ПАО ММК: качество атмосферного воздуха в Магнитогорске за два года улучшилось в два раза

ТАСС, 6 ноября. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске за последние два года снизился почти в два раза. Об этом сообщили в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК" со ссылкой на официальные данные. "Это самое низкое значение индекса за всю историю наблюдений. Затраты ММК (Магнитогорский металлургический комбинат – прим. ТАСС) на природоохранную деятельность с 2017 года по настоящий момент превысили 21 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что уровень КИЗА по городу Магнитогорску за девять месяцев текущего года составил 7,62 – по сравнению с 13,4 за аналогичный период 2017 года. Эти данные получены со стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету и ММК (наблюдения на них также ведутся по методикам Росгидромета).

Резкому снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы способствовало осуществление компанией целого ряда экологических проектов, отметили в ММК. Среди них - запуск в июле 2019 года новой аглофабрики №5 стоимостью 30 млрд рублей. Она оснащена новейшими природоохранными технологиями, благодаря которым удалось сократить выбросы пыли в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена – в 16 раз.

Также в числе проектов - строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9, №10 и №1 в 2017-2018 годах, с запуском которых выбросы пыли сократились в общей сложности на 1,14 тыс. т в год.

Это также и реконструкция в 2017 году сероулавливающих установок аглоцеха, позволившая повысить эффективность очистки воздуха до 95%. Общая сумма инвестиций в проект составила 3,5 млрд рублей.

Значительно способствовала улучшению состояния атмосферного воздуха и реализация программы по сокращению пылегазовых выбросов коксохимического производства в окружающую среду, благодаря которой за девять месяцев этого года удалось снизить концентрацию бензапирена в атмосфере Магнитогорска на 22%.

"Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске – результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет. ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению "Чистый город", – отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Выйти на запланированное снижение индекса позволит реализация двух ключевых проектов инвестпрограммы ММК: строительство новой коксовой батареи №12, призванной заменить пять старых агрегатов, что будет способствовать радикальному снижению валовых выбросов в атмосферу, а также строительство новой доменной печи №11, которую предполагается оснастить современными системами очистки воздуха. Природоохранные проекты компании вошли в программу "Чистый воздух" национального проекта "Экология", реализуемого в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, отмечалось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Авторы исследования указывали, что по результатам 2018 года концентрации бензапирена в городе уменьшились более чем в два раза. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2000–2018 годах превысили 58 млрд рублей. В период до 2025 года компания намерена направить на соответствующие цели еще более 38 млрд рублей.