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Фонд поддержки предпринимательства Югры увеличил поддержку бизнесменов ХМАО

В 2019 году сумма поручительства составила 771 млн рублей, а сумма привлеченных средств - 1 млрд 486 млн рублей

ТАСС, 22 октября. Фонд поддержки предпринимательства Югры по данным на 22 октября 2019 года поручился за бизнесменов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры перед банками-партнерами на сумму 771 млн рублей (в 2018 году – на 716 млн), что позволило бизнесменам получить кредиты и банковские гарантии на сумму 1 млрд 486 млн рублей (порядка 1,107 млрд в 2018 году). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Реализуемые проекты

Так, в начале октября в Фонде поддержки предпринимательства Югры рассказали о получении при содействии фонда компанией "ЭПИК 380" 80 млн рублей. "Фонд выступил поручителем по кредитным обязательствам клиента Запсибкомбанка компании "ЭПИК 380", предоставив 70% требуемого обеспечения в размере 56 млн рублей от всей кредитной линии в 80 млн рублей. Финансовые средства будут использованы компанией на работы по производству оборудования для добычи полезных ископаемых подземным способом", - сказано в сообщении фонда. 

Там уточнили, что гендиректор и учредитель компании - гражданин Канады, который с 1996 года проживает в Нижневартовске. Производственная площадка находится в поселке Излучинск. Фирма максимально использует отечественное оборудование и материалы, в среднем это 25-70%. Кроме того, предприятие получило право использовать товарный знак "Сделано в Югре". "ЭПИК 380" производит и формирует "флот", который обеспечивает работу гидроразрыва пласта для нефтесервисных и нефтяных компаний. 

Поручительство фонда в размере 3 млн рублей (18,75% от суммы невозобновляемой кредитной линии) позволило ПАО Сбербанк предоставить на пять лет 16 млн рублей ООО "Обь-Транс" - эта компания занимается перевозкой грузов специализированными автотранспортными средствами. Средства ПАО Сбербанк привлекаются для приобретения компанией внеоборотных активов, отметили в фонде.

Также недавно ПАО Сбербанк обратилось в Фонд поддержки предпринимательства Югры за предоставлением поручительства в размере 12,6 млн рублей (70% от суммы невозобновляемой кредитной линии) по невозобновляемой кредитной линии ООО ТД "ПромСнаб". Средства невозобновляемой кредитной линии в сумме 18 млн рублей привлекаются компанией с целью пополнения оборотных средств для торговли.

О поддержке

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Выдача финансовых средств под поручительство фонда возможна благодаря программе "Гарантия", максимальная сумма которой составляет 100 млн рублей. Участие в ней возможно даже при отсутствии у бизнесмена залогового имущества или в том случае, если предприниматель не хочет передавать свое личное имущество в залог банку. Бизнесмену достаточно обратиться в банк-партнер Фонда поддержки предпринимательства Югры без предварительного обращения в сам фонд. 

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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