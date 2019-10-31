Форум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space пройдет в Москве

Москва, 31 октября. В Москве 25 ноября состоится Форум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space.

Согласно прогнозам, 2019 год должен был стать годом больших испытаний для российского девелопмента. В каком состоянии отрасль подходит к его завершению? В рамках форума Urban Space : "Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года" эксперты рынка поделятся своими наблюдениями, результатами, успешными кейсами, а также сделают прогноз на 2020 год.

Ухудшение экономической ситуации в стране привело к тому, что собственникам недвижимости стало все сложнее находить покупателей для своих активов. Сейчас непросто реализовать даже качественный проект в хорошей локации.

Могут ли новые технологии вдохнуть вторую жизнь в устаревшие объекты? Какие девелоперские проекты и решения становятся востребованными у инвесторов, покупателей и арендаторов? Как монетизировать преимущества и оптимизировать расходы? Об этом поговорят эксперты на форуме Urban Space 2019.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Общая сессия. А был ли повод для паники?

- Аналитика рынка. Что произошло за прошедший год. Как использовать изменения себе во благо?

- Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?

- Инвестиционный климат на рынке недвижимости. Какой объем денег реально привлечь в российские проекты?

- Что ждать от високосного года? Краткосрочный прогноз на 2020 год.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

- Переход на эскроу: есть ли жизнь по ту сторону?

- Вести с продаж: что не купят ни за какие деньги?

- Квартиры с отделкой: смена парадигмы потребления покупателей жилой недвижимости.

- I’ll be back: технологии на страже доходности проекта.

- Опасность, откуда ждали: вторичный рынок подкрался заметно?

- Храните деньги в сберегательных банках: условия успешного взаимодействия от первых лиц.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговая недвижимость

- Медведи с бубном: чем наполнить новые объекты?

- Маркетинг не для слабонервных: нестандартные методы привлечения аудитории.

- "Матрица: Перезагрузка": торговый центр будущего.

Офисная недвижимость

- Арендовать нельзя продавать.

- Коворкинг в помощь: заполнение пустующих площадей гибкими офисами.

- Есть что? Могут ли существующие предложения восполнить нарастающий спрос.

Склады

- Назад в будущее: ожидать ли возвращения спекулятивного девелопмента?

- Не ждали: почему непрофильные девелоперы обращают внимание на складской сегмент?

- Складская мезотерапия: нужно ли освежать устаревшие объекты.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК – провалы в недвижимости

Реальные истории провалов в бизнесе от непосредственных участников. Выводы, которые были сделаны. Советы, как не наступить на те же грабли.

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Партнеры Urban Space: "Авито Недвижимость", OTIS, "Бон Тон", "S.A.Ricci Жилая недвижимость".

Возрастная категория 18+.