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Форум ECO-MEDIA-BARENTS собрал в Архангельске журналистов и экологов из Норвегии и России

Участники мероприятия обсудили роль экологической журналистики и формирование объективного медиа-поля Баренцева региона
Описание
© Сергей Шахиджанян

Архангельск, 1 ноября. Форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019 собрал в Архангельске ведущих журналистов и экологов из Норвегии и семи регионов России.  

Участники форума обсудили роль экологической журналистики и проблемы формирования объективного медиа-поля Баренцева региона. В дискуссиях и докладах по актуальным задачам и новым технологиям современных медиа приняли участие журналисты и экологи стран, соседствующих в Баренцевом регионе, – России и Норвегии.

Организаторами форума ECO-MEDIA-BARENTS-2019 выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", Центр экологического мониторинга "ПОМОР" и информационно-аналитическое агентство Barents News.

Открывая форум ECO-MEDIA-BARENTS-2019, журналист Маргарита Митрофанова отметила: "Нашу северную журналистику сложно уложить в единый формат – ведь она у нас простирается от Нарьян-Мара до Архангельска и от Мурманска до Петербурга. Поэтому организовать сотрудничество можно только совместными усилиями профессиональных и независимых единиц – экологов, журналистов".

Руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев подчеркнул важность профессионального роста экологической журналистики: "Наша задача – в объединении, выработке каких-то единых арктических профстандартов, даже этики. Мы видим, что прогресса сегодня среди медиа Баренцева региона нет. Более того, есть определенное противостояние между странами-соседями".

Глава Общества охраны природы Норвегии Силье Лунберг отметила, что в Норвегии также множество экологических проблем, и сложившееся мнение о ее особой экологической "стерильности" сильно приукрашено. "Нас беспокоит искусственно выращенный норвежский лосось, который, будучи напичканным антибиотиками и всевозможной химией, часто "сбегает" из садков и портит популяцию дикой рыбы, мы боремся с норвежскими рудниками, которые выбрасывают тысячи тонн грязных отходов в наши моря и отравляют все биоресурсы, мы постоянно работаем над тревожной проблемой пластикового мусора".

Василий Борисов, руководитель агентства Barents News, отметил необходимость повышения качества национальных медиа. "Не секрет, что экологическая журналистика стран-партнеров Баренцева региона более профессиональна. Вместе с тем качество экологических решений, общественной активности в сфере сохранения окружающей среды напрямую зависит от грамотной работы средств массовой информации".

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