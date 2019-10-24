Магнитка представит коллегам свой передовой опыт в НДТ

ТАСС, 24 октября. Магнитогорская часть двухдневной конференции "Наилучшие доступные технологии в доменном производстве" состоится в четверг на базе ПАО "ММК", сообщают в управлении информации и общественных связей акционерного общества.

Первая часть двухдневного мероприятия состоялась в среду в Москве. Участники конференции – представители ведущих российских металлургических компаний и отраслевые эксперты – рассматривали вопросы, связанные с применением наилучших доступных технологий (НДТ) и выполнением экологических требований, представляли новейшие технологии и технические решения мирового уровня в аглодоменном переделе, а также передовые практики ведущих отечественных и зарубежных предприятий.

В четверг конференция продолжит свою работу в Магнитогорске. "В рамках запланированной программы состоится посещение производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината. Гости – около 60 российских и зарубежных специалистов аглодоменного производства - познакомятся с работой новейшей аглофабрики №5, а также доменного цеха ПАО "ММК", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что самая современная в России новая аглофабрика Магнитки представляет собой яркий пример применения принципов НДТ в металлургическом производстве. Аглофабрика №5 вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее пуска принимал участие президент России. Максимальная производительность аглофабрики – 5,5 млн т высококачественного агломерата в год. "Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, – подчеркнул председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников. – Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела".

Аглофабрика оснащена 19 высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объема отходящих газов. Сероулавливающие установки обеспечивают очистку до 2,5 млн куб. м в час аглогазов с эффективностью 99% по пыли и 98% по диоксиду серы. Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – 11 аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации в полном объеме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок – с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки.

Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4. В результате этого выбросы пыли сократятся в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена – в 16 раз. Помимо этого, сократятся сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 т в год; уменьшатся технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище №2 на 13,75 тыс. т в год.

По завершении экскурсионной части программы, участники конференции заслушают доклады и комментарии специалистов группы главного металлурга ПАО "ММК", каcающиеся строительства и технических решений на новой аглофабрике, освоения мощности и экологических достижений от внедрения современных технологий и оборудования. Кроме того, представители ММК познакомят участников мероприятия с проектными и фактическими показателями работы доменного производства с использованием агломерата с новой агломерационной фабрики, расскажут о техническом перевооружении доменных печей и опыте сотрудничества ПАО "ММК" с компаниями из КНР.

Конференция "Наилучшие доступные технологии в доменном производстве" организована Ассоциацией "Русская Сталь", Международным союзом доменщиков и журналом "Металлы Евразии" при поддержке Минпромторга России. Она проводится в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Одна из задач конференции – содействие достижению маркерных показателей при производстве чугуна в РФ, закрепленных в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям "Производство чугуна, стали и проката".