Промсвязьбанк примет участие во Всероссийской неделе сбережений

Москва, 31 октября. Промсвязьбанк стал официальным партнером VI Всероссийской недели сбережений (ВНС), которая проходит с 31 по 14 ноября во всех регионах России от Калининграда до Владивостока. Эксперты банка примут участие в ключевых мероприятиях недели.



Всероссийская неделя сбережений – ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Начиная с 2014 года в неделях поучаствовали более 10 млн человек из 85 регионов России. Основная тема ВНС-2019 – цифровая безопасность.



"Мы не только активно разрабатываем и предлагаем клиентам новые удобные финансовые сервисы, но и учим безопасно и с выгодой пользоваться банковскими продуктами, – отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев. – Совместно с Минобороны России ПСБ развивает собственную программу повышения финграмотности, наши курсы прошли уже более 50 тыс. военнослужащих. Также банк участвует в образовательных инициативах Минфина России и ЦБ по этим направлениям. Во время Всероссийской недели сбережений наши специалисты проведут занятия, лекции, выступят с мастер-классами для всех желающих в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России".



В ходе ВНС 2019 банк проведет лекции и мастер-классы на крупных предприятиях в 10 регионах, сотрудники расскажут о финансовом планировании и сбережениях, защите от финансового мошенничества, разумном обращении с кредитными средствами. Также в Уфе, Ярославе, Воронеже и Чебоксарах ПСБ участвует в семейных фестивалях с собственным циклом практических и теоретических заданий для детей от 10 до 15 лет.