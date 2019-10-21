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Образ будущего Африканского континента станет темой обсуждения форума Россия – Африка

В частности, участники тематической сессии затронут вопросы сохранения африканскими странами суверенитета и национальных ценностей

Москва, 21 октября. Тема "Образ будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные элементы стратегии развития" будет обсуждаться 24 октября на Экономическом форуме Россия – Африка.

Сохранение национальных ценностей и приоритетов – одна из важнейших задач, стоящих перед странами Африки в эпоху глобализации. Развивающимся государствам, которые с каждым годом занимают все более серьезное место на мировой арене, необходимо блюсти собственную идентичность во всех сферах жизни. Традиции и национальные черты должны стать неотъемлемой частью экономического развития государств континента. 

Модерировать заседание будет председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. На сессии выступят: член Ассоциации экономистов Судана Абдулрахаман Адулвахаб Нурелдайм Сайед, исполнительный советник партии "Свобода и демократия за республику" (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар Натали Яамб, основатель и главный исполнительный директор Admis Consulting Вайва Адомайтите, министр национальной обороны и реконструкции армии Центральноафриканской Республики Ее Превосходительство Мари-Ноэль Койара, главный исполнительный директор Liberty & Justice Чид Либерти, президент Ассоциации свободных исследований и международного сотрудничества Жозе Матемулане, национальный председатель Конвенции Народной партии Республики Гана, президент и основатель Kwame Nkrumah Pan-African Centre Самиа Яаба Нкрума, основатель и председатель International Sustainable Energy Organization Клифтон Эллис.

Экономический и политический суверенитет – основа развития стран в современном мире. Африканский союз в своем главном программном документе – "Повестке дня – 2063" – отмечает важность идеалов панафриканизма и традиционных ценностей. Участники дискуссии обозначат наиболее актуальные проблемы, определяющие будущее Африки, и обсудят возможные варианты их решения. Кроме того, важной темой выступлений участников сессии станет российская помощь странам Африки при разработке стратегии развития, в том числе и в вопросах сохранения суверенитета, права на самостоятельные решения.

"Сохранение национальной идентичности – необходимое условие гармоничного развития любой страны и оптимальный фундамент для строительства успешного общества. Особенно это важно для стран Африки, где самобытность и преемственность являются частью самоидентификации жителей, – считает Александр Малькевич. – Мы с глубоким уважением относимся к традициям других государств и готовы оказать помощь своим партнерам при выборе оптимального пути".

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23–24 октября в Сочи, на площадке Парка науки и искусства "Сириус". Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО "Российский экспортный центр" и Афрэксимбанк.

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке

Возрастная категория 6+. 

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