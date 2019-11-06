ММК вошел в ТОП-100 российской промышленности по производительности труда

ТАСС, 6 ноября. По итогам 2018 года Магнитогорский металлургический комбинат с производительностью 25,62 млн рублей на одного работника предприятия занял 26 место в ТОП-100 лидеров среди российских промышленных компаний по производительности труда. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" по итогам ежегодной Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2019", организованной Деловым порталом "Управление производством".

"Это является одним из самых высоких показателей в отечественной металлургической отрасли и лучшим результатом среди крупнейших интегрированных металлургических комбинатов страны. В 2017 году производительность на одного работника составляла на ММК 21,75 млн рублей", - сказано в сообщении.

В управлении отметили, что неуклонный рост производительности труда на Магнитке является следствием выверенной стратегии компании, направленной не на экстенсивный рост, а на развитие конкурентоспособности, рост общей эффективности и повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и востребованных рынком нишевых продуктов. Кроме того, повышению производительности труда в ПАО "ММК" способствуют инвестиции в развитие персонала, а также внедрение современных высокоэффективных инструментов управления производством, связанных с цифровизацией бизнес-процессов и реализацией стратегической инициативы "Индустрия 4.0".

Премия по производительности - ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более 5 тыс. промышленных предприятий России, их совокупная выручка составила более 51% ВВП России, количество сотрудников - более 5,5 млн человек. Исследование, проведенное при содействии компании IPL Consulting и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", представляет собой уникальную бенчмаркинговую информацию по ключевым предприятиям, отраслям и промышленности России в целом, дающую реальную и актуальную картину как на уровне предприятий, заводов, фабрик, так и на уровне крупнейших госкорпораций, холдингов и групп компаний.