Власти Тюменской области запустили платформу для онлайн-опросов общественного мнения

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области запустили платформу онлайн-опросов для обсуждения региональных проектов. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор на официальной странице ВКонтакте в пятницу.

"Мы создали платформу онлайн-опросов, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас. <…> Регистрируйтесь на сайте советникгубернатора.рф и становитесь частью большого открытого сообщества, в которое, я уверен, войдут тысячи активных жителей Тюменской области", - написал Моор.

Первый опрос на сайте посвящен теме семьи и материнства. "Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей. Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов. Примите участие в опросе и помогите выделить главные из них", - добавил Моор.