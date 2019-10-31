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Спустя 30 лет ученый МГТУ им. Г.И. Носова опубликовал исследование античного клада

Ценный клад был найден в Краснодарском крае в 1986 году, но по стечению обстоятельств оказался затерянным в Анапском археологическом музее до 2018 года
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Описание
Директор Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ им. Н.Г.Носова, д.и.н., профессор Михаил Абрамзон
© Управление информационной политики МГТУ им. Н.Г.Носова​
© Управление информационной политики МГТУ им. Н.Г.Носова​
© Управление информационной политики МГТУ им. Н.Г.Носова​

ТАСС, 31 октября. Профессор Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Абрамзон опубликовал исследование крупнейшего на сегодняшний день клада боспорских античных монет конца III-IV вв. н.э., затерявшегося на 30 лет в Анапском археологическом музее. Как рассказали в управлении информационной политики вуза, клад, содержащий 1061 монету, дал ответы на вопросы, которые до сих пор в истории не были точно определены: время правления боспорских царей Радамсада и Рескупорида VI и как происходила инфляция денег на позднем Боспоре.

Детальное научное исследование найденного клада опубликовано профессором Абрамзоном в соавторстве с Андреем Новичихиным (Анапский музей), Ириной Сапрыкиной (Институт археологии РАН) и Татьяной Смекаловой (Крымский федеральный университет) в книге "Третий Гай-Кодзорский клад позднебоспорских статеров". Работа осуществлялась при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта "Начальный период истории денег: переход от полновесной монеты к знаку условной стоимости".

"Ценный клад был найден в далеком 1986 году в окрестностях села Гай-Кодзор (Анапский район Краснодарского края), но по роковому стечению обстоятельств оказался забытым, затерянным в Анапском археологическом музее до 2018 года. Больше тысячи монет, среди которых редкие экземпляры, ярко иллюстрируют особенности монетной чеканки и денежного обращения позднего Боспора. Кроме того, клад позволил определить датировки правления двух последних боспорских царей, чеканивших деньги, – Радамсада и Рискупорида VI", - рассказали в управлении информационной политики вуза.

"Мы провели масштабное исследование химического состава металла статеров (прим. высший номинал греческих монет) из клада и получили представление о том, как происходила девальвация денег в античном мире на примере Боспорского царства. В конце III в. н.э. из состава монетного сплава исчезает драгоценный металл, вместо которого монету стали покрывать тонким слоем серебра, затем власти отказались и от серебряного покрытия из-за дефицита драгметалла, позднее из сплава постепенно исчезает и медь. В переплавку на монетном дворе поступает различный лом – трофейная медь, старые монеты, изделия из многокомпонентной бронзы. В новом сплаве теперь преобладают более дешевые олово и свинец. Клад наглядно демонстрирует деградацию монетных сплавов, переход от денег полноценной стоимости к монете условной стоимости. В результате получена самая крупная в мире база по металлу позднебоспорских денег", - приводят в управлении слова профессора Михаила Абрамзона.

Помимо результатов исследования химического состава металла, том содержит археологические, исторические, экономические комментарии, а также объемную аналитическую и иллюстративную часть. Кроме того, в книгу включена информация о первом и втором Гай-Кодзорских кладах, а также впервые полностью опубликованы фотографии их монет.

"Мы разложили 1061 монету по годам и штемпелям, дали определение каждой монеты, исследовали состав металла, "уложили в таблицу Менделеева" огромный материал. Была проделана колоссальная работа. Сейчас в нашем распоряжении оказывается гомогенный комплекс позднебоспорских статеров – самый крупный в мире. Информация о составе сплава монет, процессе деградации денег до полного прекращения монетной чеканки на Боспоре, о безуспешных попытках государства эту инфляцию остановить – это все есть у нас в книге. Это серьезный вклад в боспорскую нумизматику, шире – нумизматику Северного Причерноморья, а если говорить глобально – в античную нумизматику в целом", - поясняет профессор.

В управлении отметили, что исследования директора Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ, доктора исторических наук, профессора Михаила Абрамзона, одного из ведущих российских нумизматов-антиковедов, представляют весомый вклад в развитие античной нумизматики, что демонстрирует и новая книга "Третий Гай-Кодзорский клад позднебоспорских статеров".

Об университете

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова стал одним из региональных опорных университетов в апреле 2017 года. В университете и его филиале в Белорецке обучаются около 14 тыс. студентов по 328 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Действует шесть докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 106 докторов наук и 502 кандидата наук.

Среди выпускников университета – известные политики и государственные деятели, выдающиеся ученые, крупные промышленники, знаменитые писатели и спортсмены. Со времени основания в 1934 году подготовил за 85 лет свыше 85 тыс. высококлассных специалистов и входит в ТОП-100 лучших вузов России.

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