Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов получил награду за особые заслуги

Престижную награду за особые заслуги в атомной энергетике и обеспечение мировой ядерной безопасности вручил председатель ВАО АЭС Том Митчелл
Описание
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 28 октября. Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов удостоен награды Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), за особые заслуги в атомной энергетике и обеспечение мировой ядерной безопасности. Престижную награду вручил председатель совета управляющих ВАО АЭС Том Митчелл на XV Генеральной Ассамблее, которая прошла 20-22 октября в Лондоне (Великобритания).

В мероприятии, посвященном 30-летию организации, приняли участие 450 высокопоставленных представителей ВАО АЭС. Они обсудили такие ключевые темы, как корпоративное лидерство, передача молодому поколению опыта и знаний в области ядерных технологий, развитие кадрового потенциала. Отдельным блоком обсуждения был вопрос оказания необходимой поддержки при вводе в эксплуатацию новых энергоблоков.

Центральным событием Генеральной Ассамблеи ВАО АЭС стала церемония вручения престижных наград. В числе лауреатов заместители генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом", директор Калининской АЭС Виктор Игнатов и директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Международными экспертами был отмечен их вклад в развитие атомной энергетики России на современном этапе, а также максимальная личная приверженность культуре безопасности.

"Большая честь для меня и всего коллектива КАЭС получить столь высокую оценку нашей работы и стремления к обеспечению безопасной и надежной эксплуатации АЭС. Это стимул для дальнейших последовательных шагов в развитии и совершенствовании атомной энергетики", отметил директор Калининской АЭС.

Виктор Игнатов более 40 лет своей жизни посвятил служению атомной отрасли. С июля 2016 года по настоящее время он руководит Калининской атомной станцией. За короткий срок возглавляемый им коллектив добился значительных результатов.

Калининская АЭС, как отмечают эксперты ВАО АЭС в ходе миссий и партнерских проверок, демонстрирует следование принципам открытости и стремление к непрерывному совершенствованию в области безопасности. По итогам 2018 года Калининская АЭС признана лучшей атомной станцией России по культуре безопасности, стала серебряным призером ежегодного конкурса "Лучшая АЭС России - 2018". Кроме того, в 2018 году отмечена системная работа предприятия в области повышения экологической безопасности - Калининская АЭС названа лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли XIV Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России".

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Реклама на ТАСС
ГК "МИР" и официальные лица Таджикистана подписали два меморандума о сотрудничестве
Первое соглашение касается сотрудничества в деле приема работников на предприятия РФ, второе - призвано обеспечить совместную работу в сфере образования и обучения высококвалифицированных специалистов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС