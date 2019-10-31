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Стартовал прием заявок на конкурс "Молодые лидеры Рунета"

Подать заявку на участие можно до 20 ноября

Москва, 31 октября. В октябре стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Молодые лидеры Рунета" для руководителей направлений в digital-агентствах и IT-компаниях. Организатором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В этом году 25 лет исполняется домену .RU - четверть века назад интернет стал частью повседневной жизни. В честь символичной даты РАЭК впервые запустила конкурс, призванный привлечь внимание к тем, кто способствует движению и развитию отрасли. Речь о специалистах, которые руководят направлениями в IТ-компаниях, реализуют крупные проекты в технологических нишах, развивают инновации.

Принять участие в конкурсе могут IT-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, которые:

- руководят направлениями в digital-агентствах и IT-компаниях;

- управляют проектными командами (от трех человек);

- имеют опыт работы от двух лет;

- реализуют масштабные проекты;

- принимают участие в создании и реализации инновационных продуктов и сервисов;

- входят в состав отраслевых групп и экспертных советов;

- проявляют в работе не только свои профессиональные навыки, но и яркие лидерские качества, которые помогают им в руководстве, продвижении идей и инициатив на благо компании и отрасли.

Организаторы ищут специалистов, которые могли бы стать "героями" отрасли и говорить с широкой аудиторией от лица интернет-сообщества профессионалов. В ходе конкурса молодые IТ-специалисты смогут примерить на себя роль лидеров, обменяться опытом с другими профессионалами, а также построить личный бренд - за счет медийного продвижения конкурса и его участников, публикаций в СМИ, соцсетях и других ресурсах. 

В этом году участники конкурса поделены на две большие категории: специалисты digital-агентств и специалисты IT-компаний. В каждой из них участники смогут посоревноваться в семи номинациях: 

- Разработка;

- Дизайн; 

- Менеджмент; 

- Маркетинг; 

- Контент; 

- Поддержка; 

- Аналитика.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку на официальном сайте конкурса, приложив к ней свое фото и ссылку на яркую видеопрезентацию о себе и своей профессии. Видео должно быть загружено на YouTube- или TikTok-аккаунт и открыто для просмотра. 

Прием заявок продлится до 20 ноября 2019 года (23:59, мск) включительно. Победители конкурса будут определены путем народного голосования на сайте конкурса и награждены на торжественной церемонии в ходе "Премии Рунета 2019"

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов (президентскиегранты.рф).

Организаторы конкурса приглашают все заинтересованные организации и медиа стать партнерами конкурса. Направить запрос можно по адресу pr@raec.ru.

Все вопросы об участии в конкурсе можно направить на адрес info@digitalheroes.pro.

Возрастная категория 18+.

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