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В книгу Национальной премии "Серебряный Лучник" будут включены новые проекты

В частности, речь идет о проекте-победителе премии "Серебряный Лучник" – Чехия в номинации "Историческое наследие" - "Музей Марины Цветаевой"

Москва, 5 ноября. Стали известны проекты четвертого конкурса премии "Серебряный Лучник" – Чехия, которые будут включены в новый том Книги "50 лучших проектов" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Книга является хрестоматией общественных коммуникаций, единственным сборником успешных практик, который широко используется вузами России.

Номинация "Историческое наследие" – Общество Марины Цветаевой, за проект "Музей Марины Цветаевой".

Номинация "Межкультурные коммуникации" – компания "Амарком", за проект "Чешский фестиваль в Москве".

Номинация "Образовательные программы" – Русская школа в Брно, за образовательный проект для детей и молодежи "Русская школа в Брно".

Премия в области развития общественных связей между Россией и Чехией учреждена 23 марта 2016 года. Конкурс проводится в Чехии четвертый год подряд под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана и посольства Российской Федерации в Чехии.

Лауреатам премии "Серебряный Лучник" – Чехия были вручены награды на торжественной церемонии в Бржевновском монастыре 31 октября 2019 года в Праге. В церемонии награждения приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чехии Александр Змеевский и сотрудник международного отдела администрации президента Чешской Республики Петр Пирунчик.

Почетными гостями вечера также стали руководитель головного офиса Чешских центров, ведомственной организации Министерства иностранных дел Чехии, Ондржей Черны; торговый представитель Российской Федерации в Чехии Сергей Безруков; торговый представитель Российской Федерации в Словакии Сергей Ступарь; и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков; председатель попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Игорь Писарский.

Конкурс был объявлен в апреле, а сбор заявок продолжался до 10 октября 2019 года. В этом году в четырех номинациях были поданы заявки на рассмотрение 20 проектов. Проекты изучили и оценили 12 экспертов. Результаты тайного голосования были представлены в формате рейтинговых ведомостей в каждой номинации.

В номинации "Персона" за особые заслуги в области развития культурных связей между Россией и Чехией премию "Серебряный Лучник" – Чехия вручили чешскому писателю и путешественнику Милославу Стинглу.

Милослав Стингл - автор почти 40 книг о народах разных стран, в первую очередь, о коренных жителях Океании и Америки. Его книги в сумме выдержали около 230 изданий и были выпущены на 31 языке народов мира. Суммарный тираж — около 16 млн экземпляров. Многие из его книг были напечатаны на русском языке. Стингл посетил около 150 стран, в том числе 11 раз побывал на острове Новая Гвинея. Совершил 40 кругосветных путешествий. В России особой популярностью пользовались и пользуются переведенные на русский язык его книги "Индейцы без томагавков", "Очарованные Гавайи", "Тайны индейских пирамид", "Приключения в Океании" и др. В 1972 году Милослав Стингл в составе делегации писателей посетил Северную Сибирь, где предметом его особого изучения были народы ханты и манси, их национальные обряды и праздники. 

Глава представительства премии "Серебряный Лучник" – Чехия Елена Сорокина рассказала, что за четыре года работы в конкурсе на соискание премии участвовало более 100 проектов, а в следующем году премию ожидает первый юбилей, который пройдет в знаменитом историческом концертно-выставочном зале в центре Праги и на который будут приглашены все участники конкурса за все годы работы премии.

Возрастная категория 12+.

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