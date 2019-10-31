Подведены итоги третьего заключительного этапа премии "Приоритет-2019"

Москва, 31 октября. Оргкомитет V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019" объявляет итоги третьего заключительного этапа конкурса. Отбор прошли 86 производственных компаний, представивших на конкурс свою импортозамещающую продукцию.

Наиболее популярными номинациями третьего этапа стали "Приоритет - IT", "Приоритет – Машиностроение", "Приоритет – Оборудование", а также "Приоритет – Легпром". Именно в этих номинациях было подано наибольшее количество заявок.

Всего в 2019 году на премию "Приоритет" было подано более 480 заявок от российских производителей, из которых в ходе отбора Экспертного и Индустриального совета номинантами стали 175 компаний. Ознакомиться с полным списком номинантов 2019 года можно на официальном сайте премии.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019" запланирована на 28 ноября 2019 года и пройдет в Большом зале Общественной палаты РФ.

Номинантами заключительного этапа премии "Приоритет-2019" стали:

АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - сыр "Русский Пармезан". ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кур, лошадей. ООО "Технопул-Р" (Мос. обл.) - спиральный конвейер (транспортер). ООО Группа компаний "ВИК" (Мос. обл.) - антибактериальные, антипаразитарные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты. ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петерург) - безалкогольные сорта пива: "Балтика 0 Безалкогольное", "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", "Балтика 0 Грейпфрут". ООО "ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ" - программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения (программное обеспечение). ООО "Интегрированные системы" - Naumen Интеллектуальный поиск. ЗАО "НАУ-СЕРВИС" - платформа Naumen Smart Expertise для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина" - программно-вычислительный комплекс (ПВК) "Волна". АО "БАРС Груп" - 1. Медицинская информационная система "БАРС.Здравоохранение"; 2. Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI. ООО "Диджитал Дизайн" – приложение "Мобильное рабочее место руководителя". ООО "Винтео" - сервер видеоконференций Vinteo, терминал видеоконференцсвязи Vinteo. ООО "Колловэар" (Comindware) - Comindware Business Application Platform - инновационная платформа. ООО "Дата Экспресс" - автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) "МегаПро". ООО "Нетрика" - система бизнес-аналитики "N3.Аналитика". ООО "АЙ-СИС ЛАБС" - Z3X - облачная платформа комплексной автоматизации бизнес-процессов компаний. "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" (г. Южно-Сахалинск) - технология утилизации буровых отходов. ПАО "Машиностроительный завод "Зио-Подольск" - проектирование и изготовление витых теплообменников (испарителей этана) для объектов производства сжиженного природного газа (СПГ). ООО "ССТэнергомонтаж" (Мос. обл.) - Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 (система на основе скин-эффекта). ООО Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" (г. Тверь) - станция геолого-технологических исследований компьютеризованная "РАЗРЕЗ-2". Группа компаний "ЭнергопромАвтоматизация" (г. Санкт-Петербург) - Автоматизированная информационная система NPT Platform. ООО "ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ" - коллекция мужской спортивной одежды "PUTIN TEAM". ООО Центр Проектирования Обуви Специального Назначения "ОРТОМОДА" - обувь с внешними жесткими элементами, выполненная с применением аддитивных технологий. Коллекция рабочей ортопедической обуви. ОАО "Силуэт" - средства индивидуальной защиты - комплекты для защиты персонала от электрических полей промышленной частоты и наведенного напряжения. АО "ПТК "Модерам" - белая обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий. АО "Научно-исследовательский институт технических тканей" - диафрагменная ткань для получения никеля из электролитных растворов. Группа компаний "Обувь России" - 1. Ботинки 3 сезона. 2. Специальная обувь из ЭВА, которая подходит для специалистов в области здравоохранения, фармацевтической и пищевой промышленности. ООО "Эйлитон" - Средства взятия крови – вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC и микропробирки с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови ЮНИВЕТ. АО "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" - радиохимический препарат на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы. АО "НПО "Андроидная техника" - комплекс экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением. АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" - система реанимационная открытая для новорожденных ОРС-BONO, фиброоптическая система фототерапии для новорожденных "Билифлекс". ООО "Протезно-ортопедическое малое предприятие "ОРТЕЗ" - аппараты ортопедические из композиционных материалов на всю ногу с корсетом. Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - набор реагентов. ООО "Новые Биомедицинские Решения" - гемостатическое средство, останавливающее внешние кровотечения различной интенсивности. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации - Ингибитор белка-транспортера гликопротеина-Р растительного происхождения. АО "Фармасинтез" - Оргаспорин (МНН Циклоспорин), мягкие капсулы. ООО "Аквелит" - Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные. АО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (г. Санкт-Петербург) - Циклотроны для наработки радиоизотопов медицинского назначения. АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" – генератор карт RN7D (ФРГ) на блок БФНИ-1, CMA-2012С (Канада) на ДИСС-450, курсовертикаль LCR-100 (ФРГ) на КВ-1, блок SPDU (США) на блок БЗК-1А. EKF, ООО "Электрорешения" - распределительные пластиковые щиты серии SlimBox IP41, Шинопроводы Hyperion. ООО "Терминальные Технологии" - транспортный валидатор Valitek. ООО "Русэлпром" - тяговый асинхронный двигатель для пригородных электричек. ФГУП "Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды" (ФГУП "РАДОН", предприятие Госкорпорации "Росатом") - Установка кондиционирования отработавших радиоактивных ионообменных смол непосредственно в контейнере для захоронения. АО "ГМС Ливгидромаш" – циркуляционные насосные агрегаты ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт). АО "Белорецкий металлургический комбинат" - канаты стальные экскаваторные конструкции с полимерным покрытием, проволока стальная пружинная термически обработанная. ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Государственный научный центр Российской Федерации - Металлопорошковые композиции (МПК) из сплавов в систем. ПАО "ОДК-Сатурн" - Металлопорошковые композиции титанового сплава ВТ6, кобальт-хромового сплава КХ28М6 и нержавеющей стали Х15Н5Д4Б применяемые в аддитивном производстве изделий для нужд авиадвигателестроительной отрасли. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - аглофабрика №5. Государственный научный центр РФ Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" - Коррозионностойкая супердуплексная сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш. АО "Северсталь канаты" - Специальные канаты для канатных дорог Triniks® ZL СТО 34269720-ТУ 006-2016, Стальные трехпрядные канаты для тросовых дорожных ограждений СТО 71915393-ТУ 110-2011. АО "Лазерные системы" - установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250. АО "ГРС Урал" - горизонтальные расточно-фрезерные станки и горизонтальные обрабатывающие центры. ООО "Тульский завод горно-шахтного оборудования" - электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные. ПАО "Тюменские моторостроители" (ПАО "ТМ") - капитальный, аварийно-востановительный ремонт ГТД. Производство всей номенклатуры запасных частей для их выполнения и для нужд газотранспортных, газодобывающих предприятий и для нужд малой энергетики. АО "Метровагонмаш" (Мос.обл.) - рельсовый автобус РА-3, вагоны метро серии 81-765/766/767. ООО "Вологодские машины" - автоцистерны объемом от 4,2 до 20,0 м3, прицеп-цистерны от 8,0 до 12,0 м3, полуприцеп-цистерны от 16,0 до 32,0 м3. ОАО "ЕПК Волжский" - роликовые подшипники 6-42506АЕМ, N-7418, N-7820 для ответственных узлов автомобилей КамАЗ. АО "Уральский турбинный завод" (г. Екатеринбург) - Турбина новой серии с осевым выхлопом Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт). АО "Газэнергосервис" - Рабочие и направляющие лопатки осевого компрессора, рабочие и направляющие лопатки турбин газотурбинных двигателей судового типа ДГ90, ДН80, ДУ80 производства ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Украина). АО "Федеральный научно – производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" - Система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, Манипулятор механический копирующий ММК-10-2Г. АО "Исток" - Ветроэнергетические установки "Исток". ООО "Метмаш" (Нижегородская обл.) - Якорь ПДСБ - повышенной держащей силы сбалансированный. АО "Группа Кремний Эл" - транзисторы, интегральные микросхемы. АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" - бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов Су-30СМ, коллиматорный авиационный индикатор. ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - программа организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500. АО "ПО "Севмаш" - комплекс стендов для испытаний оборудования кораблей нового поколения. АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" - полировальный порошок марки "Модипол", для обработки высокоточного оптического стекла, зеркал и других изделий. АО "КАУСТИК" - оксид магния. ООО "Экокремний" - синтетический аморфный тонкодисперсный диоксид кремния (кремнезем) Ковелос. Шифр продукта Д13Х67 (в списке импортозамещающей продукции Минпромторга РФ). АО "Ведущий научно-исследовательский Институт Химической Технологии" - инновационная технология получения гидроксида бериллия. АО "Гринатом" - типовое автоматизированное рабочее место (АРМ) на отечественном программном обеспечении. АО "Фармасинтез" - инвестиционный проект "Строительство завода по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов". АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - Антистрессовая терморегулирующая кормовая добавка. ООО "Нанотехнологический Центр Композитов" - Система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap® для ремонта и восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений. Эффективная замена традиционному методу усиления железобетонных конструкций металлом. ООО "БФК-Проект" - Система пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления. АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") - локализация, разработка и изготовление насосного оборудования, испытания насосного оборудования. Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" - дноуглубительное судно с объёмом трюма 2000 м3 "Юрий Маслюков". ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - Мука. Nexign (АО"Нэксайн") - Полнофункциональная BSS-платформа Nexign. Группа Компаний "КЛАС" - Туалетная вода для мужчин ALAN BRAY L’HOMME Legend. ООО "Линкорп" - Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий "Видеоокулограф". ООО "РиА-Групп - Российский протокол передачи данных – LINC, мобильные и стационарные базовые станции, многофункциональные интеллектуальные радиконтроллеры, комплексная программная платформа "Аурастат". АО Научно-производственный центр "ЭЛВИС" - Станция радиолокационная "ЕНОТ". ГК Микрон и АО Научно-исследовательский институт молекулярной электроники - Микроконтроллер MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт для контактных и бесконтактных платежей. ООО "Интел-Тур" - Экскурсионная программа "Связь времен по Волге" (межрегиональный речной маршрут г. Дубна – п. Белый городок– п. Приволжский), экскурсионно-развлекательная рекреационная программа "Берег хорошего настроения". ЗАО "Терминал", Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний "Лаго-Наки" - Медицинский туризм направленный на лечение позвоночника и сопутствующих заболеваний.

О премии "Приоритет"

Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса.

Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальные партнеры: ПАО, "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер: ТАСС.

Возрастная категория 12+.