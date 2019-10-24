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Член ОП РФ Сергей Рыбальченко: нас интересовали вопросы людей, живущих в глубинке

Сергей Рыбальченко Пресс-служба Общественной палаты РФ
Описание
Сергей Рыбальченко
© Пресс-служба Общественной палаты РФ

Возможные пути решения демографических проблем России обсудят участники итогового форума Общественной палаты (ОП) "Сообщество" (18+), который состоится 31 октября — 1 ноября в Москве в Гостином Дворе. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко рассказал о специфике форумной кампании 2019 года, о самых важных инициативах Палаты в решении проблем народосбержения и поделился собственным пониманием миссии ОП РФ и ожиданиями от итогового форума в столице.

— Сергей Игоревич, по вашему мнению, чем запомнится форумная кампания "Сообщество" 2019 года? В чем ее главное отличие от аналогичных мероприятий прошлых лет?

— В этом году вопросы развития небольших территорий и глубинной России вышли на первый план: они нашли свое отражение на всех дискуссионных площадках вне зависимости от того, в каком регионе проводился форум. Например, в Улан-Удэ мы обсуждали глобальные вопросы, в том числе национальную программу развития Дальнего Востока. Однако перед этим мы все равно совершили поездку в дальние районы Республики Бурятия и пообщались с людьми, выяснили их конкретные запросы и проблемы.

На мой взгляд, форумная кампания 2019 года этим и запомнится: прежде всего нас интересовали вопросы тех людей, которые живут в глубинке. Ведь они очень сильно отличаются от вопросов, которые волнуют людей в мегаполисах. Взять, например, мусорные проблемы: людей в мегаполисах они волнуют с точки зрения разделения мусора, а людей в глубинке - с точки зрения его захоронения. Не остались в стороне и вопросы ведения фермерского хозяйства, которые, на мой взгляд, требуют более гибких решений, и вопросы кооперативов, и жилищные проблемы, которые обсуждались в Белгороде.

— Известно, что на форуме "Сообщество" в Улан-Удэ, на котором обсуждались проблемы народосбережения, вами был представлен доклад "Демография 2024". Какие инициативы доклада получили наибольший отклик?

— Безусловно, одной из таких инициатив является наша идея введения отцовского капитала в размере действующего материнского капитала. Несмотря на то, что Министерство труда России не нашло возможным поддержать данное предложение, опрос, участниками которого стали более 10 тыс. семей, показал, что 82% населения поддерживают эту инициативу.

Наибольшую же популярность в нашем опросе получила мера, предполагающая выделение пособий на каждого ребенка в многодетной семье. В настоящее время такая ежемесячная финансовая поддержка реализуется в Сахалинской области. Этот субъект РФ мы приводили в качестве опорного примера, как можно улучшить демографическую ситуацию мерами поддержки многодетных семей.

— Как вы считаете, в чем заключается миссия ОП РФ, в частности при проведении окружных форумов "Сообщество"?

— Я поддерживаю позицию бывшего секретаря ОП РФ Валерия Фадеева в том, что работа палаты не должна ограничиваться только общественным контролем. Она должна дополняться общественным участием и общественным управлением. По моему мнению, это сложная и еще не до конца проработанная тема, но в то же время она позволяет нам перейти от критики и оценки непосредственно к предложениям, которые мы можем аккумулировать, получив от общественных организаций. И наш доклад "Демография 2024" фактически является не только формой общественного участия, которая предлагает решения, основанные на международном опыте и анализе успешных региональных практик, но и формой общественного управления, которое предлагает конкретные инструменты.

На мой взгляд, мы как члены ОП РФ должны не только уметь критиковать и находить несоответствия в работе правительства, но и предлагать конструктивные решения. Министерства и правительство в целом должны с пониманием относиться к подобным инициативам. Ведь их работа заключается не только в том, чтобы отвечать на недовольства общественности по поводу тех или иных действий власти, но и в том, чтобы откликаться на новые полезные общественные инициативы, которые в перспективе, находя поддержку у правительства, вызовут еще большее доверие к власти и создадут массу возможностей для партнерства и солидарного участия в решении самых сложных и приоритетных задач.

— Есть ли у вас какие-либо конкретные ожидания от итогового форума "Сообщество" в Москве?

— Мне кажется, мы находимся в переломной точке, когда должны понять, что проблемы, стоящие перед нами, требуют не только выработки проектных решений, но и обучения практике принятия решений на основе принципа партнерства. Сегодняшний взгляд, например, на национальные проекты – это больше государственное видение. На мой взгляд, добиться поставленных амбициозных целей мы можем только на принципе партнерства. И я ожидаю, что на форуме "Сообщество" мы все-таки сдвинемся в направлении выработки механизмов такого партнерства и общественного участия в решении наших сложных проблем, в том числе демографических.  

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