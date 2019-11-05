Голосование за номинантов премии ВФПС "Яхтсмен России 2019" пройдет с 5 по 12 ноября

Москва, 5 ноября. Голосование проходит с 5 по 12 ноября на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.

Отдать свой голос за того или иного кандидата в двух главных номинациях – "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России" – может любой член ВФПС из своего аккаунта в системе "Личный кабинет".

Краткая инструкция:

Войти в свой аккаунт на сайте ВФПС по ссылке. Кликнуть на баннер "Национальная премия ВФПС "Яхтсмен России 2019". Примите участие в голосовании с 5 по 12 ноября!" Отметить в каждой номинации по одному из номинантов, за которых вы хотите проголосовать. Кликнуть на баннер "Проголосовать", расположенный внизу списка номинантов. После нажатия кнопки "Проголосовать" появится всплывающее окно, в котором необходимо подтвердить свой выбор, нажав "ОК". После подтверждения ваш голос будет принят.

Прием заявок на премию ВФПС "Яхтсмен России 2019" завершен 1 ноября. Всего поступило 16 заявок на главные звания: 10 в номинации "Лучший яхтсмен России" и шести в номинации "Лучшая яхтсменка России". Приводим список поступивших заявок.

"Лучший яхтсмен России 2019":

Александр Божко – заявку подала Национальная парусная Лига;

Илья Ермаков – заявку подал Яхт-клуб "Семь футов";

Егор Камалов – заявку подал Яхт-клуб "Семь футов";

Сергей Комиссаров – заявку подала сборная России;

Сергей Мусихин – заявку подал Парусный клуб "Повелитель Паруса";

Михаил Плеханов – заявку подал Яхт-клуб Санкт-Петербурга;

Павел Созыкин \ Денис Грибанов – заявку подала сборная России;

Денис Тарадин – заявку подала сборная России;

Максим Титаренко – заявку подала Национальная парусная Лига;

Вадим Яхинсон – заявку подала Национальная парусная Лига.

"Лучшая яхтсменка России 2019":

Анна Басалкина – заявку подали Яхт-клуб Санкт-Петербурга и "Национальная парусная Лига";

Елена Калинина – заявку подала сборная России;

Мария Кислухина – заявку подали Яхт-клуб "Семь футов" и РОСО "ФПСРО";

Валерия Коваленко – заявку подали Национальная парусная Лига и M-Sailing Team;

Александра Петерсон – заявку подала Национальная парусная Лига;

Яна Резникова – заявку подала "Спортивная школа №26" Москомспорта.

Попечительский совет федерации и ключевые партнеры премии ВФПС "Яхтсмен России 2019" также планируют отметить специальными номинациями организаторов регат, крупные проекты и заметные парусные события.

Церемония вручения общественной премии "Яхтсмен России 2019" состоится 2 декабря в концертном зале "МИР" по адресу Цветной бульвар, 11 стр. 2.

Возрастная категория 18+.