В Москве приступило к голосованию жюри конкурса "СМИротворец-2019"

Москва, 25 октября. К голосованию приступило жюри этнических и локальных СМИ XI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение "СМИротворец-2019". У конкурса с десятилетней историей традиционно два жюри. Одно оценивает этнические и локальные средства массовой информации, другое ― как освещают вопросы межнациональных и этноконфессиональных отношений федеральные и крупные региональные СМИ.

В конкурсе "СМИровторец-2019" принимают участие 1048 СМИ из всех регионов России. Среди авторов конкурсных работ как опытные журналисты, так и юные корреспонденты, студенты профильных вузов, выпускники Школы межэтнической журналистики, а также специалисты пресс-служб домов дружбы, национальных общественных организаций, образовательных и культурных учреждений.

Всего в этом году жюри отсмотрело 9753 работы. Среди самых активных регионов — Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Удмуртская Республика. Жюри категории "Федеральные и региональные СМИ" проведет заседание в удаленном формате на следующей неделе. Голосование по второй категории по традиции проходит в медиацентре "Российской газеты" ― генерального партнера конкурса. В шорт-лист категории "Этнические и локальные СМИ" вошло 145 работ из 75 средств массовой информации.

"Существует много разных журналистских конкурсов. Но такой авторитет, резонанс и общественную значимость, как у конкурса "СМИротворец", имеют не многие, ― отметила заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. ― Над освещением межнациональных вопросов нам нужно работать вместе. Эту тему сложно освещать, поэтому очень важна моральная, профессиональная и гражданская поддержка авторов. Журналист может лечить "травмы" и развенчивать фейки. Мы приглашаем победителей, которых вы выберете, пройти стажировку в "Российской газете".

Жюри отметило высокий уровень конкурсных работ.

Елена Давыдова, директор госпроектов МИА "Россия сегодня": "Я пять лет участвую в жюри данного конкурса. Заметно улучшилось качество работ. Больше стало регионов по сравнению с прошлыми годами. Стало больше районных и даже поселковых СМИ, которые попадают в шорт-лист конкурса. Уровень работ растет. Конечно, благодаря технологиям, интернету и так далее".

Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России: "Конкурсные работы, выполненные в современном формате и заявленные в номинациях "Поколение мультимедиа" или "Интернет", выглядят более выигрышными. Молодежь уже все видит по-другому. Может быть, в силу неопытности материал подан местами поверхностно, но потенциал и талант уже видно. Рискну предположить, что некоторые работы локального уровня будут лучше тех, что представлены на федеральном уровне".

Владимир Тарасов, директор Московского дома национальностей: "Журналисты рассказывают о таких вещах, о которых даже мы, специалисты в области межнациональных отношений, не подозревали. Есть работы с глубоким раскрытием темы, с межнациональным сравнением традиций, где рассматривается, например, этимология праздника. Откуда он пошел, почему мы его празднуем. Это очень хорошо".

Мехрибан Садыгова, президент ФНКА азербайджанцев России: "Радует разнообразие журналистских работ, а также то, что во всех межнациональных инициативах люди, независимо от национальностей и религий, друг друга поддерживают. И то, что в сибирских регионах говорят и пишут о мусульманстве, это приятно. Такие конкурсы нужны. Они дают стимул остальным говорить на эту тему и взаимообогащаться".

Сергей Кандыбович, председатель ФНКА белорусов России: "Наша организация принимала участие в конкурсе и даже была отмечена жюри за ту информационную работу, что мы ведем на своем сайте. А сейчас я в жюри и вижу, какие работы присылают из регионов. Мне больше понравились молодежные сюжеты, живые, энергичные. Наверное, так и надо вести диалог в интернете. Отметил детские работы. С одной стороны, видно, что работали непрофессионалы, но, с другой стороны, искренний человеческий подход раскрывает нашу многогранную тему, на которой нельзя спекулировать. Мы много говорим об эффективности института гражданского общества, так вот Гильдия межэтнической журналистики собрала вокруг конкурса неравнодушных людей, в том числе журналистов и общественников. Когда мы все вместе, мы формируем повестку дня государственной национальной политики".

В составе жюри этнических СМИ федерального этапа конкурса:

- Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, руководитель проекта при поддержке ЕС;

- Татьяна Вагина, начальник департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике;

- Иван Власов, начальник отдела реализации и информационного сопровождения мероприятий ФАДН России;

- Елена Давыдова, директор государственных проектов МИА "Россия сегодня";

- Петр Егоршев, председатель московского отделения Гильдии межэтнической журналистики;

- Петр Каменченко, заместитель главного редактора Лента.ру;

- Александр Калабанов, заместитель начальника отдела по вопросам национальных отношений и взаимодействию с религиозными организациями департамента культуры правительства Российской Федерации;

- Сергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов;

- Виталий Лейбин, шеф-редактор журнала "Русский репортер";

- Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала "Национальный акцент", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России;

- Анастасия Мартынова, журналист ТВЦ;

- Мехрибан Садыгова, президент федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России;

- Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России;

- Светлана Смирнова, председатель Ассамблеи народов России;

- Владимир Тарасов, директор Московского дома национальностей;

- Владислав Фронин, главный редактор "Российской газеты";

- Дмитрий Функ, директор института этнологии и антропологии.

Прием работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019" завершен. Итоги окружного этапа на Дальнем Востоке подведены 12 октября, в Приволжском округе ― 17 октября, в Южном округе награждение состоится 1 ноября. СМИ, занявшие на окружных этапах первое место, автоматически попадают в шорт-лист федерального этапа всероссийского конкурса "СМИротворец-2019". Финальные мероприятия пройдут в Москве 25 ноября.

В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

За ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно наблюдать на сайте конкурса.

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