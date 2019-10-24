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Техуниверситет УГМК планирует пересмотреть учебные программы с учетом цифровизации

В вузе проходит Международный форум "Цифровизация в горной промышленности. Индустрия 4.0" с участием поставщиков оборудования и ведущих инженеров крупных горнодобывающих предприятий из 11 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Технический университет УГМК (Уральской горно-металлургической компании) планирует наладить оперативное получение информации с предприятий горной промышленности для корректировки направлений подготовки с учетом развития цифровизации и автоматизации предприятий. Об этом в четверг на международном форуме "Цифровизация в горной промышленности. Идустрия 4.0", проходящем на площадке техуниверситета в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщил директор вуза Вячеслав Лапин.

"Сейчас мы инициировали двухдневное общение между собой горных инженеров и представителей IТ-индустрии, следующий этап - получение непрерывного заказа на компетенции, которые востребованы в горном деле и металлургии в цифровую эпоху. Вопрос стоит остро: кто будет нужен производству завтра? Сегодня мы учим горняков, металлургов, механиков. А завтра это будет оператор цифровой модели рудника?" - сказал он.

Международный форум "Цифровизация в горной промышленности. Индустрия 4.0" собрал представителей поставщиков оборудования и ведущих инженеров крупных горнодобывающих предприятий из 11 стран для обсуждения проблем, перспектив и опыта внедрения технологий цифровизации на предприятиях по добыче, обогащению и обработке полезных ископаемых. В мероприятиях участвуют финская Outotec, канадская Newtrax, шведская Sandvik, австралийская Micromine, американские Autodesk и Wonderware, французская DassaultSystèmes, немецкие Siemens, GHH Fahrzeuge, Endress+Hauser, Eplan.

Технический университет УГМК - корпоративный вуз, который был открыт в 2013 году для подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров не только для УГМК, но и для любых других компаний. Ежегодно здесь обучаются порядка 12 тыс. человек - инженеров и руководителей всех уровней, рабочих, а также студентов из городов присутствия компании. В 2014 году ТУ УГМК стал лауреатом национальной премии "IT-лидер" среди образовательных учреждений России, в тот же год при университете начал действовать Научно-исследовательский центр, созданный совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ). С 2017 года ТУ УГМК выполняет и проектные работы по заказу промышленных предприятий.

"УГМК-холдинг" управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. Компания является крупным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

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