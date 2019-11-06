Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПАО ММК: качество атмосферного воздуха в Магнитогорске за два года улучшилось в два раза

По официальным данным, значение комплексного индекса загрязнения атмосферы в городе на сегодняшний день является самым низким за всю историю наблюдений

ТАСС, 6 ноября. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске за последние два года снизился почти в два раза. Об этом сообщили в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК" со ссылкой на официальные данные. "Это самое низкое значение индекса за всю историю наблюдений. Затраты ММК (Магнитогорский металлургический комбинат – прим. ТАСС) на природоохранную деятельность с 2017 года по настоящий момент превысили 21 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что уровень КИЗА по городу Магнитогорску за девять месяцев текущего года составил 7,62 – по сравнению с 13,4 за аналогичный период 2017 года. Эти данные получены со стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, принадлежащих Росгидромету и ММК (наблюдения на них также ведутся по методикам Росгидромета).

Резкому снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы способствовало осуществление компанией целого ряда экологических проектов, отметили в ММК. Среди них - запуск в июле 2019 года новой аглофабрики №5 стоимостью 30 млрд рублей. Она оснащена новейшими природоохранными технологиями, благодаря которым удалось сократить выбросы пыли в два раза (на 2,1 тыс. т в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. т в год), бензапирена – в 16 раз.

Также в числе проектов - строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9, №10 и №1 в 2017-2018 годах, с запуском которых выбросы пыли сократились в общей сложности на 1,14 тыс. т в год.

Это также и реконструкция в 2017 году сероулавливающих установок аглоцеха, позволившая повысить эффективность очистки воздуха до 95%. Общая сумма инвестиций в проект составила 3,5 млрд рублей.

Значительно способствовала улучшению состояния атмосферного воздуха и реализация программы по сокращению пылегазовых выбросов коксохимического производства в окружающую среду, благодаря которой за девять месяцев этого года удалось снизить концентрацию бензапирена в атмосфере Магнитогорска на 22%.

"Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске – результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет. ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению "Чистый город", – отметил председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Выйти на запланированное снижение индекса позволит реализация двух ключевых проектов инвестпрограммы ММК: строительство новой коксовой батареи №12, призванной заменить пять старых агрегатов, что будет способствовать радикальному снижению валовых выбросов в атмосферу, а также строительство новой доменной печи №11, которую предполагается оснастить современными системами очистки воздуха. Природоохранные проекты компании вошли в программу "Чистый воздух" национального проекта "Экология", реализуемого в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, отмечалось в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России. Авторы исследования указывали, что по результатам 2018 года концентрации бензапирена в городе уменьшились более чем в два раза. Затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в 2000–2018 годах превысили 58 млрд рублей. В период до 2025 года компания намерена направить на соответствующие цели еще более 38 млрд рублей.

Реклама на ТАСС
Делегация Шанхая посетила Екатеринбург в рамках Всемирного дня городов
Уральцы в Ельцин Центре познакомились с традиционным искусством КНР и первыми в России увидели кинооперу "А зори здесь тихие"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС