Голосование за номинантов премии ВФПС "Яхтсмен России 2019" пройдет с 5 по 12 ноября

Москва, 5 ноября. Голосование проходит с 5 по 12 ноября на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.
Отдать свой голос за того или иного кандидата в двух главных номинациях – "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России" – может любой член ВФПС из своего аккаунта в системе "Личный кабинет".
Краткая инструкция:
- Войти в свой аккаунт на сайте ВФПС по ссылке.
- Кликнуть на баннер "Национальная премия ВФПС "Яхтсмен России 2019". Примите участие в голосовании с 5 по 12 ноября!"
- Отметить в каждой номинации по одному из номинантов, за которых вы хотите проголосовать.
- Кликнуть на баннер "Проголосовать", расположенный внизу списка номинантов.
- После нажатия кнопки "Проголосовать" появится всплывающее окно, в котором необходимо подтвердить свой выбор, нажав "ОК".
- После подтверждения ваш голос будет принят.
Прием заявок на премию ВФПС "Яхтсмен России 2019" завершен 1 ноября. Всего поступило 16 заявок на главные звания: 10 в номинации "Лучший яхтсмен России" и шести в номинации "Лучшая яхтсменка России". Приводим список поступивших заявок.
"Лучший яхтсмен России 2019":
Александр Божко – заявку подала Национальная парусная Лига;
Илья Ермаков – заявку подал Яхт-клуб "Семь футов";
Егор Камалов – заявку подал Яхт-клуб "Семь футов";
Сергей Комиссаров – заявку подала сборная России;
Сергей Мусихин – заявку подал Парусный клуб "Повелитель Паруса";
Михаил Плеханов – заявку подал Яхт-клуб Санкт-Петербурга;
Павел Созыкин \ Денис Грибанов – заявку подала сборная России;
Денис Тарадин – заявку подала сборная России;
Максим Титаренко – заявку подала Национальная парусная Лига;
Вадим Яхинсон – заявку подала Национальная парусная Лига.
"Лучшая яхтсменка России 2019":
Анна Басалкина – заявку подали Яхт-клуб Санкт-Петербурга и "Национальная парусная Лига";
Елена Калинина – заявку подала сборная России;
Мария Кислухина – заявку подали Яхт-клуб "Семь футов" и РОСО "ФПСРО";
Валерия Коваленко – заявку подали Национальная парусная Лига и M-Sailing Team;
Александра Петерсон – заявку подала Национальная парусная Лига;
Яна Резникова – заявку подала "Спортивная школа №26" Москомспорта.
Попечительский совет федерации и ключевые партнеры премии ВФПС "Яхтсмен России 2019" также планируют отметить специальными номинациями организаторов регат, крупные проекты и заметные парусные события.
Церемония вручения общественной премии "Яхтсмен России 2019" состоится 2 декабря в концертном зале "МИР" по адресу Цветной бульвар, 11 стр. 2.
Возрастная категория 18+.