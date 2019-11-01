В Москве состоялось открытие VI Всероссийской недели сбережений

Москва, 1 ноября. Открытие Всероссийской недели сбережений состоялось 31 октября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Руководство Минфина России и Роспотребнадзора, эксперты проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности населения, представители регионов — участники проекта, журналисты и блогеры приняли участие в дискуссии "Цифровизация финансовых услуг: актуальные вызовы и решения".



Открывая мероприятие, заместитель министра финансов Сергей Сторчак отметил, что за время существования проекта в его просветительские мероприятия было вовлечено более 10 млн человек. "По данным исследований, благодаря системной работе в этой сфере россияне стали распоряжаться своими деньгами на 20–30% эффективнее", — подчеркнул он.



Сергей Сторчак также привел статистику, согласно которой 43% опрошенных высоко оценивают эффективность цифровых способов управления и учета личных финансов по сравнению с традиционными, а более половины пользователей цифровых финансовых услуг уверены, что этот способ управления личными финансами помогает им повысить доходы и оптимизировать расходы.



Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Вячеслав Смоленский отметил, что цифровые технологии не только упростили жизнь простым гражданам, но и открыли новые схемы для мошенников.



"Распространенная ошибка — неоправданный риск в попытке быстро приумножить свои сбережения, что часто приводит молодых людей в ловушку финансовых пирамид и других финансовых инструментов, обещающих сверхдоход", — сказал он. Представитель Роспотребнадзора посоветовал не спешить при принятии финансовых решений, а также рекомендовал перед сделкой внимательно изучать все документы, собирать и сравнивать информацию из разных источников.



Кроме того, Вячеслав Смоленский рассказал, что примерно 10% от общего количества звонков, поступающих на горячую линию Роспотребнадзора, касаются тем, которые связаны с нарушениями прав потребителей в сфере цифровых финансовых услуг.



В экспертной дискуссии наряду с экспертами и представителями регионов приняли участие блогеры и журналисты.



Главный редактор Business FM Илья Копелевич поднял вопрос об утечке данных клиентов кредитных организаций, которые, по его мнению, происходят по вине недобросовестных сотрудников кредитных организаций.



Автор Telegram-канала "Это тоже считается" Наталия Грибуля обратила внимание участников дискуссии на проблему кибербезопасности. "За 2018 год со счетов физических лиц мошенниками было украдено 1 млрд 380 млн рублей. Причем 97% случаев несанкционированных операций происходит с использованием социальной инженерии", — отметила она.



Открытие VI Всероссийской недели сбережений проходило в формате телемоста, который соединил Москву с другими регионами-участниками проекта: Архангельской, Калининградской, Саратовской, Томской областями, Алтайским и Ставропольским краями, Республикой Татарстан.



Отвечая на вопрос коллег из Алтайского края об уровне закредитованности населения, председатель Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин подчеркнул, что его снижению может помочь упрощение процедуры банкротства.



Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров анонсировал программу повышения уровня финансовой грамотности на рабочих местах. Ее презентация пройдет в рамках Недели сбережений. По словам эксперта, этот проект нацелен на взрослую аудиторию, у которой не всегда есть время для дополнительного обучения.



Важную тему, касающуюся финансового просвещения, затронул руководитель дирекции коммерческого развития ПАО "Почта Банк" Денис Лопатин — это информирование граждан о новейших технологиях в банковской сфере (в частности, о биометрии), за которыми будущее. "В этом году совместно с коллегами из Ростелекома мы провели в регионах серию мероприятий для клиентов и журналистов, во время которых наглядно показывали, как происходит сбор биометрических данных, рассказывали, какие возможности дает удаленная идентификация, как она защищена, и отвечали на волнующие вопросы", — отметил эксперт.

Генеральными партнерами Всероссийской недели сбережений в 2019 году выступают АО "ВСК", ПС "Мир", ПАО "МТС-Банк", ПАО "Почта Банк", СК "Ренессанс Жизнь", ПАО "Сбербанк".

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