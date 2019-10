Стал известен шорт-лист MIXX Russia Awards

Москва, 31 октября. Завершилось оффлайн-голосование MIXX Russia Awards 2019. Жюри международного конкурса в сфере интерактивной рекламы выбрало самые яркие и эффективные кейсы российской digital-индустрии. Имена победителей станут известны на церемонии награждения 27 ноября в кинотеатре "Октябрь" в рамках IV Национального Рекламного Форума на площадке MIXX Russia Conference.

CHANNELS OF COMMUNICATIONS

Категория Web&Mobile Sites

Подкатегория Web-site. Platform

- Банк Бизнес-Партнеров от Сбербанка – Банк Бизнес-Партнеров;

- SLAVA – Lost Ark;

- SLAVA – LEGO® CITY: Become a HERO;

- RT – #Romanovs100: 4000 фотографий. 4 социальных сети. 1 семья;

- RCG – Project911;

- RCG – "Со-единение".

Подкатегория Web-site. Mini

- Possible Group – Death Mortal Conference;

- deep - creative digital agency – Safe the rap;

- Possible Group – SEE THE FUTURE THROUGH OUR EYES;

- Телеканал ТВ3 – Сайт киносериала "Обычная женщина";

- Категория Mobile Apps.

Подкатегория Mobile App

- Heads&Hands — Parklook — мобильное приложение-помощник для быстрого обмена парковочными местами;

- iD EAST — мобильное приложение аптечной сети "Озерки".

Категория Social Media

Подкатегория Social Media Campaign

- Kapibara — "Фруктовый Сад". Как звучит вкус;

- Телекомпания ПЯТНИЦА — Орел и решка: какой город звучит внутри тебя?

- Wavemaker — Amway social selling;

- Чoza prodaction — ЧOZA: кино в формате видеозвонков;

- Isobar Moscow — EarthApp;

- Mail.ru Group & Mindshar — Новый кот общения;

- Digitas — Астромак.

Категория Digital Media Campaigns

Подкатегория Media Strategy

- Possible Group — Beware of bots;

- Starcom — Гиги за сон.

Подкатегория Mobile Campaign

- Kapibara — "Фруктовый Сад". Как звучит вкус;

- Mosaic Media — I'm not a robot;

- Outofthebox — Голосовой файтинг UFC - чат-бот;

- Contrapunto — Гиги за сон;

Подкатегория Messenger Advertising

- Kapibara — "Фруктовый Сад". Как звучит вкус;

- Outofthebox — Голосовой файтинг UFC - чат-бот.

Подкатегория Cross-platform Campaign

- deep - creative digital agency — Аллея славы беговых кроссовок ASICS;

- Mosaic Media & Mindshare — Проект "Доступ";

- Re:evolution — Чемпионы наших сердец.

Подкатегория Awareness Campaign

- Nectarin — Funny local;

- Zebra Hero — Русская Школа Йоги;

- RCG — онлайн-игра о жизни на ощупь "Со-единение";

- Wavemaker — кампания IKEA "Лучше спите": персональный разговор с пользователем в видео, аудио и баннерах.

Подкатегория Performance Campaign

- Contrapunto — Гиги за сон;

- Possible Group — Beware of bots;

- Рекламное агентство "Восход" — Путин включает дождь.

С полным списком проектов, вошедших в шорт-лист, можно ознакомиться на сайте конкурса.

MIXX Russia Awards проходит при поддержке маркетингового агентства Lite-ads, которое специализируется на контекстной и таргетированной рекламе, аналитике, стратегии, SMM и дизайне в странах Азии, Африки, Европы, Америки и СНГ.

Партнеры конкурса: Проект 111, Depositphotos.

Организаторы: ЦРБК, IAB Russia, АКАР.

Информационные партнеры: ТАСС (Генеральное информационное агентство), Sostav.ru (генеральный информационный партнер), ГИПП, АБКР, АКМР и АКМА (индустриальные партнеры), Медиапроекты Mail.ru (digital-партнер).

Возрастная категория 18+.