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В Свердловской области за год на 2,6% выросла ранняя выявляемость онкопатологий

В региональном Минздраве отмечают, что на 1,4% снизилась смертность от злокачественных новообразований среди трудоспособного населения
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. С начала 2019 года в Свердловской области наблюдается стабильный рост выявляемости онкопатологий на ранних стадиях. Как сообщили в региональном Минздраве, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года доля злокачественных новообразований, диагностированных на первой и второй стадии, увеличилась на 2,6%.

Там отметили, что за девять месяцев 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, на 1,4% снизилась смертность от злокачественных новообразований среди трудоспособного населения Свердловской области. 

В региональном министерстве сообщают, что в 2019 году в Областной онкологический диспансер пришло на работу 24 врача (на 1 января 2019 года их было 267, на 5 октября 2019 года стало 291). Также в онкодиспансер для освоения самых современных технологий лечения и диагностики пришли 22 ординатора с лечебного факультета Уральского государственного медицинского университета. 

 

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