Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подведены итоги третьего заключительного этапа премии "Приоритет-2019"

Номинантами премии стали 86 производственных компаний
Описание
© Пресс-служба премии "Приоритет"

Москва, 31 октября. Оргкомитет V Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019" объявляет итоги третьего заключительного этапа конкурса. Отбор прошли 86 производственных компаний, представивших на конкурс свою импортозамещающую продукцию.

Наиболее популярными номинациями третьего этапа стали "Приоритет - IT", "Приоритет – Машиностроение", "Приоритет – Оборудование", а также "Приоритет – Легпром". Именно в этих номинациях было подано наибольшее количество заявок.

Всего в 2019 году на премию "Приоритет" было подано более 480 заявок от российских производителей, из которых в ходе отбора Экспертного и Индустриального совета номинантами стали 175 компаний. Ознакомиться с полным списком номинантов 2019 года можно на официальном сайте премии. 

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019" запланирована на 28 ноября 2019 года и пройдет в Большом зале Общественной палаты РФ.

Номинантами заключительного этапа премии "Приоритет-2019" стали:

  1. АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - сыр "Русский Пармезан".
  2. ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кур, лошадей. 
  3. ООО "Технопул-Р" (Мос. обл.) - спиральный конвейер (транспортер).
  4. ООО Группа компаний "ВИК" (Мос. обл.) - антибактериальные, антипаразитарные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты.
  5. ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петерург) - безалкогольные сорта пива: "Балтика 0 Безалкогольное", "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", "Балтика 0 Грейпфрут".
  6. ООО "ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ" - программный комплекс интеллектуального видеонаблюдения (программное обеспечение).
  7. ООО "Интегрированные системы" - Naumen Интеллектуальный поиск.
  8. ЗАО "НАУ-СЕРВИС" - платформа Naumen Smart Expertise для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
  9. ФГУП "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина" -  программно-вычислительный комплекс (ПВК) "Волна".
  10. АО "БАРС Груп" - 1. Медицинская информационная система "БАРС.Здравоохранение"; 2. Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI.
  11. ООО "Диджитал Дизайн" – приложение "Мобильное рабочее место руководителя".
  12. ООО "Винтео" - сервер видеоконференций Vinteo, терминал видеоконференцсвязи Vinteo.
  13. ООО "Колловэар" (Comindware) - Comindware Business Application Platform - инновационная платформа.
  14. ООО "Дата Экспресс" - автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) "МегаПро".
  15. ООО "Нетрика" - система бизнес-аналитики "N3.Аналитика".
  16. ООО "АЙ-СИС ЛАБС" - Z3X - облачная платформа комплексной автоматизации бизнес-процессов компаний.
  17. "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" (г. Южно-Сахалинск) - технология утилизации буровых отходов.
  18. ПАО "Машиностроительный завод "Зио-Подольск"  - проектирование и изготовление витых теплообменников (испарителей этана) для объектов производства сжиженного природного газа (СПГ).
  19. ООО "ССТэнергомонтаж" (Мос. обл.) - Индукционно-резистивная система нагрева ИРСН-15000 (система на основе скин-эффекта).
  20. ООО Научно-производственная компания "Геоэлектроника сервис" (г. Тверь) - станция геолого-технологических исследований компьютеризованная "РАЗРЕЗ-2".
  21. Группа компаний "ЭнергопромАвтоматизация" (г. Санкт-Петербург) - Автоматизированная информационная система NPT Platform.
  22. ООО "ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ" - коллекция мужской спортивной одежды "PUTIN TEAM".
  23. ООО Центр Проектирования Обуви Специального Назначения "ОРТОМОДА" - обувь с внешними жесткими элементами, выполненная с применением аддитивных технологий. Коллекция рабочей ортопедической обуви.
  24. ОАО "Силуэт" - средства индивидуальной защиты - комплекты для защиты персонала от электрических полей промышленной частоты и наведенного напряжения.
  25. АО "ПТК "Модерам" - белая обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
  26. АО "Научно-исследовательский институт технических тканей" - диафрагменная ткань для получения никеля из электролитных растворов.
  27. Группа компаний "Обувь России" - 1. Ботинки 3 сезона. 2. Специальная обувь из ЭВА, которая подходит для специалистов в области здравоохранения, фармацевтической и пищевой промышленности.
  28. ООО "Эйлитон" - Средства взятия крови – вакуумные пробирки для взятия венозной крови UNIVAC и микропробирки с антикоагулянтом для взятия капиллярной крови ЮНИВЕТ.
  29. АО "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" -  радиохимический препарат на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы.
  30. АО "НПО "Андроидная техника" - комплекс экзоскелета кисти с двумя степенями свободы и внешним программным управлением.
  31. АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" - система реанимационная открытая для новорожденных ОРС-BONO, фиброоптическая система фототерапии для новорожденных "Билифлекс".
  32. ООО "Протезно-ортопедическое малое предприятие "ОРТЕЗ" - аппараты ортопедические из композиционных материалов на всю ногу с корсетом.
  33. Федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - набор реагентов.
  34. ООО "Новые Биомедицинские Решения" - гемостатическое средство, останавливающее внешние кровотечения различной интенсивности.
  35. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации -  Ингибитор белка-транспортера гликопротеина-Р растительного происхождения.
  36. АО "Фармасинтез" - Оргаспорин (МНН Циклоспорин), мягкие капсулы.
  37. ООО "Аквелит" - Повязки раневые антимикробные сорбционные стерильные.
  38. АО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" (г. Санкт-Петербург) - Циклотроны для наработки радиоизотопов медицинского назначения.
  39. АО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" – генератор карт RN7D (ФРГ) на блок БФНИ-1, CMA-2012С (Канада) на ДИСС-450, курсовертикаль LCR-100 (ФРГ) на КВ-1, блок SPDU (США) на блок БЗК-1А.
  40. EKF, ООО "Электрорешения" - распределительные пластиковые щиты серии SlimBox IP41, Шинопроводы Hyperion.
  41. ООО "Терминальные Технологии" - транспортный валидатор Valitek.
  42. ООО "Русэлпром" - тяговый асинхронный двигатель для пригородных электричек. 
  43. ФГУП "Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды" (ФГУП "РАДОН", предприятие Госкорпорации "Росатом") -  Установка кондиционирования отработавших радиоактивных ионообменных смол непосредственно в контейнере для захоронения.
  44. АО "ГМС Ливгидромаш" – циркуляционные насосные агрегаты ВЦМА 5000-14 для энергетической системы атомных ледоколов нового поколения типа ЛК-60Я (мощностью 60 МВт).
  45. АО "Белорецкий металлургический комбинат" - канаты стальные экскаваторные конструкции с полимерным покрытием, проволока стальная пружинная термически обработанная.
  46. ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Государственный научный центр Российской Федерации - Металлопорошковые композиции (МПК) из сплавов в систем.
  47. ПАО "ОДК-Сатурн" - Металлопорошковые композиции титанового сплава ВТ6, кобальт-хромового сплава КХ28М6 и нержавеющей стали Х15Н5Д4Б применяемые в аддитивном производстве изделий для нужд авиадвигателестроительной отрасли.
  48. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - аглофабрика №5.
  49. Государственный научный центр РФ Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" - Коррозионностойкая супердуплексная сталь 03Х23Н6М4Д3АБ-Ш.
  50. АО "Северсталь канаты" - Специальные канаты для канатных дорог Triniks® ZL СТО 34269720-ТУ 006-2016, Стальные трехпрядные канаты для тросовых дорожных ограждений СТО 71915393-ТУ 110-2011.
  51. АО "Лазерные системы" - установка аддитивного селективного лазерного сплавления М250.
  52. АО "ГРС Урал" - горизонтальные расточно-фрезерные станки и горизонтальные обрабатывающие центры.
  53. ООО "Тульский завод горно-шахтного оборудования" - электровозы аккумуляторные рудничные взрывобезопасные.
  54. ПАО "Тюменские моторостроители" (ПАО "ТМ") - капитальный, аварийно-востановительный ремонт ГТД. Производство всей номенклатуры запасных частей для их выполнения и для нужд газотранспортных, газодобывающих предприятий и для нужд малой энергетики.
  55.  АО "Метровагонмаш" (Мос.обл.) - рельсовый автобус РА-3, вагоны метро серии 81-765/766/767.
  56. ООО "Вологодские машины" - автоцистерны объемом от 4,2 до 20,0 м3, прицеп-цистерны от 8,0 до 12,0 м3, полуприцеп-цистерны от 16,0 до 32,0 м3.
  57. ОАО "ЕПК Волжский" - роликовые подшипники 6-42506АЕМ, N-7418, N-7820 для ответственных узлов автомобилей КамАЗ.
  58. АО "Уральский турбинный завод" (г. Екатеринбург) - Турбина новой серии с осевым выхлопом Кп-77-6,8 (мощность 77 МВт).
  59. АО "Газэнергосервис" - Рабочие и направляющие лопатки осевого компрессора, рабочие и направляющие лопатки турбин газотурбинных двигателей судового типа ДГ90, ДН80, ДУ80 производства ГП НПКГ "Зоря" - "Машпроект" (Украина).
  60. АО "Федеральный научно – производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" - Система автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента, Манипулятор механический копирующий ММК-10-2Г.
  61. АО "Исток" - Ветроэнергетические установки "Исток".
  62. ООО "Метмаш" (Нижегородская обл.) - Якорь ПДСБ - повышенной держащей силы сбалансированный.
  63. АО "Группа Кремний Эл" - транзисторы, интегральные микросхемы.
  64. АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" - бортовое радиоэлектронное оборудование для самолетов Су-30СМ, коллиматорный авиационный индикатор.
  65. ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" - программа организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500.
  66. АО "ПО "Севмаш" - комплекс стендов для испытаний оборудования кораблей нового поколения.
  67. АО "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" - полировальный порошок марки "Модипол", для обработки высокоточного оптического стекла, зеркал и других изделий.
  68. АО "КАУСТИК" - оксид магния.
  69. ООО "Экокремний" - синтетический аморфный тонкодисперсный диоксид кремния (кремнезем) Ковелос. Шифр продукта Д13Х67 (в списке импортозамещающей продукции Минпромторга РФ).
  70. АО "Ведущий научно-исследовательский Институт Химической Технологии" - инновационная технология получения гидроксида бериллия.
  71. АО "Гринатом" - типовое автоматизированное рабочее место (АРМ) на отечественном программном обеспечении.
  72. АО "Фармасинтез" - инвестиционный проект "Строительство завода по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов".
  73. АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - Антистрессовая терморегулирующая кормовая добавка.
  74. ООО "Нанотехнологический Центр Композитов" - Система внешнего армирования (СВА) CarbonWrap® для ремонта и восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений. Эффективная замена традиционному методу усиления железобетонных конструкций металлом.
  75. ООО "БФК-Проект" - Система пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления.
  76. АО "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" (АО "ОКБМ Африкантов") - локализация, разработка и изготовление насосного оборудования, испытания насосного оборудования.
  77. Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" - дноуглубительное судно с объёмом трюма 2000 м3 "Юрий Маслюков".
  78. ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова" - Мука.
  79. Nexign (АО"Нэксайн") - Полнофункциональная BSS-платформа Nexign.
  80. Группа Компаний "КЛАС" - Туалетная вода для мужчин ALAN BRAY L’HOMME Legend.
  81. ООО "Линкорп" - Программно-аппаратный комплекс для диагностики ряда заболеваний и неинвазивной коррекции зрительных патологий "Видеоокулограф".
  82. ООО "РиА-Групп - Российский протокол передачи данных – LINC, мобильные и стационарные базовые станции, многофункциональные интеллектуальные радиконтроллеры, комплексная программная платформа "Аурастат".
  83. АО Научно-производственный центр "ЭЛВИС" - Станция радиолокационная "ЕНОТ".
  84. ГК Микрон и АО Научно-исследовательский институт молекулярной электроники - Микроконтроллер MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт для контактных и бесконтактных платежей.
  85. ООО "Интел-Тур" - Экскурсионная программа "Связь времен по Волге" (межрегиональный речной маршрут г. Дубна – п. Белый городок– п. Приволжский), экскурсионно-развлекательная рекреационная программа "Берег хорошего настроения".
  86. ЗАО "Терминал", Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний "Лаго-Наки" - Медицинский туризм направленный на лечение позвоночника и сопутствующих заболеваний.

О премии "Приоритет"

Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса. 

Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальные партнеры: ПАО, "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер: ТАСС.

Возрастная категория 12+.

Реклама на ТАСС
В Берлине 1 ноября пройдет концерт "Мученики XX века"
Академический Большой хор исполнит композиции, посвященные 155-летию со дня рождения Великой княгини Елисаветы Феодоровны и всем безвинным жертвам тирании, насилия и войн XX века
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС