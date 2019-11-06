Чжан Чжэн: если среди морей найти близкого друга, то весь мир покажется близким

Глава шанхайской делегации Всемирного дня городов, замглавы жилищно-строительного комитета администрации города Шанхая рассказал ТАСС о визите в Екатеринбург делегации одного из крупнейших в мире мегаполисов.

— Уважаемый господин Чжан, с какой целью столь представительная делегация Шанхая прибыла в Екатеринбург?

— Основная цель визита – знакомство и общение. Мы хотели бы познакомиться с практиками, которые применяются в Екатеринбурге, и поделиться нашими наработками. Визит связан со Всемирным днем городов, а также с проводимым в Екатеринбурге VI Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, где принимает участие и заместитель министра строительства КНР.

Екатеринбург – центр Свердловской области, важный промышленный, торговый и финансовый, культурный и административный центр Урала и России. Одна из главных целей цикла наших мероприятий, которые проводятся в рамках Всемирного дня городов и, в частности, дня Шанхая, – использование этой возможности для содействия обмену, сотрудничеству между нашими городами, а также совместному решению проблем городского развития, совместному использованию возможностей экономического и социального развития городов. Таким образом мы сможем вместе противостоять этим вызовам и вместе воспользоваться шансами, которые из них проистекают.

— А какие технологии интересны вам в Екатеринбурге? Ведь Шанхай в 15 раз больше по численности населения и площади, масштабы городов несопоставимы?

— Мы неспроста пригласили генерального директора Шанхай-центра, самого высокого здания в Китае и второго – в мире. Наработки в управлении высотным строительством – та область, в которой нам интересно общаться, и чем мы готовы поделиться. Также хотели бы подчерпнуть практики, применяемые в Екатеринбурге. Мы надеемся в процессе общения найти точки пересечения для дальнейшего сотрудничества. Екатеринбург – один из самых больших городов России, думаю, мы найдем, что можно здесь позаимствовать.

— С чем вы связываете урбанистический феномен Шанхая и в целом Китая?

— За 70 лет со времени основания КНР страна пережила самый большой и быстрый процесс урбанизации, не имеющий прецедентов в мировой истории. Коэффициент урбанизации Китая за эти годы вырос с 5,6 до 59%. В 1949 году в Китае насчитывалось 132 города, сейчас – 672.

Значительно улучшились условия жизни городского населения, а площадь жилищного строительства на душу населения в городах увеличилась с 8,3 кв. м в 1949 году до 39 кв. м на одного жителя в 2018 году. Проект строительства доступного городского жилья помог более 200 млн человек преодолеть свои жилищные трудности.

В городском строительстве достигнуты большие успехи. В частности, ускорены темпы строительства городской инфраструктуры, постоянно улучшаются пропускная способность и экология городской среды. В частности, протяженность городских дорог, площадь зеленых насаждений, очистная способность городских очистных сооружений увеличились многократно.

Вы правильно отметили, действительно, Шанхай – это один из крупнейших городов в мире. В конце 2018 года площадь Шанхая составляла 6,340 тыс. кв. км, а численность населения – более 24 млн человек. Это крупнейший экономический центр Китая. В настоящее время в КНР насчитывается 670 транснациональных корпораций и 441 зарубежный исследовательский центр, значительная их часть присутствует в Шанхае. В 2018 году общий объем валового продукта Шанхая достиг $20 тыс. на человека.

Шанхай - также один из международных финансовых центров, важный транспортный центр. В частности, в 2018 году грузооборот порта Шанхая составил 730 млн т, по этому показателю он занял первое место в мире.

Кроме того, Шанхай является всемирно известным туристическим и культурным центром. Вы всегда найдете в Шанхае музей по вашим интересам, чем бы вы ни интересовались. Также можете найти спектакли, выступления на любой вкус.

В качестве принимающего ЭКСПО-2010 города, Шанхай привержен идеалам, которые можно обозначить словами "Лучший город для лучшей жизни". В последний день октября в Шанхае открылась II выставка импорта Китая.

К 2035 году целью Шанхая является строительство прекрасного современного глобального мегаполиса. Мы верим, что он станет городом культуры, городом нового человечества.

— В Екатеринбурге проходят мероприятия Всемирного дня городов. Праздник стал настолько глобальным, что уже и не все помнят, кто был его родоначальником.

— Действительно, в 2010 году по случаю завершения Всемирной выставки ЭКСПО в Шанхае была опубликована Шанхайская декларация, разработанная совместно с ООН. В ней было предложено дату закрытия Всемирной выставки ЭКСПО в Шанхае, 31 октября, объявить Всемирным днем городов. В апреле 2013 года, на XXIV сессии Совета ООН Хабитат, была принята резолюция с рекомендацией Генеральной ассамблее ООН об учреждении ежегодного Всемирного дня городов начиная с 2014 года. Цель – продвигать устойчивое развитие городов. 31 октября 2014 года в Шанхае состоялась торжественная церемония открытия первого всемирного дня городов. С 2015 по 2018 годы мероприятия этого дня прошли в Милане, Кито, Гуанчжоу и Ливерпуле. К 2019 году Всемирный день городов занял место в глобальной повестке и программе всемирного устойчивого развития.

Каждый год Всемирный день городов выбирает новую тему. Согласно постановлению ООН Хабитат, 31 октября 2019 года в Екатеринбурге и в китайской провинции Хэбэй проводятся всемирные мероприятия Дня городов, их тема – инновационный город. Возвращаясь к вашему первому вопросу, мы прибыли в Екатеринбург в том числе и для этого.

— Что вы показали в Екатеринбурге? Как Шанхай, его культура и развитие преломляются в мероприятиях?

— Шанхай принял участие в глобальной домашней сессии Всемирного дня городов 2019 года, в том числе в мероприятиях дня Шанхая и мероприятии "Окно в Китай", которое проводится в Екатеринбурге на выставке "Всемирный день Китая" в 2019 году. Она посвящена, прежде всего, достижениям строительной отрасли и включает в себя фотовыставку "Шанхай сити", тематический шведский стол, церемонию открытия. Через эти мероприятия мы хотели показать процесс развития и достижений в строительстве Шанхая посредством подборки видов Шанхая.

31 октября прошла конференция, посвященная новой книге "Путеводитель по Шанхаю". За этим названием скрывается серьезный документ международного уровня, составленный совместно администрацией города Шанхая и ООН, его миссия – продвижение устойчивого развития городов в XXI веке. В презентации этого документа участвовали вице-секретарь ООН Хабитат, мэр Екатеринбурга и другие высокие гости.

В Китае есть пословица: "Если среди морей мы найдем близкого друга, то весь мир покажется нам близким". Ради этого – и этот визит, и все наши усилия.