В Брянске появится аллея героев десантников шестой роты

БРЯНСК, 31 октября. /ТАСС/. Аллея героев появится в Брянске у памятника воинам-интернационалистам. Об этом сообщает пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов со ссылкой на принятое парламентариями в четверг решение.

"В Советском районе Брянска на территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам, появится аллея с бюстами десантников шестой роты ВДВ", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Брянского горсовета шестого созыва, таким образом поддержав инициативу членов общественной организации "Ветераны боевых действий России".

Отмечается, что разработчиком проекта выступит управление по строительству и развитию территорий города Брянска, финансирование предоставит городской бюджет.

Созданием аллеи десантников шестой роты инициаторы проекта хотят почтить память военных, сразившихся в 2000 году в бою с крупным незаконным вооруженным формированием в Шатойском районе Чечни. "За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно", - отметили в пресс-службе.