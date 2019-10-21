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Чечня начала внедрять опыт, полученный на Международной неделе осведомленности о дислексии

Всего мероприятие посетили более 300 специалистов из российских регионов
Описание
© Пресс-служба Медиа Центра

Санкт-Петербург, 21 октября. Одним из первых регионов, который решил активно использовать опыт, полученный в рамках мероприятий Международной недели осведомленности о дислексии, которая проходила в Санкт-Петербурге, стала Чеченская Республика.

"Наша делегация принимала участие в работе Международной недели осведомленности о дислексии, которая проходила в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга, - рассказывает начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества Министерства образования и науки Чеченской Республики Хулимат Султанова. - Мероприятие, организованное Ассоциацией родителей и детей с дислексией, вызвало наш интерес тем, что дети в условиях двуязычия испытывают определенные трудности в освоении навыков письма и чтения, и эти трудности еще усугубляются наличием данной проблемы. Своевременное выявление и помощь могут снять многие вопросы. Ведь известно, что дислексия — одна из распространенных проблем обучения детей, которая проявляется в специфических трудностях освоения навыков чтения и письма. Людям с этой особенностью восприятия тяжело учиться и коммуницировать с окружающими. Мы получили достаточно обширную информацию, увидели то, что можно перенять и использовать в работе с нашими детьми в рамках реализации регионального проекта "Будущее Чечни". Такой профессиональный подход и привлечение ведущих специалистов нашей страны к этой проблеме дают надежду многим родителям на качественное изменение жизни их детей".

Более 300 специалистов из российских регионов (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) приняли участие в работе Международной недели осведомленности о дислексии. "Мы даже не ожидали такого количества людей со всей России, в том числе из очень отдаленных городов и поселков", - констатировала учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская.  

В числе спикеров Недели выступили: директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, попечитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Татьяна Черниговская, актер театра и кино (лауреат театральной премии "Чайка") Евгений Стычкин, актер, театральный режиссер, музыкант, писатель, драматург, телеведущий Евгений Гришковец, Маргарита Русецкая - доктор педагогических наук, профессор, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Александр Корнев -  кандидат медицинских наук, доктор психологических наук, профессор Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии, Роман Котов - член ученого совета МГИМО, член Association Montessori Internationale, International Dyslexia Association, другие. Специальный просветительский проект представила киностудия "Союзмультфильм".

В числе партнеров Международной недели осведомленности о дислексии - Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Фонд региональных социальных программ "Наше будущее", РОСБАНК, Международный нумизматический клуб. Также оказали поддержку: Группа компаний "Медси", Благотворительный фонд "Система", Хорошкола, школа "Наши пенаты". Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет при поддержке Государственного Эрмитажа, Министерства просвещения России, Государственного института имени А.С. Пушкина, Студии "Союзмультфильм", Благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" и Mail.ru Group. Информационное сопровождение – КА "Джанго.Ком".

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

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