Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между ООО "Энергорешения" и его кредиторами

ТАСС, 23 октября. Арбитражный суд Новосибирской области 23 октября вынес решение об утверждении мирового соглашения между заводом ООО "Энергетические решения" (до 2015 года — ООО "Лиотех") и его кредиторами. В конце августа собрание кредиторов компании большинством голосов приняло решение о заключении мирового соглашения.

Портфельная компания РОСНАНО "Лиотех" — единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов. Завод был создан в 2011 году. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. С 2016 года завод находился в процедуре банкротства. Общий размер кредиторской задолженности — 9,8 млрд рублей, основной кредитор — АО "РОСНАНО".

Согласно условиям мирового соглашения, ООО "Энергетические решения" должно расплатиться с кредиторами в течение 10 лет. Исключение составляет Федеральная налоговая служба (ФНС), долг перед которой должен быть погашен в течение одного года, с момента вступления в силу решения Арбитражного суда. Обслуживать мировое соглашение, в первую очередь, планируется за счет развития компании и увеличения операционной выручки от реализации продукции завода на рынках транспорта и систем хранения энергии.

"Заключение мирового соглашения позволит "Лиотеху" высвободить из-под обременения активы предприятия – производственное здание площадью 40 тыс. кв. м и оборудование по выпуску литий-ионных ячеек. Это, прежде всего, важно для дальнейшего развития компании, так как в 2020 году запланированы модернизация предприятия и постепенный переход на технологии NMC/LTO. Также это важно для клиентов компании, с которыми обсуждаются договоры на основе жизненного цикла изделия, что в случае с литий-ионными аккумуляторами является распространенной практикой. Важно и для всей российской отрасли систем накопления энергии, развитием которой РОСНАНО занимается совместно с "Лиотех". Это сигнал, что ситуация на рынке продолжает улучшаться", — отметил председатель совета директоров завода "Лиотех" (ООО "Литэко"), управляющий директор УК "РОСНАНО" Владимир Козлов.

ООО "Лиотех-Инновации" — дочернее предприятие АО "РОСНАНО". Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод "Лиотех" полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия — более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции — электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.

Подробнее о компании — liotech.ru.

Акционерное общество "РОСНАНО" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО "РОСНАНО" находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 заводов и R&D центров в 37 регионах России.

Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Подробнее - www.rusnano.com.