Минсельхоз Иркутской области сформирует заявку в новую федеральную программу

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Иркутской области сформирует заявку в новую федеральную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, комментируя поручение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В ведомстве уже состоялось шесть встреч с представителями администраций районов, на которых обсуждались план и сроки строительства социальных и инженерных объектов в разрезе каждой территории и поселения для включения в заявку. До конца года по этому вопросу планируется провести встречи со всеми муниципальными образованиями.

Илья Сумароков сообщил, что проекты правовых актов, направленных на реализацию новой госпрограммы, проходят согласования и министерство приступило к активной подготовке заявочной документации на 2020 год для участия в отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

"До конца года нужно определить потребности всех территорий по строительству объектов, определить их первоочередность, чтобы под них можно было готовить проектно-сметную документацию для участия в конкурсном отборе Минсельхоза России. Эти встречи помогут планомерно подготовиться к отбору, у нас достаточный объем средств областного бюджета способного участвовать в софинансировании программы", – сказал министр.

Руководитель регионального ведомства пояснил, что в конце мая правительство Российской Федерации утвердило новую государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Необходимость разработать программный документ обозначил в своем Послании к Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин. Программа начнет работать с 1 января 2020 года.

В феврале минсельхоз региона по поручению губернатора направил в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации список предложений по формированию мероприятий будущей федеральной программы. От Приангарья были учтены предложения по снятию ограничения реализации муниципальным образованием одного проекта в год по грантовой поддержке местных инициатив граждан. Такая грантовая поддержка трансформирована в мероприятие по благоустройству сельских территорий. Перечень его направлений расширен. Кроме того, теперь в нем могут участвовать не только сельские, но и городские поселения региона.

Сейчас в регионе продолжается реализация подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий", в мероприятиях которой Иркутская область принимает активное участие.

Как подчеркнул Илья Сумароков, в Сибирском федеральном округе в 2017-2019 годах Приангарье занимает второе место по объему средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

За все время действия подпрограммы социальные выплаты на строительство жилья в сельской местности получили 1242 семьи. Девять муниципальных образований области получили субсидии на строительство жилья с дальнейшим его предоставлением по договору найма молодым семьям и специалистам – построены дома для 72 семей. В сельской местности введены в эксплуатацию пять школ, построено пять домов культуры, 49 ФАПов, 52 плоскостных спортивных сооружения (хоккейные корты и многофункциональные спортивные площадки).