ГК "МИР" и официальные лица Таджикистана подписали два меморандума о сотрудничестве

Москва, 28 октября. Руководство ГК "МИР" и представляющие таджикские миграционные и образовательные структуры официальные лица подписали два меморандума о взаимовыгодном для обеих стран сотрудничестве.

Первый меморандум был заключен ГК "МИР" и Миграционной службой Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Его подписали генеральный директор Группы Компаний "МИР" П.Л. Костенко и начальник Миграционной службы Т. Каримзода. Ключевое направление соглашения – сотрудничество в деле приема работников на предприятия РФ. Документ предусматривает предоставление иностранцам нужного им образования, обучение высококвалифицированных специалистов с последующими квалификационными экзаменами.

В рамках сотрудничества предусмотрен обмен научными и образовательными ресурсами с применением IT. Интерес для сторон также представляет реализация программ по дополнительному профессиональному образованию граждан Республики Таджикистан. Среди целей сотрудничества – возможность получения грантов, осуществление различных проектов и налаживание процесса тестирования на знание русского языка.

Также меморандум о сотрудничестве был принят между ГК "МИР" и "Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки работников сферы образования" Таджикистана. Соглашение призвано обеспечить продуктивную совместную работу в сфере образования и обучения высококвалифицированных специалистов. Одной из главных задач сотрудничества было также названо осуществление программ по обмену научными и образовательными ресурсами, учащимися вузов и представителями преподавательского состава. Стороны планируют в рамках сотрудничества вместе проводить научные конференции, семинары и тренинги.

Срок заключения меморандумов – три года. Их продление возможно по решению сторон.