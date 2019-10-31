Владимир Жидкин выступит на Urban Space 2019

Москва, 31 октября. На форуме Urban Space 2019 25 ноября выступит руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. Он расскажет о главных событиях уходящего года в ТиНАО и перспективах развития этой локации в ближайшее время.

Повышение качества городской инфраструктуры стало одной из приоритетных задач для столичной администрации. В рамках проекта расширения Москвы в состав города вошли обширные территории, которые нуждались в комплексном инфраструктурном развитии. Их нужно было заполнить социальными объектами высокого уровня в максимально сжатые сроки.

Владимир Жидкин выступит с докладом "Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?". Спикер подробно расскажет о создании и развитии инфраструктуры в жилых районах, а также благоустройстве территорий для организации комфортной городской жилой среды.

На форуме Urban Space 2019 будут обсуждаться самые актуальные темы, связанные с индустрией жилой недвижимости. В частности, речь пойдет о самых громких провалах в новейшей истории строительного бизнеса и проектах, у которых нет шансов даже в эпоху, когда, казалось бы, можно продать любой продукт.

"Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года", так озаглавлен Urban Space 2019.

Urban Space - ежегодная деловая встреча лидеров рынка недвижимости. За круглым столом в рамках дискуссии соберутся руководители крупнейших девелоперских и риэлторских компаний, а также представители органов власти. Организатором встречи выступают главная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards, порталы Urbanus.ru и Arendator.ru.

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