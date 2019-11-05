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Росконгресс примет участие в формировании сети региональных представителей АСИ

Подача заявок на участие в проекте продлится до 10 ноября, отбор кандидатов пройдет в 85 регионах

Москва, 5 ноября. Фонд Росконгресс присоединится к инициативе по расширению региональной сети общественных представителей Агентства стратегических инициатив (АСИ). Кандидатов выберут в 85 регионах России по итогам открытого голосования.

"Являясь нефинансовым институтом развития и давним партнером Агентства стратегических инициатив, Росконгресс заинтересован в создании инициативных команд, которые могут и хотят изменить жизнь на местах к лучшему, и рекомендует своим сотрудникам и работникам партнерских компаний подать заявки на участие в проекте", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – активно сотрудничает с АСИ по целому ряду проектов. Недавно прошла организованная совместно с ЮНИДО программа International Knowledge Sharing Week для молодежи, женщин и предпринимателей. В Третьяковской галерее стартовала наша совместная рабочая группа по развитию креативных индустрий и поддержке проектов в сфере культурно-исторического наследия. В рамках заседания наблюдательного совета АСИ мы представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину совместный проект создания единой платформы для упрощения процедур ведения предпринимательской деятельности для молодых предпринимателей. Я уверена, что совместными усилиями мы достигнем больших результатов, в том числе и в создании эффективных платформ для продвижения общественно значимых проектов", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах России по четырем направлениям – "Предпринимательство и технологии", "Образование и кадры", "Социальные проекты", "Городское развитие". Прошедшие отбор кандидаты получат возможность официально представлять АСИ, формировать его партнерскую, экспертную и представительскую сети у себя в регионе, работать со СМИ, используя широкие возможности экосистемы Агентства. 

Открытый отбор общественных представителей пройдет в три этапа. Первый – подача заявок – продлится до 10 ноября. Заявки принимаются в режиме онлайн на портале Leader-ID. Кроме контактной информации, претенденты должны предоставить эссе по стратегии личностного и профессионального роста и видеопрезентацию.

Задача второго этапа – оценить способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами. С 14 по 24 ноября прошедшие первый этап кандидаты презентуют свои стратегии на одной из площадок АСИ. С этого момента приветствуется максимальная активность участников проекта в цифровых медиа. Эта работа будет учтена в дальнейшем.

Также с 14 ноября по 20 декабря в системе Leader-ID пройдет онлайн-голосование за каждого участника отбора. Поддержать кандидатов смогут все желающие. Статус "Лидеры голосования" будет учитываться в ходе подведения итогов открытого отбора, которое пройдет с 5 по 10 декабря в формате деловой игры, где финалистам предложат поработать с реальными кейсами АСИ.

Жюри определит победителей открытого отбора до конца года. Они получат статус "Кандидат в общественные представители" и будут приглашены на цикл индивидуальных очных собеседований. После испытательного срока они будут назначены на позицию "Общественный представитель Агентства стратегических инициатив".

Фонд Росконгресс и АСИ связывают многолетние партнерские отношения. В частности, в настоящее время Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) реализуют совместную программу для молодежи, женщин и предпринимателей.

Свою экосистему Агентство презентовало в сентябре 2019 года. Сегодня проект объединяет около 2400 организаций, включая институты развития, фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объединения и властные структуры. Все они готовы оказывать административную, консалтинговую и информационную поддержку проектам и инициативам АСИ.

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