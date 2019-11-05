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Участники Совета ассоциации "Оленеводы мира" посетили стойбище молодого оленевода в Югре

Коренной пимский ханты Клим Кантеров, прежде чем начать свое дело, прошел курсы Фонда поддержки предпринимательства Югры

ТАСС, 5 ноября. Участники заседания Совета ассоциации "Оленеводы мира", которое прошло в Сургуте в октябре, посетили стойбище молодого оленевода Клима Кантерова – выпускника программы Фонда поддержки предпринимательства Югры. Как рассказали в фонде, Клим – коренной пимский ханты, после школы решил заниматься оленеводством. "Чтобы начать свое дело, он прошел курсы Фонда поддержки предпринимательства Югры. Его семейно-родовое стойбище находится в Сургутском районе в 50 км от города Лянтор", - рассказали там.

Клим рассказал, что в 2013 году он создал семейно-родовую общину, защитил грант и закупил несколько оленей. "На этом месте построили новый дом, загон для оленей, тут и живем, и трудимся всей семьей. Нам это очень нравится. Потом освоили новое направление "туризм", теперь гости приезжают сюда познакомиться с традиционным укладом жизни хантов", - рассказал молодой оленевод.

В фонде отметили, несмотря на существование сегодня большого числа книг и интернет-ресурсов для предпринимателей, приходится констатировать, что советы и рекомендации, содержащиеся в этих вполне доступных информационных источниках, часто не превращаются в разумные практические действия. Необходимо обучение начинающих предпринимателей основам организации и ведения бизнеса.

По словам генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергея Стручкова, образовательные проекты – важнейших блок мер поддержки бизнеса. "Ими охвачены буквально все слои населения: школьники, студенты, действующие предприниматели, которые хотят модернизировать бизнес, и те, кто только хочет начать свое дело. На сегодняшний день за 2019 год более 8 тыс. югорчан получили образовательную поддержку", - сказал он.

Обучающая программа "Курс начинающего предпринимателя" состоит из восьми модулей продолжительностью 64 академических часа, в которые входят лекционные занятия, тренинги, мастер-классы, также проводится индивидуальное консультирование и коучинг. Участие в проекте бесплатное.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Деятельность фонда осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Об ассоциации

Ассоциация "Оленеводы мира" (WRH) – это международная организация народов, занимающихся оленеводством. Начало международного сотрудничества было положено в 1990 году. WRH – общественная организация коренного населения, которая работает с оленеводами, состоит из оленеводов и направлена на решение проблем оленеводов. С 2000 года ассоциация является наблюдателем в Арктическом совете. За время работы в рамках Арктического совета были реализованы проекты, акцентирующие свое внимание на оленеводческую молодежь, образование, изменение климата, традиционные знания коренных народов циркумполярного региона, а также вопросы здоровья и культуры питания.

Заседание Совета ассоциации "Оленеводы мира" прошло в Сургуте 1-2 октября 2019 года.

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