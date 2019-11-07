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Тува и Хакасия планируют передать в федеральное управление связывающую оба региона дорогу

Данная мера позволит привлечь средства на реконструкцию магистрали и даст импульс развитию трансграничной торговли

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Тувы и Хакасии планируют до конца года обратиться в Министерство транспорта РФ с заявками о передаче в федеральное управление дороги Абаза (Хакасия) - Ак-Довурак - Чадан (Тува). Это позволит привлечь средства на реконструкцию магистрали и даст импульс развития прилегающей территории, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.

Сейчас дорога находится в аварийном состоянии, только ремонт четырех мостов на ней требует 600 млн рублей. Длина трассы более 300 км, пассажирские перевозки на ней запрещены.

"До конца этого года правительства Республик Хакасия и Тыва планируют направить в Министерство транспорта России заявки о передаче своих частей дороги Абаза - Ак-Доворак - Чадан в федеральное управление. Это позволит направить достаточные средства для реконструкции данного направления и активизировать трансграничную торговлю", - сообщили в пресс-службе.

Дорога проходит через западные районы Тувы и выходит к пограничному пункту Хандагайты (граница с Монголией), для которого тувинские власти стремятся получить статус международного. Сейчас основной грузопоток на Хандагайты идет по федеральной дороге через Кызыл. Трасса с западного направления может стать альтернативным маршрутом и, отметили в пресс-службе, является более перспективной с точки зрения развития трансграничной торговли. При этом развитие данного направления открывает перспективу для выхода на соседние регионы - Кемеровскую и Новосибирскую области.

"Альтернативный маршрут имеет большие перспективы для формирования товарного пути между Россией и Китаем, создания логистических центров. Сейчас мы совместно с коллегами из трех регионов (Тува, Хакасия и Красноярский край - прим.ТАСС) разрабатываем дорожную карту реализации проекта, которая позволит обосновать целесообразность передачи дороги в федеральную собственность и дальнейшее развитие данного участка", - сказал директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Как сообщал глава Тувы Шолбан Кара-оол, в ближайшее время в реконструкцию пункта пропуска Хандагайты будет вложено 600 млн рублей, основные инвестиции придутся на 2020 год. Это позволит выйти на рынки Монголии и Китая.

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