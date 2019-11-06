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СГК проверит скрытые дефекты на теплосетях Новосибирска при помощи беспилотников

До конца года специалисты планируют обследовать 550 км магистральных и квартальных тепловых сетей

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) начало обследовать инженерные коммуникации Новосибирска с помощью беспилотников и тепловизоров, сообщает в среду пресс-служба компании.

"В ходе каждого вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объемы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ", - говорится в сообщении.

До конца текущего года специалисты планируют обследовать в городе 550 км магистральных и квартальных тепловых сетей, общая стоимость работ составит 4 млн рублей. Вылеты беспилотников будут проходить в ночное время с 22:00 до 3:00, аппараты смогут пролететь до 16 км на высоте от 100 до 1000 м.

"Это обследование - хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон. Наибольшее внимание уделим магистральным сетям: дроны осмотрят минимум 325 км таких теплотрасс", - цитирует пресс-служба советника гендиректора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петра Бажина.

Впервые компания применила в Новосибирске такой способ диагностики тепловых сетей в 2018 году. Тогда с октября по декабрь проверку прошли 25 км теплосетей, в результате чего было выявлено 12 скрытых дефектов. Помимо тепловизионного обследования, СГК выявляет дефекты на сетях при помощи акустической томографии и методом магнитной памяти металла. Также с этого года СГК начала использовать в городах своего присутствия робот-сканер, который раньше применяли только для диагностики газо- и нефтепроводов.

Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новосибирске более 3 тыс. км тепловых сетей, в том числе 744 км магистральных теплотрасс.

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