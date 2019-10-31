Подведены итоги третьего заключительного этапа премии "Приоритет-2019"

Москва, 31 октября. Оргкомитет V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019" объявляет итоги третьего заключительного этапа конкурса. Отбор прошли 86 производственных компаний, представивших на конкурс свою импортозамещающую продукцию.
Наиболее популярными номинациями третьего этапа стали "Приоритет - IT", "Приоритет – Машиностроение", "Приоритет – Оборудование", а также "Приоритет – Легпром". Именно в этих номинациях было подано наибольшее количество заявок.
Всего в 2019 году на премию "Приоритет" было подано более 480 заявок от российских производителей, из которых в ходе отбора Экспертного и Индустриального совета номинантами стали 175 компаний. Ознакомиться с полным списком номинантов 2019 года можно на официальном сайте премии.
Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019" запланирована на 28 ноября 2019 года и пройдет в Большом зале Общественной палаты РФ.
Номинантами заключительного этапа премии "Приоритет-2019" стали:
- АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - сыр "Русский Пармезан".
- ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кур, лошадей.
- ООО "Технопул-Р" (Мос. обл.) - спиральный конвейер (транспортер).
- ООО Группа компаний "ВИК" (Мос. обл.) - антибактериальные, антипаразитарные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты.
- ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петерург) - безалкогольные сорта пива: "Балтика 0 Безалкогольное", "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", "Балтика 0 Грейпфрут".
- ООО "ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ" - программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения (программное обеспечение).
- ООО "Интегрированные системы" - Naumen Интеллектуальный поиск.
- ЗАО "НАУ-СЕРВИС" - платформа Naumen Smart Expertise для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
- ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина" - программно-вычислительный комплекс (ПВК) "Волна".
- АО "БАРС Груп" - 1. Медицинская информационная система "БАРС.Здравоохранение"; 2. Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI.
- ООО "Диджитал Дизайн" – приложение "Мобильное рабочее место руководителя".
- ООО "Винтео" - сервер видеоконференций Vinteo, терминал видеоконференцсвязи Vinteo.
- ООО "Колловэар" (Comindware) - Comindware Business Application Platform - инновационная платформа.
- ООО "Дата Экспресс" - автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) "МегаПро".
- ООО "Нетрика" - система бизнес-аналитики "N3.Аналитика".
- ООО "АЙ-СИС ЛАБС" - Z3X - облачная платформа комплексной автоматизации бизнес-процессов компаний.
- "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" (г. Южно-Сахалинск) - технология утилизации буровых отходов.
- ПАО "Машиностроительный завод "Зио-Подольск" - проектирование и изготовление витых теплообменников (испарителей этана) для объектов производства сжиженного природного газа (СПГ).
- ООО "ССТэнергомонтаж" (Мос. обл.) - Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 (система на основе скин-эффекта).
- ООО Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" (г. Тверь) - станция геолого-технологических исследований компьютеризованная "РАЗРЕЗ-2".
- Группа компаний "ЭнергопромАвтоматизация" (г. Санкт-Петербург) - Автоматизированная информационная система NPT Platform.
- ООО "ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ" - коллекция мужской спортивной одежды "PUTIN TEAM".
- ООО Центр Проектирования Обуви Специального Назначения "ОРТОМОДА" - обувь с внешними жесткими элементами, выполненная с применением аддитивных технологий. Коллекция рабочей ортопедической обуви.
- ОАО "Силуэт" - средства индивидуальной защиты - комплекты для защиты персонала от электрических полей промышленной частоты и наведенного напряжения.
- АО "ПТК "Модерам" - белая обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
- АО "Научно-исследовательский институт технических тканей" - диафрагменная ткань для получения никеля из электролитных растворов.
- Группа компаний "Обувь России" - 1. Ботинки 3 сезона. 2. Специальная обувь из ЭВА, которая подходит для специалистов в области здравоохранения, фармацевтической и пищевой промышленности.
- ООО "Эйлитон" - Средства взятия крови – вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC и микропробирки с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови ЮНИВЕТ.
- АО "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" - радиохимический препарат на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы.
- АО "НПО "Андроидная техника" - комплекс экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением.
- АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" - система реанимационная открытая для новорожденных ОРС-BONO, фиброоптическая система фототерапии для новорожденных "Билифлекс".
- ООО "Протезно-ортопедическое малое предприятие "ОРТЕЗ" - аппараты ортопедические из композиционных материалов на всю ногу с корсетом.
- Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - набор реагентов.
- ООО "Новые Биомедицинские Решения" - гемостатическое средство, останавливающее внешние кровотечения различной интенсивности.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации - Ингибитор белка-транспортера гликопротеина-Р растительного происхождения.
- АО "Фармасинтез" - Оргаспорин (МНН Циклоспорин), мягкие капсулы.
- ООО "Аквелит" - Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные.
- АО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (г. Санкт-Петербург) - Циклотроны для наработки радиоизотопов медицинского назначения.
- АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" – генератор карт RN7D (ФРГ) на блок БФНИ-1, CMA-2012С (Канада) на ДИСС-450, курсовертикаль LCR-100 (ФРГ) на КВ-1, блок SPDU (США) на блок БЗК-1А.
- EKF, ООО "Электрорешения" - распределительные пластиковые щиты серии SlimBox IP41, Шинопроводы Hyperion.
- ООО "Терминальные Технологии" - транспортный валидатор Valitek.
- ООО "Русэлпром" - тяговый асинхронный двигатель для пригородных электричек.
- ФГУП "Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды" (ФГУП "РАДОН", предприятие Госкорпорации "Росатом") - Установка кондиционирования отработавших радиоактивных ионообменных смол непосредственно в контейнере для захоронения.
- АО "ГМС Ливгидромаш" – циркуляционные насосные агрегаты ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт).
- АО "Белорецкий металлургический комбинат" - канаты стальные экскаваторные конструкции с полимерным покрытием, проволока стальная пружинная термически обработанная.
- ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Государственный научный центр Российской Федерации - Металлопорошковые композиции (МПК) из сплавов в систем.
- ПАО "ОДК-Сатурн" - Металлопорошковые композиции титанового сплава ВТ6, кобальт-хромового сплава КХ28М6 и нержавеющей стали Х15Н5Д4Б применяемые в аддитивном производстве изделий для нужд авиадвигателестроительной отрасли.
- ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - аглофабрика №5.
- Государственный научный центр РФ Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" - Коррозионностойкая супердуплексная сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш.
- АО "Северсталь канаты" - Специальные канаты для канатных дорог Triniks® ZL СТО 34269720-ТУ 006-2016, Стальные трехпрядные канаты для тросовых дорожных ограждений СТО 71915393-ТУ 110-2011.
- АО "Лазерные системы" - установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250.
- АО "ГРС Урал" - горизонтальные расточно-фрезерные станки и горизонтальные обрабатывающие центры.
- ООО "Тульский завод горно-шахтного оборудования" - электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные.
- ПАО "Тюменские моторостроители" (ПАО "ТМ") - капитальный, аварийно-востановительный ремонт ГТД. Производство всей номенклатуры запасных частей для их выполнения и для нужд газотранспортных, газодобывающих предприятий и для нужд малой энергетики.
- АО "Метровагонмаш" (Мос.обл.) - рельсовый автобус РА-3, вагоны метро серии 81-765/766/767.
- ООО "Вологодские машины" - автоцистерны объемом от 4,2 до 20,0 м3, прицеп-цистерны от 8,0 до 12,0 м3, полуприцеп-цистерны от 16,0 до 32,0 м3.
- ОАО "ЕПК Волжский" - роликовые подшипники 6-42506АЕМ, N-7418, N-7820 для ответственных узлов автомобилей КамАЗ.
- АО "Уральский турбинный завод" (г. Екатеринбург) - Турбина новой серии с осевым выхлопом Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт).
- АО "Газэнергосервис" - Рабочие и направляющие лопатки осевого компрессора, рабочие и направляющие лопатки турбин газотурбинных двигателей судового типа ДГ90, ДН80, ДУ80 производства ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Украина).
- АО "Федеральный научно – производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" - Система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, Манипулятор механический копирующий ММК-10-2Г.
- АО "Исток" - Ветроэнергетические установки "Исток".
- ООО "Метмаш" (Нижегородская обл.) - Якорь ПДСБ - повышенной держащей силы сбалансированный.
- АО "Группа Кремний Эл" - транзисторы, интегральные микросхемы.
- АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" - бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов Су-30СМ, коллиматорный авиационный индикатор.
- ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - программа организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500.
- АО "ПО "Севмаш" - комплекс стендов для испытаний оборудования кораблей нового поколения.
- АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" - полировальный порошок марки "Модипол", для обработки высокоточного оптического стекла, зеркал и других изделий.
- АО "КАУСТИК" - оксид магния.
- ООО "Экокремний" - синтетический аморфный тонкодисперсный диоксид кремния (кремнезем) Ковелос. Шифр продукта Д13Х67 (в списке импортозамещающей продукции Минпромторга РФ).
- АО "Ведущий научно-исследовательский Институт Химической Технологии" - инновационная технология получения гидроксида бериллия.
- АО "Гринатом" - типовое автоматизированное рабочее место (АРМ) на отечественном программном обеспечении.
- АО "Фармасинтез" - инвестиционный проект "Строительство завода по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов".
- АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - Антистрессовая терморегулирующая кормовая добавка.
- ООО "Нанотехнологический Центр Композитов" - Система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap® для ремонта и восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений. Эффективная замена традиционному методу усиления железобетонных конструкций металлом.
- ООО "БФК-Проект" - Система пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления.
- АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") - локализация, разработка и изготовление насосного оборудования, испытания насосного оборудования.
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" - дноуглубительное судно с объёмом трюма 2000 м3 "Юрий Маслюков".
- ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - Мука.
- Nexign (АО"Нэксайн") - Полнофункциональная BSS-платформа Nexign.
- Группа Компаний "КЛАС" - Туалетная вода для мужчин ALAN BRAY L’HOMME Legend.
- ООО "Линкорп" - Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий "Видеоокулограф".
- ООО "РиА-Групп - Российский протокол передачи данных – LINC, мобильные и стационарные базовые станции, многофункциональные интеллектуальные радиконтроллеры, комплексная программная платформа "Аурастат".
- АО Научно-производственный центр "ЭЛВИС" - Станция радиолокационная "ЕНОТ".
- ГК Микрон и АО Научно-исследовательский институт молекулярной электроники - Микроконтроллер MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт для контактных и бесконтактных платежей.
- ООО "Интел-Тур" - Экскурсионная программа "Связь времен по Волге" (межрегиональный речной маршрут г. Дубна – п. Белый городок– п. Приволжский), экскурсионно-развлекательная рекреационная программа "Берег хорошего настроения".
- ЗАО "Терминал", Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний "Лаго-Наки" - Медицинский туризм направленный на лечение позвоночника и сопутствующих заболеваний.
О премии "Приоритет"
Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса.
Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальные партнеры: ПАО, "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Возрастная категория 12+.