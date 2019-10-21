Совершенствование технологии администрирования таможенных платежей обсудят на МТФ-2019

Москва, 21 октября. Сессия "Администрирование таможенных платежей: новые приоритеты и возможности" станет одним из ключевых событий второго для деловой программы Международного таможенного форума. Мероприятие пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли.

Цифровизация процессов администрирования таможенных платежей позволила таможне и бизнесу решать задачи в режиме реального времени с минимальными временными и технологическими затратами, а новые сервисы "Личного кабинета участника ВЭД" – создать единую интерактивную среду.

В ходе сессии эксперты обсудят дальнейшее развитие механизмов администрирования таможенных платежей, рассмотрят вопросы функционирования сервисов Единого лицевого счета, а также совершенствование технологий учета и взыскания задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Модератором дискуссии выступит координатор постоянной комиссии Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики при ФТС России Федор Павловский.

Федеральную таможенную службу на сессии будут представлять заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина и исполняющий обязанности начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Сергей Семашко.

К участию в мероприятии приглашены: руководитель межрегионального операционного управления Федерального казначейства Наталия Горина, директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО "Марс" Александр Максимов, директор службы транспорта и импорта ООО "Лента" Игорь Овсиенко, директор компании "Фрега" Томас Жемгулис.

В рамках МТФ-2019 запланировано свыше 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: тематические сессии, круглые столы, презентации и мастер-классы, посвященные вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования. С проектом деловой программы форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф .

Генеральный партнер МТФ-2019 – Газпромбанк. Стратегический спонсор – Россельхозбанк.

Официальные информационные партнеры – ТАСС, Интерфакс, МИЦ "Известия", Business FM, Мир 24.

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