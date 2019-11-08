Новости свердловского ОТВ появятся в эфире цифрового телевещания

ТАСС, 8 ноября. С 29 ноября новости Свердловского областного телевидения (ОТВ) появятся в эфире цифрового телевещания и будут доступны всем жителям Свердловской области, кто принимает цифровой телесигнал. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона будут транслироваться на телеканале "Общественное телевидение России" — это 9-я кнопка в пакете цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки ОТВ будут выходить в прямом эфире и без рекламы, утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00", - сказано в сообщении.

В департаменте уточнили, что никакого дополнительного оборудования для просмотра ОТВ в эфире "цифры" не нужно. Нововведение потребует определенных технических перенастроек телесети. В Свердловской области специалисты Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) проведут технические работы ночью с 14 на 15 ноября. Перенастройка должна пройти незаметно для свердловчан.

Однако специалисты предупреждают, что у зрителей, пользующихся для приема цифрового ТВ приставками, могут появиться сбои в приеме некоторых телеканалов. В департаменте отметили, что если вы не обнаружили привычных телепрограмм на своем месте, то необходимо выключить и снова включить приставку, перенастройка пройдет автоматически. Также можно запустить функцию автопоиска каналов или настроить их вручную.

"Если перенастройка не поможет или возникнут другие технические трудности, то вам смогут помочь специалисты горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02. Кроме того, дополнительную информацию о перенастройке можно найти на официальном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru). Зрителей, имеющих телевизоры современных моделей, которые принимают цифровой сигнал без дополнительного оборудования, пользователей спутникового или кабельного телевидения никаких неприятных сюрпризов не ожидает", - сказано в сообщении департамента.

В Свердловской области в цифровом формате уже транслируются региональные программы телеканала ГТРК Урал в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В департаменте напомнили, что переход на цифровое эфирное телевидение прошел в Свердловской области в начале июня. На территории региона действуют 66 телебашен цифрового вещания, которые охватывают 98% населенных пунктов.

До конца года продолжают действовать меры социальной поддержки малообеспеченным жителям области, ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе труженикам тыла, супругам умерших инвалидов и участникам Великой Отечественной войны, совершеннолетним и несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто. Они предполагают получение денежной компенсации за приобретение пользовательского оборудования, приставки, антенны или комплекта спутникового оборудования (для населенных пунктов вне охвата наземного цифрового вещания). На сегодняшний день компенсации получили почти 2,5 тыс. свердловчан.

Об ОТВ

Телекомпания ОТВ была основана в 1997 году. На сегодняшний день "Областное телевидение" – единственный в Свердловской области телеканал, который имеет собственное программирование (вещает без федеральных сетевых партнеров) и самый большой охват – 100% населения региона. В эфире "Областное телевидение" вещает в 170 населенных пунктах, а благодаря спутниковому вещанию телеканал могут смотреть жители самых отдаленных частей Среднего Урала.