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В Брянске ряду некоммерческих организаций безвозмездно выделили помещения

Также из муниципальной собственности города в областную собственность была передана спортивная школа по водным видам спорта

БРЯНСК, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты городского Совета народных депутатов Брянска приняли решение предоставить в безвозмездное пользование помещения для некоммерческих и государственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Совета народных депутатов областного центра.

"Переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения различным организациям и учреждениям, в том числе военной прокуратуре, другим государственным ведомствам, а также общественным и некоммерческим организациям", - говорится в сообщении. Отмечается, что помещения были предоставлены на тот период, который просили заинтересованные представители организаций.

Также в рамках решения депутаты городского Совета передали спортивную школу по водным видам спорта "Дельфин" из муниципальной собственности города в областную собственность.

В пресс-службе отметили, что всего на заседании, состоявшемся в четверг, народные избранники рассмотрели 30 вопросов.

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