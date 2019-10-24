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В Баварии покажут религиозные работы современных российских художников

Выставка "Открытая книга. Религиозные сюжеты в современном русском искусстве" пройдет с 1 по 24 ноября

Москва, 24 октября. В Германии, в коммуне Эрезинг с 1 по 24 ноября будет работать выставка "Открытая книга. Религиозные сюжеты в современном русском искусстве". Экспозиция продемонстрирует работы художников России XX–XXI веков и пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Художественная выставка – проект Русской Православной Церкви – состоится в выставочном зале при Монастыре Святого Оттильена в баварской коммуне Эрезинг. Посетители увидят произведения из частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга, из Фонда русского абстрактного искусства, из личных собраний авторов работ: живопись, графику, скульптуру и мозаику разных направлений – от советского неофициального искусства до сурового стиля, от ленинградской школы живописи до школы Элия Белютина.

Экспозиция станет продолжением серии выставок "Открытая книга", которая началась в Италии в Национальном археологическом музее Аквилеи в феврале 2019 года. Выставки проходят в значимых для истории христианства местах – на этот раз "Открытая книга" будет представлена в бенедиктинском мужском Монастыре Святого Оттильена (Erzabtei St. Ottilien) в Баварии.

Большая часть зданий монастыря построена в неоготическом стиле и стиле модерн в начале XX столетия. В 1940-е годы обитель захватило и опустошило гестапо, а после войны монахи ухаживали здесь за бывшими узниками концлагерей.

Специально для этой экспозиции организаторы подобрали работы, отражающие политические и социальные потрясения XX века и обозначающие постепенное возвращение российского общества к христианским ценностям. Выставка представит произведения таких художников, как Дмитрий Плавинский, Михаил Шварцман, Гелий Коржев, Владислав Зубарев, Игорь Обросов, Герман Егошин, Владимир Гринберг, Юрий Матушевский, Александр Ситников, Ольга Булгакова, а также выпускников художественных вузов Москвы, позволит зрителям познакомиться с отдельными произведениями, погрузиться в исторический контекст и узнать о разнообразии художественной жизни современной России.

Философские и метафоричные работы – отдельный этап в творчестве каждого автора. Поиск вечной правды, красота божественного творения, социальная актуальность, нравственные идеалы отражены в оригинальных композициях. Среди экспонатов выставки – "Благовещение" (1992) Г.М. Коржева, "Строящееся Евангелие" (1976) Д.П. Плавинского, "Ярое око" (нач. 1970-х) М.М. Шварцмана, "Ангел" (2000) А.Г. Ситникова, "Три ангела" (2012) О.В. Булгаковой и др.

Выставка организована Патриаршим советом по культуре, международным культурным проектом "Русские сезоны" и компанией "АРТ-Курьер". Вход свободный.

Патриарший совет по культуре под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла образован решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 2010 году. В компетенции совета – вопросы диалога и взаимодействия с государственными учреждениями культуры, творческими союзами, общественными объединениями граждан, работающих в сфере культуры, а также иными подобными организациями в странах канонического пространства Московского Патриархата.

Компания "АРТ-Курьер" с 1997 года занимается организацией российских и международных выставочных проектов, хранением и транспортировкой произведений искусства из собраний крупнейших музеев мира и частных коллекций. "АРТ-Курьер" сотрудничает с Министерством культуры России, ключевыми государственными и частными музеями России и мира, крупнейшими галереями, аукционными домами и коллекционерами.

Программа и место проведения:

1– 24 ноября – "Открытая книга. Религиозные сюжеты в современном русском искусстве".

Аббатство Санкт-Оттилиен (Монастырь Святого Оттильена), 1 86941 Санкт-Оттилиен, Германия (Erzabtei St. Ottilien Erzabtei 1 86941 St. Ottilien, Deutschland).

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Возрастная категория 12+.

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