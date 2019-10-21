На полях Экономического форума Россия – Африка обсудят вопросы безопасности

Москва, 21 октября. На полях Экономического форума Россия – Африка 24 октября состоится панельная сессия "Безопасная Африка". Мероприятие пройдет в рамках тематического блока "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере" и будет посвящено вопросам безопасности африканских стран и их населения.

Ключевыми темами обсуждения станут: необходимые меры для поддержания безопасности государства и способы своевременного предупреждения возможных угроз, защита государственной границы и крупных объектов государственной важности, оперативное выявление правонарушителей, оптимизация работы городской инфраструктуры и другие вопросы.

На сегодняшний день в России разработан комплекс мер, позволяющих эффективно бороться с террористическими угрозами, пресекать незаконную деятельность и обеспечивать надежную защиту своих граждан. В рамках сессии представители российских организаций и компаний поделятся своим опытом с африканскими партнерами.

В мероприятии примут участие: исполнительный директор "ЛАНИТ-Интеграция" Павел Калякин, руководитель департамента внешнеэкономических связей ООО "Скантроник Системс" Антон Кондрашев, заместитель начальника управления анализа и перспективного планирования АО "Рособоронэкспорт" Андрей Крюков, вице-губернатор провинции Танганьика Демократической Республики Конго Самба Мони, руководитель группы развития Группы компаний "Стилсофт" Игорь Полянский, заместитель секретаря правительства национального единства Государства Ливия Шабан Хадиа.

Модератором сессии выступит руководитель направления внешнеэкономической деятельности и военно-технического сотрудничества Государственной корпорации "Ростех" Алексей Иванов.

"Проблемы безопасности актуальны для любого региона мира, и особенно они важны для Африки. Террористические акты с гибелью людей, захват заложников и преступность являются вызовом для стабильного развития африканских стран. В рамках сессии "Безопасная Африка" планируется обсуждение наиболее значимых угроз, выработка предложений по построению архитектуры безопасности региона с применением новых технологических решений. Обеспечение безопасности в городах, закрытие границ для преступников, создание заслона против незаконного перемещения взрывчатых веществ, оружия, наркотиков и контрабанды – это комплекс мер, которые могут позволить снизить уровень террористической опасности на континенте", – заявил Алексей Иванов.

Организатор Саммита и Экономического форума Россия – Африка – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк. Мероприятия состоятся 23–24 октября в Сочи, на площадке Парка науки и искусства "Сириус".

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке.

Возрастная категория 6+.