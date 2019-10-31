Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Форум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space пройдет в Москве

В рамках мероприятия эксперты рынка поделятся своими наблюдениями, результатами, успешными кейсами и сделают прогноз на 2020 год

Москва, 31 октября. В Москве 25 ноября состоится Форум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space. 

Согласно прогнозам, 2019 год должен был стать годом больших испытаний для российского девелопмента. В каком состоянии отрасль подходит к его завершению? В рамках форума Urban Space: "Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года" эксперты рынка поделятся своими наблюдениями, результатами, успешными кейсами, а также сделают прогноз на 2020 год.

Ухудшение экономической ситуации в стране привело к тому, что собственникам недвижимости стало все сложнее находить покупателей для своих активов. Сейчас непросто реализовать даже качественный проект в хорошей локации.

Могут ли новые технологии вдохнуть вторую жизнь в устаревшие объекты? Какие девелоперские проекты и решения становятся востребованными у инвесторов, покупателей и арендаторов? Как монетизировать преимущества и оптимизировать расходы? Об этом поговорят эксперты на форуме Urban Space 2019.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Общая сессия. А был ли повод для паники?

- Аналитика рынка. Что произошло за прошедший год. Как использовать изменения себе во благо?

- Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?

- Инвестиционный климат на рынке недвижимости. Какой объем денег реально привлечь в российские проекты?

- Что ждать от високосного года? Краткосрочный прогноз на 2020 год.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

- Переход на эскроу: есть ли жизнь по ту сторону?

- Вести с продаж: что не купят ни за какие деньги?

- Квартиры с отделкой: смена парадигмы потребления покупателей жилой недвижимости.

- I’ll be back: технологии на страже доходности проекта.

- Опасность, откуда ждали: вторичный рынок подкрался заметно?

- Храните деньги в сберегательных банках: условия успешного взаимодействия от первых лиц.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Торговая недвижимость

- Медведи с бубном: чем наполнить новые объекты?

- Маркетинг не для слабонервных: нестандартные методы привлечения аудитории.

- "Матрица: Перезагрузка": торговый центр будущего.

Офисная недвижимость

- Арендовать нельзя продавать.

- Коворкинг в помощь: заполнение пустующих площадей гибкими офисами.

- Есть что? Могут ли существующие предложения восполнить нарастающий спрос.

Склады

- Назад в будущее: ожидать ли возвращения спекулятивного девелопмента?

- Не ждали: почему непрофильные девелоперы обращают внимание на складской сегмент?

- Складская мезотерапия: нужно ли освежать устаревшие объекты.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК провалы в недвижимости

Реальные истории провалов в бизнесе от непосредственных участников. Выводы, которые были сделаны. Советы, как не наступить на те же грабли.

Ознакомиться с подробной программой можно по ссылке.

Партнеры Urban Space: "Авито Недвижимость", OTIS, "Бон Тон", "S.A.Ricci Жилая недвижимость".

Возрастная категория 18+.

Реклама на ТАСС
В Брянске ряду некоммерческих организаций безвозмездно выделили помещения
Также из муниципальной собственности города в областную собственность была передана спортивная школа по водным видам спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС