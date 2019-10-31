Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянске появится аллея героев десантников шестой роты

Аллею создадут в память о военных, сразившихся в 2000 году в бою с крупным незаконным вооруженным формированием в Шатойском районе Чечни

БРЯНСК, 31 октября. /ТАСС/. Аллея героев появится в Брянске у памятника воинам-интернационалистам. Об этом сообщает пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов со ссылкой на принятое парламентариями в четверг решение.

"В Советском районе Брянска на территории, прилегающей к памятнику воинам-интернационалистам, появится аллея с бюстами десантников шестой роты ВДВ", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Брянского горсовета шестого созыва, таким образом поддержав инициативу членов общественной организации "Ветераны боевых действий России".

Отмечается, что разработчиком проекта выступит управление по строительству и развитию территорий города Брянска, финансирование предоставит городской бюджет.

Созданием аллеи десантников шестой роты инициаторы проекта хотят почтить память военных, сразившихся в 2000 году в бою с крупным незаконным вооруженным формированием в Шатойском районе Чечни. "За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно", - отметили в пресс-службе.

Реклама на ТАСС
В Брянске ряду некоммерческих организаций безвозмездно выделили помещения
Также из муниципальной собственности города в областную собственность была передана спортивная школа по водным видам спорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС