. — Экономист – это, в первую очередь, математик. Что из фундаментальных знаний помогает руководить районом, а чего не достает? — Нет, пожалуй, никаких таких особенностей. Это просто работа. Просто приходишь и делаешь ее. По большому счету, нет никаких ожиданий, иллюзий, фантазий, потерь. От математики есть четкое понимание того, что должен сделать, и, пожалуй, дивергенция, связанная с нехваткой средств на все фантазии, но от этого еще интереснее работать. Школы, детсады, дороги, объекты спорта – от мыслей, как все это построить, просыпается творчество. Все зависит от личного желания. Можно усыпать голову центнерами пепла, жаловаться на нехватку денег, а можно прийти пораньше на работу, подумать, собрать мозговой штурм и придумать. Перефразируя знаменитую фразу, можно сказать так: если оказался на той или иной должности, надо отработать ее так, чтобы не было стыдно за бесцельно просиженное время на стуле. Вот и все.

Описание Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой © Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры

— Вы применили систему KPI – ключевых показателей эффективности – для работников районной администрации. Говорят, первым в стране. И чиновники здесь бегают намного быстрее… — Бегают или нет - это вы сами решайте. Первым или не первым – не знаю. Переводя на русский язык, у всех 24 отраслевых органов Сургутского района есть показатели премирования и оплаты труда. Она достаточно простая и дискретная. Выполнил все – получи 100%, не выполнил что-то из перечня – получи оплату труда по нисходящей. — Есть протестующие? — Их масса. Они были, есть и будут. Когда мы начали внедрять KPI в 2016 году, был хор голосов, что это может работать на предприятии, но на муниципалитете работать не будет. Все прекрасно работает – было бы желание. Для чего мы это делали? Для того, чтобы зарплату зарабатывали. В словосочетании "заработная плата" ударение, заметьте, ставят на второе слово. А мы поставили ударение на первом. Ее у нас зарабатывают, а не получают. Первое слово ключевое. И все, надеюсь, спустя два года начали понимать, что эти показатели важны для всех, и вся администрация движется в одном направлении. — А какой главный показатель? — Степень удовлетворенности населения деятельностью органа местного самоуправления. Отслеживаем динамику – начали в 2016 году с 56%, в 2018 году - 71,5%. За 2019 год еще не мерили. — Насколько это достоверно? — Сомнения остаются всегда, но исследования делает сторонняя экспертная организация, не заинтересованная деформировать объективную картину. Также делаем исследования и сами, свой мониторинг осуществляет и окружная власть. Поэтому возможность что-то приукрасить сведена практически к нулю. — Первые лица государства говорят о кадровом голоде как о главной проблеме страны. Короткая "скамейка запасных". А как с этим у вас? — Это самый болезненный для меня вопрос. Как говорится, можно все – было бы с кем. — Неужели и здесь, в самом богатом районе, в сердце "нефтяной житницы"? — Органы муниципальной власти не слишком престижны с точки зрения статуса и в целом в общественном мнении, которое сформировано о чиновниках, – хотя мне это слово не нравится. Может, сказывается это. Оплата труда в сравнении с доминирующей отраслью района очень и очень скромная. Очередь из желающих работать у нас вовсе не стоит. Для меня как руководителя существенную часть времени и, главное, усилий занимает решение кадровых вопросов. Но вот человек найден, взращен и сформирован. Он идет дальше и выше. Нашими услугами как кадрового агентства пользуются все крупные компании на территории Сургутского района - я хотя говорю это в кавычках, но по сути именно так. Как только юрист выиграл суд у крупной компании – жди, что через месяц заберут туда. Кадастровые инженеры, строители, специалисты ЖКХ, мы – кузница кадров. — А вы? — Что я?

Описание Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой © Алексей Андронов/Пресс-служба Администрации Сургутского района Югры