Спустя 30 лет ученый МГТУ им. Г.И. Носова опубликовал исследование античного клада

ТАСС, 31 октября. Профессор Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Абрамзон опубликовал исследование крупнейшего на сегодняшний день клада боспорских античных монет конца III-IV вв. н.э., затерявшегося на 30 лет в Анапском археологическом музее. Как рассказали в управлении информационной политики вуза, клад, содержащий 1061 монету, дал ответы на вопросы, которые до сих пор в истории не были точно определены: время правления боспорских царей Радамсада и Рескупорида VI и как происходила инфляция денег на позднем Боспоре.

Детальное научное исследование найденного клада опубликовано профессором Абрамзоном в соавторстве с Андреем Новичихиным (Анапский музей), Ириной Сапрыкиной (Институт археологии РАН) и Татьяной Смекаловой (Крымский федеральный университет) в книге "Третий Гай-Кодзорский клад позднебоспорских статеров". Работа осуществлялась при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта "Начальный период истории денег: переход от полновесной монеты к знаку условной стоимости".

"Ценный клад был найден в далеком 1986 году в окрестностях села Гай-Кодзор (Анапский район Краснодарского края), но по роковому стечению обстоятельств оказался забытым, затерянным в Анапском археологическом музее до 2018 года. Больше тысячи монет, среди которых редкие экземпляры, ярко иллюстрируют особенности монетной чеканки и денежного обращения позднего Боспора. Кроме того, клад позволил определить датировки правления двух последних боспорских царей, чеканивших деньги, – Радамсада и Рискупорида VI", - рассказали в управлении информационной политики вуза.

"Мы провели масштабное исследование химического состава металла статеров (прим. высший номинал греческих монет) из клада и получили представление о том, как происходила девальвация денег в античном мире на примере Боспорского царства. В конце III в. н.э. из состава монетного сплава исчезает драгоценный металл, вместо которого монету стали покрывать тонким слоем серебра, затем власти отказались и от серебряного покрытия из-за дефицита драгметалла, позднее из сплава постепенно исчезает и медь. В переплавку на монетном дворе поступает различный лом – трофейная медь, старые монеты, изделия из многокомпонентной бронзы. В новом сплаве теперь преобладают более дешевые олово и свинец. Клад наглядно демонстрирует деградацию монетных сплавов, переход от денег полноценной стоимости к монете условной стоимости. В результате получена самая крупная в мире база по металлу позднебоспорских денег", - приводят в управлении слова профессора Михаила Абрамзона.

Помимо результатов исследования химического состава металла, том содержит археологические, исторические, экономические комментарии, а также объемную аналитическую и иллюстративную часть. Кроме того, в книгу включена информация о первом и втором Гай-Кодзорских кладах, а также впервые полностью опубликованы фотографии их монет.

"Мы разложили 1061 монету по годам и штемпелям, дали определение каждой монеты, исследовали состав металла, "уложили в таблицу Менделеева" огромный материал. Была проделана колоссальная работа. Сейчас в нашем распоряжении оказывается гомогенный комплекс позднебоспорских статеров – самый крупный в мире. Информация о составе сплава монет, процессе деградации денег до полного прекращения монетной чеканки на Боспоре, о безуспешных попытках государства эту инфляцию остановить – это все есть у нас в книге. Это серьезный вклад в боспорскую нумизматику, шире – нумизматику Северного Причерноморья, а если говорить глобально – в античную нумизматику в целом", - поясняет профессор.

В управлении отметили, что исследования директора Научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии МГТУ, доктора исторических наук, профессора Михаила Абрамзона, одного из ведущих российских нумизматов-антиковедов, представляют весомый вклад в развитие античной нумизматики, что демонстрирует и новая книга "Третий Гай-Кодзорский клад позднебоспорских статеров".

Об университете

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова стал одним из региональных опорных университетов в апреле 2017 года. В университете и его филиале в Белорецке обучаются около 14 тыс. студентов по 328 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Действует шесть докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 106 докторов наук и 502 кандидата наук.

Среди выпускников университета – известные политики и государственные деятели, выдающиеся ученые, крупные промышленники, знаменитые писатели и спортсмены. Со времени основания в 1934 году подготовил за 85 лет свыше 85 тыс. высококлассных специалистов и входит в ТОП-100 лучших вузов России.